https://ria.ru/20211008/lokdaun-1753698287.html

В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий

В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий - РИА Новости, 08.10.2021

В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий

QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры введут для посещения кафе, ресторанов,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:30

2021-10-08T15:30

2021-10-08T15:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры введут для посещения кафе, ресторанов, досуговых учреждений и фитнес-центров, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."С понедельника в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода. С 1 ноября это требование будет обязательным и для других сфер, в том числе предприятий общественного питания, бассейнов, досуговых и фитнес-организаций", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.Власти Псковской области, где сохраняется тенденция к росту заболеваемости коронавирусом, не будут вводить локдаун, заявил губернатор региона Михаил Ведерников."Мы не вводим локдаун и не продлеваем дистанционное обучение", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.Как напомнил Ведерников, дистанционный формат обучения был введен с понедельника сроком на неделю в школах и колледжах в тех муниципалитетах и районных центрах Псковской области, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка. Также была вновь введена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.По словам Ведерникова, эти меры позволили прервать цепочки заболеваемости, и в настоящее время нет необходимости в продлении дистанционного обучения. При этом пока остаются под запретом очные занятия в организациях дополнительного образования, а также тренировки детей (за исключением индивидуальных тренировок и групповых занятий не более 10 человек)."Массовые мероприятия (также) остаются под запретом", - добавил глава региона.Он также предложил отменить обязательную самоизоляцию для тех пожилых жителей Псковской области, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20211005/lokdaun-1753198757.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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