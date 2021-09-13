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Шоубиз
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Мадонну раскритиковали за откровенный наряд на MTV Video Music Awards
Мадонну раскритиковали за откровенный наряд на MTV Video Music Awards - РИА Новости, 13.09.2021
Мадонну раскритиковали за откровенный наряд на MTV Video Music Awards
Американскую певицу Мадонну раскритиковали за слишком откровенный наряд на премии MTV Video Music Awards. Фотографиями своего образа она поделилась в Instagram. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:02
2021-09-13T15:02
шоубиз
мадонна
джастин бибер
мода
музыка
стиль жизни
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американскую певицу Мадонну раскритиковали за слишком откровенный наряд на премии MTV Video Music Awards. Фотографиями своего образа она поделилась в Instagram.Артистка вышла на сцену в бежевом тренче, однако в конце номера она расстегнула его и оказалась в черном кожаном боди с глубоким вырезом. Образ дополнили высокие каблуки, фуражка и колготки в сетку.Некоторые поклонники певицы были в восторге от наряда, но большинству он пришелся не по вкусу. Звезде активно стали напоминать о возрасте – Мадонне 63 года.Помимо наряда подписчики обрушились с критикой на изменения, произошедшие с лицом певицы. В частности, они попросили ее перестать увлекаться фотошопом и пластической хирургией.Больше всего номинаций на премии получил Джастин Бибер. Он стал победителем в категории "Исполнитель года".
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мадонна, джастин бибер, мода, музыка, стиль жизни
15:02 13.09.2021
 

Мадонну раскритиковали за откровенный наряд на MTV Video Music Awards

© AP Photo / Invision/Charles SykesМадонна на премии MTV Video Music Awards
Мадонна на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американскую певицу Мадонну раскритиковали за слишком откровенный наряд на премии MTV Video Music Awards. Фотографиями своего образа она поделилась в Instagram.
Артистка вышла на сцену в бежевом тренче, однако в конце номера она расстегнула его и оказалась в черном кожаном боди с глубоким вырезом. Образ дополнили высокие каблуки, фуражка и колготки в сетку.
Некоторые поклонники певицы были в восторге от наряда, но большинству он пришелся не по вкусу. Звезде активно стали напоминать о возрасте – Мадонне 63 года.
"Стареть – нормально, прекрати так отчаянно пытаться что-то доказать", "Давайте обсудим, что произошло с Мадонной?", "Пожалуйста, остановись, ты слишком взрослая для этого", – написали поклонники в комментариях.
Помимо наряда подписчики обрушились с критикой на изменения, произошедшие с лицом певицы. В частности, они попросили ее перестать увлекаться фотошопом и пластической хирургией.
Больше всего номинаций на премии получил Джастин Бибер. Он стал победителем в категории "Исполнитель года".
Normani на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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