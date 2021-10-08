https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html

Песков прокомментировал избиение пассажира в московском метро

Песков прокомментировал избиение пассажира в московском метро - РИА Новости, 08.10.2021

Песков прокомментировал избиение пассажира в московском метро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об инциденте в московском метро, где избили пассажира. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:33

2021-10-08T12:33

2021-10-08T14:27

происшествия

избиение пассажира в московском метро

москва

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об инциденте в московском метро, где избили пассажира.У Пескова спросили, не почувствовали ли в Кремле некоторую межнациональную напряженность из-за этой ситуации. "Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее", — ответил на это пресс-секретарь.Он подчеркнул, что произошедшее "не имеет отношения к национальности".Романа Ковалева жестоко избили вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. На ролике, появившемся в соцсетях, видно, как три человека повалили его на пол и пинают ногами. По словам Ковалева, он пытался заступиться за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Нападавших вскоре задержали. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все они уроженцы Дагестана, ранее судимые. В момент нападения они были пьяны.Cуд арестовал всех троих по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20211007/versiya-1753546085.html

https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html

москва

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происшествия, избиение пассажира в московском метро, москва, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия