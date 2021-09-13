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Мадонну раскритиковали за откровенный наряд на MTV Video Music Awards
Мадонну раскритиковали за откровенный наряд на MTV Video Music Awards - РИА Новости, 13.09.2021
Мадонну раскритиковали за откровенный наряд на MTV Video Music Awards
Американскую певицу Мадонну раскритиковали за слишком откровенный наряд на премии MTV Video Music Awards. Фотографиями своего образа она поделилась в Instagram. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:02
2021-09-13T15:02
2021-09-13T15:02
шоубиз
мадонна
джастин бибер
мода
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американскую певицу Мадонну раскритиковали за слишком откровенный наряд на премии MTV Video Music Awards. Фотографиями своего образа она поделилась в Instagram.Артистка вышла на сцену в бежевом тренче, однако в конце номера она расстегнула его и оказалась в черном кожаном боди с глубоким вырезом. Образ дополнили высокие каблуки, фуражка и колготки в сетку.Некоторые поклонники певицы были в восторге от наряда, но большинству он пришелся не по вкусу. Звезде активно стали напоминать о возрасте – Мадонне 63 года.Помимо наряда подписчики обрушились с критикой на изменения, произошедшие с лицом певицы. В частности, они попросили ее перестать увлекаться фотошопом и пластической хирургией.Больше всего номинаций на премии получил Джастин Бибер. Он стал победителем в категории "Исполнитель года".
https://ria.ru/20210913/mtv-1749822670.html
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мадонна, джастин бибер, мода, музыка, стиль жизни