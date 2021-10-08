19:26 08.10.2021 (обновлено: 20:49 08.10.2021)
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21
УФА, 8 окт — РИА Новости. Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 21, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Накануне стало известно, что 6 и 7 октября девять жителей Ясненского и Домбаровского районов области умерли от отравления. Число жертв постоянно увеличивается. Местные власти указывали, что даже небольшое количество выпитого приводит к летальному исходу, а паленую водку продавали в разной таре и в разных местах.
Следователи открыли по различным статьям шесть уголовных дел: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере. Дела объединили в одно производство.
В СК установили 37 потерпевших (власти говорят о 36), из которых 21 человек уже скончался.
Шесть подозреваемых задержали. Среди них: 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной продукции, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые продавали суррогатный алкоголь. Позднее фигурантами дела стали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленой водки.
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 стеклянных бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и разлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.