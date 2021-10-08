12:04 08.10.2021 (обновлено: 15:20 08.10.2021)
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе
© REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo, РИА Новости/Евгений БиятовМария Ресса и Дмитрий Муратов
© REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo, РИА Новости/Евгений Биятов
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе.
Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
Муратов стал третьим россиянином, удостоенным этой награды, — ранее ее получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Церемонию объявления проводил Норвежский нобелевский институт в Осло. В списке значились 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.
В 2020 году лауреатом была Всемирная продовольственная программа ООН.
В 2020 году лауреатом была Всемирная продовольственная программа ООН.
В Кремле поздравили Муратова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что журналист последовательно работает по своим идеалам, привержен им, талантлив и смел.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Муратов родом из Самары, окончил филфак Куйбышевского госуниверситета. Работал в "Комсомольской правде", в 90-е годы стал учредителем "Новой ежедневной газеты", был ее корреспондентом в Чечне. В 1995 году возглавил редакцию издания, которое к тому времени получило имя "Новая газета". С тех пор в ней вышло много громких расследований и статей правозащитной направленности. Награду считает не своей, а принадлежащей всему коллективу. Муратов сказал РИА Новости, что часть призовых денег переведет в фонд "Круг добра".
Мария Ресса родилась в Маниле, росла в США. Сначала работала на телевидении, потом в CNN, ABS-CBN, писала для The Wall Street Journal. Сегодня она одна из самых известных репортеров-расследователей, писательница, борец с дезинформацией, основательница крупного филиппинского издания Rappler, входит в комиссию по информации и демократии, учрежденную "Репортерами без границ".
Нобелевская неделя началась 4 октября, уже известны обладатели наград по физиологии, физике, химии и литературе. Одиннадцатого октября объявят последнего победителя — по экономике. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества.
Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию — в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).