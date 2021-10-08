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Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе - РИА Новости, 08.10.2021
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе
Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:04
2021-10-08T15:20
в мире
нобелевская премия
дмитрий муратов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе.Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".Муратов стал третьим россиянином, удостоенным этой награды, — ранее ее получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.Церемонию объявления проводил Норвежский нобелевский институт в Осло. В списке значились 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.В 2020 году лауреатом была Всемирная продовольственная программа ООН.В Кремле поздравили Муратова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что журналист последовательно работает по своим идеалам, привержен им, талантлив и смел.Муратов родом из Самары, окончил филфак Куйбышевского госуниверситета. Работал в "Комсомольской правде", в 90-е годы стал учредителем "Новой ежедневной газеты", был ее корреспондентом в Чечне. В 1995 году возглавил редакцию издания, которое к тому времени получило имя "Новая газета". С тех пор в ней вышло много громких расследований и статей правозащитной направленности. Награду считает не своей, а принадлежащей всему коллективу. Муратов сказал РИА Новости, что часть призовых денег переведет в фонд "Круг добра".Мария Ресса родилась в Маниле, росла в США. Сначала работала на телевидении, потом в CNN, ABS-CBN, писала для The Wall Street Journal. Сегодня она одна из самых известных репортеров-расследователей, писательница, борец с дезинформацией, основательница крупного филиппинского издания Rappler, входит в комиссию по информации и демократии, учрежденную "Репортерами без границ".Нобелевская неделя началась 4 октября, уже известны обладатели наград по физиологии, физике, химии и литературе. Одиннадцатого октября объявят последнего победителя — по экономике. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию — в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).
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в мире, нобелевская премия, дмитрий муратов
12:04 08.10.2021 (обновлено: 15:20 08.10.2021)
 
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе

Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе

© REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo, РИА Новости/Евгений БиятовМария Ресса и Дмитрий Муратов
Мария Ресса и Дмитрий Муратов
© REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo, РИА Новости/Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе.
Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".
Муратов стал третьим россиянином, удостоенным этой награды, — ранее ее получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Церемонию объявления проводил Норвежский нобелевский институт в Осло. В списке значились 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.

В 2020 году лауреатом была Всемирная продовольственная программа ООН.
В Кремле поздравили Муратова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что журналист последовательно работает по своим идеалам, привержен им, талантлив и смел.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Муратов родом из Самары, окончил филфак Куйбышевского госуниверситета. Работал в "Комсомольской правде", в 90-е годы стал учредителем "Новой ежедневной газеты", был ее корреспондентом в Чечне. В 1995 году возглавил редакцию издания, которое к тому времени получило имя "Новая газета". С тех пор в ней вышло много громких расследований и статей правозащитной направленности. Награду считает не своей, а принадлежащей всему коллективу. Муратов сказал РИА Новости, что часть призовых денег переведет в фонд "Круг добра".
Мария Ресса родилась в Маниле, росла в США. Сначала работала на телевидении, потом в CNN, ABS-CBN, писала для The Wall Street Journal. Сегодня она одна из самых известных репортеров-расследователей, писательница, борец с дезинформацией, основательница крупного филиппинского издания Rappler, входит в комиссию по информации и демократии, учрежденную "Репортерами без границ".
© REUTERS / Gonzalo Fuentes/File PhotoМария Ресса
Мария Ресса - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes/File Photo
Мария Ресса
Нобелевская неделя началась 4 октября, уже известны обладатели наград по физиологии, физике, химии и литературе. Одиннадцатого октября объявят последнего победителя — по экономике. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества.
Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию — в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).
 
В миреНобелевская премияДмитрий Муратов
 
 
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