https://ria.ru/20210913/bieber-1749798988.html

Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards

Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 13.09.2021

Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards

Канадский певец Джастин Бибер победил в категории "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T06:41

2021-09-13T06:41

2021-09-13T10:28

культура

в мире

mtv video music awards

джастин бибер

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер победил в категории "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards.Наряду с этим певец обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.Кроме Бибера на награду претендовали американские певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго.По данным MTV, Бибер получил больше всех номинаций - семь. Также канадец победил в номинации "лучшее поп-видео" за совместное исполнение песни Peaches с певцом Giveon. Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человека.

https://ria.ru/20210330/tatuirovka-1603336897.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, mtv video music awards, джастин бибер, тейлор свифт (певица), ариана гранде, шоу-бизнес, новости культуры, музыка