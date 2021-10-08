https://ria.ru/20211008/orenburg-1753750128.html

Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21

Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21 - РИА Новости, 08.10.2021

Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21

Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 21, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:26

2021-10-08T19:26

2021-10-08T20:49

происшествия

оренбургская область

здоровье - общество

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УФА, 8 окт — РИА Новости. Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 21, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Накануне стало известно, что 6 и 7 октября девять жителей Ясненского и Домбаровского районов области умерли от отравления. Число жертв постоянно увеличивается. Местные власти указывали, что даже небольшое количество выпитого приводит к летальному исходу, а паленую водку продавали в разной таре и в разных местах.Следователи открыли по различным статьям шесть уголовных дел: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере. Дела объединили в одно производство.В СК установили 37 потерпевших (власти говорят о 36), из которых 21 человек уже скончался.Шесть подозреваемых задержали. Среди них: 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной продукции, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые продавали суррогатный алкоголь. Позднее фигурантами дела стали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленой водки.Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 стеклянных бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и разлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.

https://ria.ru/20211008/alkogol-1753694915.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, здоровье - общество