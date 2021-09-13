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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/bieber-1749798988.html
Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards
Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 13.09.2021
Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards
Канадский певец Джастин Бибер победил в категории "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T06:41
2021-09-13T10:28
культура
в мире
mtv video music awards
джастин бибер
тейлор свифт (певица)
ариана гранде
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер победил в категории "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards.Наряду с этим певец обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.Кроме Бибера на награду претендовали американские певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго.По данным MTV, Бибер получил больше всех номинаций - семь. Также канадец победил в номинации "лучшее поп-видео" за совместное исполнение песни Peaches с певцом Giveon. Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человека.
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РИА Новости
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в мире, mtv video music awards, джастин бибер, тейлор свифт (певица), ариана гранде, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
06:41 13.09.2021 (обновлено: 10:28 13.09.2021)
 
Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards

Джастин Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards

© AP Photo / Invision/ Jordan StraussКанадский певец Джастин Бибер
Канадский певец Джастин Бибер - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер победил в категории "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards.

"Музыка - это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе", - сказал Бибер на церемонии вручения почетной статуэтки. Видео размещено в Twitter премии.

Наряду с этим певец обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.
Кроме Бибера на награду претендовали американские певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго.
По данным MTV, Бибер получил больше всех номинаций - семь. Также канадец победил в номинации "лучшее поп-видео" за совместное исполнение песни Peaches с певцом Giveon.
Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человека.
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КультураВ миреMTV Video Music AwardsДжастин БиберТейлор Свифт (певица)Ариана ГрандеШоу-бизнесНовости культурыМузыка
 
 
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