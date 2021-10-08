https://ria.ru/20211008/madonna-1753740911.html

Мадонна призналась в суицидальных мыслях после отказа от съемок в "Матрице"

Мадонна призналась в суицидальных мыслях после отказа от съемок в "Матрице" - РИА Новости, 08.10.2021

Мадонна призналась в суицидальных мыслях после отказа от съемок в "Матрице"

Мадонна в интервью Джимми Фэллону призналась, что чуть не совершила самоубийство из-за отказа от съемок в культовом фильме "Матрица". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:52

2021-10-08T21:52

2021-10-08T21:52

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джимми фэллон

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мадонна в интервью Джимми Фэллону призналась, что чуть не совершила самоубийство из-за отказа от съемок в культовом фильме "Матрица".Артистка также отклонила роль Женщины-кошки, которую в итоге сыграла Мишель Пфайфер.Недавно певица презентовала документальный фильм Madame X с кадрами из одноименного тура. По словам Мадонны, он о том, насколько важно в нашей жизни искусство.Мадонна появилась на передаче в экстравагантном наряде – с глубоким декольте, перчатками и сетчатыми колготками. Звезда любит эпатировать публику своими образами, однако многие поклонники осуждают ее. Так, фанаты раскритиковали ее за слишком откровенный наряд на премии MTV Video Music Awards.

https://ria.ru/20210809/madonna-1745100759.html

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мадонна, знаменитости, кино и сериалы, джимми фэллон