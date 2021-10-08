https://ria.ru/20211008/ldpr-1753732003.html

ЛДПР определилась с руководством фракции в Госдуме

ЛДПР определилась с руководством фракции в Госдуме - РИА Новости, 08.10.2021

ЛДПР определилась с руководством фракции в Госдуме

Во фракции ЛДПР выбрали в руководители Владимира Жириновского, его первым замом – Василия Власова, еще двумя замами станут Ярослав Нилов и Алексей Диденко,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:58

2021-10-08T17:58

2021-10-08T17:58

политика

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

выборы в государственную думу

василий власов

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Во фракции ЛДПР выбрали в руководители Владимира Жириновского, его первым замом – Василия Власова, еще двумя замами станут Ярослав Нилов и Алексей Диденко, планируется, что они будут совмещать эти посты с руководством комитетами, сообщил РИА Новости глава пресс-службы партии Александр Дюпин.По его словам, ЛДПР уже провела первое в VIII созыве организационное собрание фракции."Все собравшиеся высказались за то, чтобы Владимир Жириновский остался руководителем фракции", - сказал Дюпин.Также он добавил, что первым замом Жириновского станет Василий Власов."Еще два зама руководителя фракции - Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Мы планируем, что свои фракционные посты они будут совмещать с руководством комитетами", - отметил он.В VII Госдуме Нилов руководил комитетом по труду и соцполитике, а Диденко – по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, который предполагается переименовать в новом созыве в комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

https://ria.ru/20211008/gosduma-1753619932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, василий власов