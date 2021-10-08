https://ria.ru/20211008/ozhirenie-1753630999.html
Ученый рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19
Ученый рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
Ученый рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19
Смертность при заболевании коронавирусом COVID-19 у людей с ожирением на 45% выше, чем у тех, кто им не страдает, сообщил в пятницу академик РАН, советник... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:52
2021-10-08T10:52
2021-10-08T10:52
распространение коронавируса
общество
кольцово
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
виктор малеев
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НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Смертность при заболевании коронавирусом COVID-19 у людей с ожирением на 45% выше, чем у тех, кто им не страдает, сообщил в пятницу академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев."При индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. В целом летальный исход выше на 45%", - сказал ученый, который дистанционно принимает участие в биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.По данным Малеева, риск госпитализации пациентов с коронавирусом с ожирением возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию.
https://ria.ru/20210526/dieta-1734227033.html
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общество, кольцово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, виктор малеев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ученый рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19
Академик РАН Малеев: смертность при заболевании COVID-19 у людей с ожирением на 45% выше