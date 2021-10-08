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ЛДПР определилась с руководством фракции в Госдуме
ЛДПР определилась с руководством фракции в Госдуме - РИА Новости, 08.10.2021
ЛДПР определилась с руководством фракции в Госдуме
Во фракции ЛДПР выбрали в руководители Владимира Жириновского, его первым замом – Василия Власова, еще двумя замами станут Ярослав Нилов и Алексей Диденко,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:58
2021-10-08T17:58
политика
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
выборы в государственную думу
василий власов
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Во фракции ЛДПР выбрали в руководители Владимира Жириновского, его первым замом – Василия Власова, еще двумя замами станут Ярослав Нилов и Алексей Диденко, планируется, что они будут совмещать эти посты с руководством комитетами, сообщил РИА Новости глава пресс-службы партии Александр Дюпин.По его словам, ЛДПР уже провела первое в VIII созыве организационное собрание фракции."Все собравшиеся высказались за то, чтобы Владимир Жириновский остался руководителем фракции", - сказал Дюпин.Также он добавил, что первым замом Жириновского станет Василий Власов."Еще два зама руководителя фракции - Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Мы планируем, что свои фракционные посты они будут совмещать с руководством комитетами", - отметил он.В VII Госдуме Нилов руководил комитетом по труду и соцполитике, а Диденко – по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, который предполагается переименовать в новом созыве в комитет по региональной политике и местному самоуправлению.
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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, василий власов
17:58 08.10.2021
 
ЛДПР определилась с руководством фракции в Госдуме

Владимир Жириновский возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Во фракции ЛДПР выбрали в руководители Владимира Жириновского, его первым замом – Василия Власова, еще двумя замами станут Ярослав Нилов и Алексей Диденко, планируется, что они будут совмещать эти посты с руководством комитетами, сообщил РИА Новости глава пресс-службы партии Александр Дюпин.
По его словам, ЛДПР уже провела первое в VIII созыве организационное собрание фракции.
"Все собравшиеся высказались за то, чтобы Владимир Жириновский остался руководителем фракции", - сказал Дюпин.
Также он добавил, что первым замом Жириновского станет Василий Власов.
"Еще два зама руководителя фракции - Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Мы планируем, что свои фракционные посты они будут совмещать с руководством комитетами", - отметил он.
В VII Госдуме Нилов руководил комитетом по труду и соцполитике, а Диденко – по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, который предполагается переименовать в новом созыве в комитет по региональной политике и местному самоуправлению.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 09:51
Володин рассказал о создании новых комитетов в Госдуме
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРВыборы в Государственную думуВасилий Власов
 
 
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