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В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий
В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий - РИА Новости, 08.10.2021
В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий
QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры введут для посещения кафе, ресторанов,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:32
распространение коронавируса
общество
псковская область
здоровье - общество
коронавирусы
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры введут для посещения кафе, ресторанов, досуговых учреждений и фитнес-центров, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."С понедельника в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода. С 1 ноября это требование будет обязательным и для других сфер, в том числе предприятий общественного питания, бассейнов, досуговых и фитнес-организаций", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.Власти Псковской области, где сохраняется тенденция к росту заболеваемости коронавирусом, не будут вводить локдаун, заявил губернатор региона Михаил Ведерников."Мы не вводим локдаун и не продлеваем дистанционное обучение", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.Как напомнил Ведерников, дистанционный формат обучения был введен с понедельника сроком на неделю в школах и колледжах в тех муниципалитетах и районных центрах Псковской области, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка. Также была вновь введена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.По словам Ведерникова, эти меры позволили прервать цепочки заболеваемости, и в настоящее время нет необходимости в продлении дистанционного обучения. При этом пока остаются под запретом очные занятия в организациях дополнительного образования, а также тренировки детей (за исключением индивидуальных тренировок и групповых занятий не более 10 человек)."Массовые мероприятия (также) остаются под запретом", - добавил глава региона.Он также предложил отменить обязательную самоизоляцию для тех пожилых жителей Псковской области, кто прошел вакцинацию от коронавируса.
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общество, псковская область, здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:30 08.10.2021 (обновлено: 15:32 08.10.2021)
 
В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий

В Псковской области введут QR-коды для посещения культурных мероприятий с 11 октября

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения культурных мероприятий вводятся в Псковской области с 11 октября, с 1 ноября аналогичные меры введут для посещения кафе, ресторанов, досуговых учреждений и фитнес-центров, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"С понедельника в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода. С 1 ноября это требование будет обязательным и для других сфер, в том числе предприятий общественного питания, бассейнов, досуговых и фитнес-организаций", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
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Власти Псковской области, где сохраняется тенденция к росту заболеваемости коронавирусом, не будут вводить локдаун, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Мы не вводим локдаун и не продлеваем дистанционное обучение", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
Как напомнил Ведерников, дистанционный формат обучения был введен с понедельника сроком на неделю в школах и колледжах в тех муниципалитетах и районных центрах Псковской области, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка. Также была вновь введена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.
По словам Ведерникова, эти меры позволили прервать цепочки заболеваемости, и в настоящее время нет необходимости в продлении дистанционного обучения. При этом пока остаются под запретом очные занятия в организациях дополнительного образования, а также тренировки детей (за исключением индивидуальных тренировок и групповых занятий не более 10 человек).
"Массовые мероприятия (также) остаются под запретом", - добавил глава региона.
Он также предложил отменить обязательную самоизоляцию для тех пожилых жителей Псковской области, кто прошел вакцинацию от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаОбществоПсковская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыМихаил ВедерниковКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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