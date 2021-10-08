Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/orenburg-1753750128.html
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21 - РИА Новости, 08.10.2021
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21
Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 21, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:26
2021-10-08T20:49
происшествия
оренбургская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
УФА, 8 окт — РИА Новости. Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 21, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Накануне стало известно, что 6 и 7 октября девять жителей Ясненского и Домбаровского районов области умерли от отравления. Число жертв постоянно увеличивается. Местные власти указывали, что даже небольшое количество выпитого приводит к летальному исходу, а паленую водку продавали в разной таре и в разных местах.Следователи открыли по различным статьям шесть уголовных дел: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере. Дела объединили в одно производство.В СК установили 37 потерпевших (власти говорят о 36), из которых 21 человек уже скончался.Шесть подозреваемых задержали. Среди них: 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной продукции, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые продавали суррогатный алкоголь. Позднее фигурантами дела стали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленой водки.Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 стеклянных бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и разлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.
https://ria.ru/20211008/alkogol-1753694915.html
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, оренбургская область, здоровье - общество
19:26 08.10.2021 (обновлено: 20:49 08.10.2021)
 
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 8 окт — РИА Новости. Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 21, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Накануне стало известно, что 6 и 7 октября девять жителей Ясненского и Домбаровского районов области умерли от отравления. Число жертв постоянно увеличивается. Местные власти указывали, что даже небольшое количество выпитого приводит к летальному исходу, а паленую водку продавали в разной таре и в разных местах.
Спиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
Вчера, 15:15
В Оренбуржье пятеро детей остались сиротами из-за суррогатного алкоголя
Следователи открыли по различным статьям шесть уголовных дел: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере. Дела объединили в одно производство.
В СК установили 37 потерпевших (власти говорят о 36), из которых 21 человек уже скончался.
Шесть подозреваемых задержали. Среди них: 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной продукции, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые продавали суррогатный алкоголь. Позднее фигурантами дела стали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленой водки.
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:09
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 стеклянных бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и разлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.
 
ПроисшествияОренбургская областьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния