https://ria.ru/20211008/ozhirenie-1753630999.html

Ученый рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19

Ученый рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

Ученый рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19

Смертность при заболевании коронавирусом COVID-19 у людей с ожирением на 45% выше, чем у тех, кто им не страдает, сообщил в пятницу академик РАН, советник... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:52

2021-10-08T10:52

2021-10-08T10:52

распространение коронавируса

общество

кольцово

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

виктор малеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Смертность при заболевании коронавирусом COVID-19 у людей с ожирением на 45% выше, чем у тех, кто им не страдает, сообщил в пятницу академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев."При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. В целом летальный исход выше на 45%", - сказал ученый, который дистанционно принимает участие в биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.По данным Малеева, риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию.

https://ria.ru/20210526/dieta-1734227033.html

кольцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кольцово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, виктор малеев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии