https://ria.ru/20211008/otkhody-1753605969.html
Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России - РИА Новости, 08.10.2021
Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
Одноразовая упаковка составляет 54,2 процента от всего объема отходов, попадающих на полигоны в России, второе место занимает органический мусор, говорится в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T03:35
2021-10-08T03:35
2021-10-08T04:17
общество
экология
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
greenpeace
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/02/1516990270_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_95b2d160fcfcea45f120a5a4504d69b0.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Одноразовая упаковка составляет 54,2 процента от всего объема отходов, попадающих на полигоны в России, второе место занимает органический мусор, говорится в исследовании российского отделения Greenpeace, предоставленном РИА Новости.Для исследования "хвостов" отходов, то есть мусора, который отправляется на полигоны после сортировочных комплексов, специалисты проанализировали пять комплексов обработки мусора в Егорьевске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми и Новосибирске. Цель исследования заключалась в выяснении, какие виды отходов на практике не отбирают для вторичной переработки и направляют на сжигание.Согласно анализу, 54,2 процента мусора , попадающего на полигоны после сортировки, приходятся на одноразовую упаковку, оставшиеся 45,8 процента — на другие виды отходов. Органика составляет 33 процентов по весу и 11 процентов по объему от всех проанализированных отходов. Исследователи проанализировали "хвосты" и выяснили, что первое место по объему в "хвостах" мусора занимает пластик и бумага. Основную долю в объеме полигонного пластика составляют пакеты и пленки (39,2 процента), затем контейнеры и подложки (17,9 процента), бутылки (15,6 процента), мягкая упаковка (13,3 процента)."Каждой из указанных выше категорий характерны разносортица и псевдоассортимент (один и тот же товар упакован в разную упаковку. — Прим. ред.), и это значительно затрудняет их сортировку. У таких нестандартных и трудноперерабатываемых товаров и упаковки наименьшие шансы на извлечение из потока отходов и переработку", — говорится в исследовании.Специалисты Greenpeace указывают, что часто попадается многосоставная упаковка, каждый компонент которой можно переработать, но в единой упаковке — практически нет. По мнению исследователей, одноразовые товары и упаковку необходимо постепенно выводить из оборота и в первую очередь заменять на многоразовые.Кроме того, экологи рекомендуют на этапе дизайна предусмотреть, чтобы многоразовые товары и упаковка были прочными, их можно было бы легко починить и переработать. Российский Greenpeace также рекомендует развивать систему придомового раздельного сбора отходов, в том числе вводить раздельный сбор органических и пищевых отходов.Ранее Минприроды отправило в Минпромторг список из 28 видов пластиковой упаковки и товаров, подлежащих запрету из-за сложности их переработки. Среди них пластиковые непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые тарелки, трубочки, столовые приборы. Минприроды предложило вводить запрет постепенно и завершить процесс в 2024 году. Задача государства — увеличить к 2030 году количество перерабатываемой упаковки до 85 процентов.
https://ria.ru/20210926/musor-1751851181.html
https://ria.ru/20210909/pererabotka-1749277138.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/02/1516990270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe56248fbe89330fd0079f25cc18458b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экология, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), greenpeace, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
03:35 08.10.2021 (обновлено: 04:17 08.10.2021)
Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
Исследование Greenpeace выявило, что 54% отходов в России составляет одноразовая упаковка
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Одноразовая упаковка составляет 54,2 процента от всего объема отходов, попадающих на полигоны в России, второе место занимает органический мусор, говорится в исследовании российского отделения Greenpeace, предоставленном РИА Новости.
Для исследования "хвостов" отходов, то есть мусора, который отправляется на полигоны после сортировочных комплексов, специалисты проанализировали пять комплексов обработки мусора в Егорьевске, Нижнем Новгороде
, Ижевске, Перми
и Новосибирске
. Цель исследования заключалась в выяснении, какие виды отходов на практике не отбирают для вторичной переработки и направляют на сжигание.
Согласно анализу, 54,2 процента мусора , попадающего на полигоны после сортировки, приходятся на одноразовую упаковку, оставшиеся 45,8 процента — на другие виды отходов. Органика составляет 33 процентов по весу и 11 процентов по объему от всех проанализированных отходов. Исследователи проанализировали "хвосты" и выяснили, что первое место по объему в "хвостах" мусора занимает пластик и бумага. Основную долю в объеме полигонного пластика составляют пакеты и пленки (39,2 процента), затем контейнеры и подложки (17,9 процента), бутылки (15,6 процента), мягкая упаковка (13,3 процента).
"Каждой из указанных выше категорий характерны разносортица и псевдоассортимент (один и тот же товар упакован в разную упаковку. — Прим. ред.), и это значительно затрудняет их сортировку. У таких нестандартных и трудноперерабатываемых товаров и упаковки наименьшие шансы на извлечение из потока отходов и переработку", — говорится в исследовании.
Специалисты Greenpeace указывают, что часто попадается многосоставная упаковка, каждый компонент которой можно переработать, но в единой упаковке — практически нет. По мнению исследователей, одноразовые товары и упаковку необходимо постепенно выводить из оборота и в первую очередь заменять на многоразовые.
"Те виды одноразовой упаковки, которые по разным причинам невозможно полностью ограничить, но которые чаще всего попадают в "хвосты", необходимо стандартизировать по составу и внешнему виду. В том числе выбирать наиболее легкоперерабатываемые и безопасные материалы", — отмечается в исследовании.
Кроме того, экологи рекомендуют на этапе дизайна предусмотреть, чтобы многоразовые товары и упаковка были прочными, их можно было бы легко починить и переработать. Российский Greenpeace также рекомендует развивать систему придомового раздельного сбора отходов, в том числе вводить раздельный сбор органических и пищевых отходов.
Ранее Минприроды
отправило в Минпромторг
список из 28 видов пластиковой упаковки и товаров, подлежащих запрету из-за сложности их переработки. Среди них пластиковые непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые тарелки, трубочки, столовые приборы. Минприроды предложило вводить запрет постепенно и завершить процесс в 2024 году. Задача государства — увеличить к 2030 году количество перерабатываемой упаковки до 85 процентов.