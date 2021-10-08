https://ria.ru/20211008/muratov-1753662577.html
Биография Дмитрия Муратова
Биография Дмитрия Муратова - РИА Новости, 08.10.2021
Биография Дмитрия Муратова
Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Андреевич Муратов родился 29 октября 1961 года в Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:14
2021-10-08T13:14
2021-10-08T13:14
справки
дмитрий муратов
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Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Андреевич Муратов родился 29 октября 1961 года в Куйбышеве (ныне Самара).В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет).С 1983 года по 1985 год проходил службу в армии. После военной службы работал в газете "Волжский комсомолец". В 1987 году стал заведующим отделом рабочей молодежи газеты "Комсомольская правда". С 1990 года по ноябрь 1992 года – редактор отдела информации и политики газеты "Комсомольская правда". В ноябре 1992 года стал соучредителем товарищества журналистов "6-й этаж", в которое вошли журналисты, несогласные с новой редакционной политикой газеты "Комсомольская правда". В январе 1993 года принимал участие в создании "Новой ежедневной газеты" (НЕГ), учредителем которой стало товарищество журналистов "6-й этаж". С 1993 года вел в газете рубрику "Рейтинг вранья". В 1993-1994 годах – член редакционной коллегии и заместитель главного редактора "НЕГ". В декабре 1994 года – январе 1995 года был специальным корреспондентом газеты в зоне боевых действий на территории Чечни. Участвовал в выпусках спортивного обозрения "НЕГ" "Честная игра". С февраля 1995 года – главный редактор "НЕГ"(с 1996 года "НЕГ" выходила один раз в неделю под названием "Новая газета. Понедельник"), затем – "Новой газеты". Некоторое время Дмитрий Муратов совмещал работу в газете и на телевидении. Так, в 1997 году он был ведущим программы "Пресс-клуб" (ATV – ОРТВ), в 1998 – 1999 годах – ведущим еженедельной программы "Суд идет" на телеканале "НТВ".С 2017 года – председатель совета директоров издания "Новая газета".С ноября 2019 года – главный редактор "Новой газеты". Дмитрий Муратов награжден Орденом Дружбы, Орденом Креста земли Марии 3 класса (Эстония, 2013), является Кавалером ордена Почетного легиона (Франция, 2010 год). 8 октября 2021 года Муратов совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса был удостоен Нобелевской премии мира за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, дмитрий муратов, самара
Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Андреевич Муратов родился 29 октября 1961 года
в Куйбышеве (ныне Самара).
В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет).
С 1983 года по 1985 год проходил службу в армии.
После военной службы работал в газете "Волжский комсомолец".
В 1987 году стал заведующим отделом рабочей молодежи газеты "Комсомольская правда".
С 1990 года по ноябрь 1992 года – редактор отдела информации и политики газеты "Комсомольская правда".
В ноябре 1992 года стал соучредителем товарищества журналистов "6-й этаж", в которое вошли журналисты, несогласные с новой редакционной политикой газеты "Комсомольская правда".
В январе 1993 года принимал участие
в создании "Новой ежедневной газеты" (НЕГ), учредителем которой стало товарищество журналистов "6-й этаж". С 1993 года вел в газете рубрику "Рейтинг вранья".
В 1993-1994 годах – член редакционной коллегии и заместитель главного редактора "НЕГ".
В декабре 1994 года – январе 1995 года был специальным корреспондентом газеты в зоне боевых действий на территории Чечни. Участвовал в выпусках спортивного обозрения "НЕГ" "Честная игра".
С февраля 1995 года – главный редактор "НЕГ"(с 1996 года "НЕГ" выходила один раз в неделю под названием "Новая газета. Понедельник"), затем – "Новой газеты".
Некоторое время Дмитрий Муратов совмещал работу
в газете и на телевидении. Так, в 1997 году он был ведущим программы "Пресс-клуб" (ATV – ОРТВ), в 1998 – 1999 годах – ведущим еженедельной программы "Суд идет" на телеканале "НТВ".
С 2017 года – председатель совета директоров издания "Новая газета".
С ноября 2019 года – главный редактор "Новой газеты".
Дмитрий Муратов награжден Орденом Дружбы, Орденом Креста земли Марии 3 класса (Эстония, 2013), является Кавалером ордена Почетного легиона (Франция, 2010 год).
8 октября 2021 года Муратов совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса был удостоен
Нобелевской премии мира за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников