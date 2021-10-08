https://ria.ru/20211008/laminat-1753703254.html
Чтобы прослужил долго: эксперты рассказали, как правильно выбрать ламинат
Как выбрать ламинат для квартиры и дома: какой самый лучший по качеству
Чтобы прослужил долго: эксперты рассказали, как правильно выбрать ламинат
Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий, имеющее много преимуществ. Как выбрать материал оптимального качества, как от его класса зависит... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:21
2021-10-08T17:21
2021-10-08T17:57
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий, имеющее много преимуществ. Как выбрать материал оптимального качества, как от его класса зависит прочность пола, какой ламинат лучше подходит для дома и квартиры, какое покрытие можно использовать во влажном помещении — в материале от РИА Новости.Что собой представляет ламинатЛаминат — это многослойный композит из органических и синтетических материалов. Чаще всего он воспроизводит различные виды дерева, но бывают и имитации плитки или камня.Изначально ламинат был бюджетным вариантом напольного покрытия, предназначенным для удовлетворения спроса, возросшего в связи с резким ростом строительства в 1970-х годах. На раннем этапе материал имел средние потребительские качества, но в целом воспринимался как дешевая подделка древесины твердых пород. Сегодня этот вариант напольного покрытия имеет усовершенствованные характеристики по долговечности, реалистичности имитации, стойкости к влаге и перепадам температур, при этом остается одним из самых доступных по стоимости.Иван Гладырев, руководитель направления "Стройка" интернет-магазина "Твой дом", уточняет: "Ламинат — древесноволокнистая плита высокой плотности, ее прессуют под давлением, сверху покрывая либо шпоном, либо пленкой".Схема планкиЛаминат состоит из трех основных слоев:Базовый, или "сердцевинный", слой большинства ламинатных полов изготовлен из высокоплотного ДВП (прессованные древесные волокна, которые удерживаются вместе с помощью какого-либо связующего вещества). Чем больше толщина материала, тем большие нагрузки выдерживает покрытие.Сейчас представлен огромный выбор изображений на ламинате от имитации любого вида древесины до камней и плитки.Чем прочнее финальное прозрачное покрытие (чаще всего это акриловая или меламиновая смола), тем устойчивее планки к истиранию и влаге и тем выше класс ламината.ИсторияПроцесс склеивания двух или более слоев тонкого материала для того, чтобы получить более толстый и прочный, известен давно. Следы клееного дерева археологи обнаружили в гробницах фараонов. Англичане и французы использовали идею ламината из слоев твердой древесины при изготовлении мебели в XVII и XVIII веках.В 1905 году на Всемирной выставке в Портленде компания Portland Manufacturing Co. продемонстрировала деревянные ламинированные панели из хвойных пород. Изделие, называемое трехслойным шпоном, было создано с помощью кистей для нанесения клея и домкратов, чтобы сжать детали вместе. До 1920 года ламинат использовался исключительно для облицовки дверей, так как не имел водостойкого покрытия.Современная история этого материала началась в 1977 году, когда швейцарская компания Perstorp AB впервые создала ламинированное напольное покрытие.Параметры выбораВыбирая ламинат, нужно обращать внимание на следующие характеристики:Алина Виговская, менеджер проектов отдела экологической сертификации EcoStandard group, рассказывает: "Выделение формальдегида — основной показатель экологичности ламината, так как это вещество может негативно воздействовать на здоровье человека. Поэтому одна из классификаций покрытий основывается на степени концентрации формальдегида в материалах и присвоении соответствующего класса эмиссии.""Класс Е1 считается "природным", нормальным уровнем формальдегида. То есть, если человек будет сидеть в сосновом бору, он вдохнет этого вещества не меньше, чем в комнате с ламинатом, что никак не повлияет на его организм и здоровье в целом.Помимо допустимого уровня формальдегида, экологичные варианты в составе основного слоя содержат парафин, а более дешевые — больше клея", — добавляет Алина Виговская.Эксперты школы ремонта "Леруа Мерлен" уточняют: "На параметры выбора также влияет тип крепления планок. Элементы могут крепиться друг к другу клеем, который исключает зазоры, а значит, и попадание влаги в пространство между панелями. Минус такого варианта в том, что при порче одного элемента придется снимать все покрытие, так как ламели (пластины шпона. — Прим. ред.) склеены между собой. Замковый тип — это система "клик" и "лок" — такой ламинат проще укладывать и легче ремонтировать при повреждении отдельных планок. Кроме того, маркировка FSC, добровольной системы лесной сертификации, говорит о том, что древесина происходит из ответственного источника, и локальной экосистеме не наносится непоправимый вред."Сфера примененияЛаминированные панели используют также для отделки стен, потолка, мебели. Но классическое применение — покрытие для пола.В зависимости от того, в каком помещении оно будет укладываться, необходимо обратить внимание на износостойкость, прочность и влагозащиту.Иван Гладырев предупреждает: "При выборе ламината нужно учитывать назначение помещения, где он будет постелен, и необходимый уровень защиты: 20-й, 30-й или 40-й класс. В большинстве строительных гипермаркетов представлен 33-й ламинат, этого хватает для укладки в квартирах, его же можно положить в прихожей, в ванной комнате, но все-таки влагозащитных свойств больше у 40-го класса, об этом стоит помнить. Оцените, какую нагрузку он будет нести, чтобы избежать ситуаций, когда после укладки покрытия устанавливают компьютерный стол, кресло на колесиках и через непродолжительное время ламинат стирается. Стоит обратить внимание на специальные подложки под кресла, они сделаны на основе пластика и силикона, мягкие, глянцевые, прозрачные".ТолщинаТолщина панелей может составлять от шести до 13 миллиметров. Чем этот показатель выше, тем прочнее покрытие, лучше его тепло- и звукоизоляция. Для общественных помещений лучше всего использовать ламинат толщиной от восьми миллиметров, в квартирах достаточно шести-восьми миллиметров. "Чем толще и прочнее ламинированная основа, тем дольше прослужит покрытие. Но важно адекватно оценивать используемость помещения, в котором будет лежать ламинат. В кладовой, которую посещают раз в неделю, можно положить минимальную толщину. В танцевальном классе, где ежедневно занимаются 100 человек, лучше брать максимально толстый", — делится Ксения Круглова.КлассВ соответствии с принятым в Евросоюзе стандартом EN13329 ламинат распределяется по классам. Перед тем как присвоить определенный класс, материал подвергают комплексному тестированию (на истирание, инертность к горящей сигарете, ударопрочность, стойкость к воздействию мебельных ножек, влаге и загрязнению).Классы ламината маркируются двумя цифрами, где первая обозначает сферу использования, вторая — износостойкость.ПлотностьЧем выше плотность, тем прочнее планка ламината и тем больший вес она способна выдержать. В напольных покрытиях выражается в количестве килограммов на квадратный метр.Плита из МДФ имеет три вида плотности:Если при производстве ламината использовался не МДФ, а SPC (покрытие на твердой минерально-полимерной основе), то плотность такого материала составляет от 1900 до 2100 кг/м3.Способ соединенияСуществует несколько типов соединения планок ламината:ВодостойкостьВлагостойкий ламинат имеет специальное покрытие, препятствующее проникновению воды, плотное соединение планок (некоторые производители делают специальные скосы, которые огибают края доски для еще большей защиты стыков) и основу, состоящую из прессованной древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF), пропитанной специальными смолами.ФаскаФаска — скос планки по краям. Ее наличие делает покрытие более похожим на деревянные доски и придает дорогой вид, при любом освещении пол кажется натуральным. Такой ламинат визуально увеличивает помещение, проще монтируется, не требует идеально ровной основы и не боится расширений, происходящих под воздействием температур. Однако в углублениях может скапливаться влага, поэтому требуется повышенное внимание к сухости.ДизайнБольшое разнообразие текстур и оттенков позволяет подобрать напольное покрытие, подходящее под любой интерьер. Производители предоставляют не только имитацию различных пород древесины, но и ламинат в виде плитки, камня, с дизайнерскими рисунками.СтоимостьСтоимость зависит от качества изделия (плотности, влагостойкости, класса), бренда и ценовой политики компании. Прежде чем приобрести покрытие, необходимо уточнить его характеристики, часто ламинат из бюджетной категории тоже обладает неплохим качеством.ПроизводительФирма-производитель, отвечающая за качество продукции, предоставляет гарантию на свой товар (от двух до десяти лет). Если такая опция не предусмотрена, стоит отказаться от покупки. Кроме того, компании, состоящие в ассоциации EPLF, обязаны следовать стандарту, в России также существует ГОСТ для ламината.Ошибки при выбореПеред приобретением необходимо определиться с назначением помещения, куда планируется постелить ламинат и какую нагрузку он должен выдерживать. Ошибки при выборе часто происходят из-за того, что главным параметром выступает цена, а не характеристики."Первая и самая серьезная ошибка, когда покупатель не понимает, чем отличаются классы ламината и пытается сэкономить", — предупреждает Иван Гладырев.Но даже недорогое покрытие может прослужить долго, если правильно выровнять пол, использовать подложку под планки и не устанавливать на него слишком тяжелую мебель, делится эксперт.Алина Виговская добавляет: "Еще одна ошибка — неправильно подобранная толщина ламината, что может стать причиной "шумного" пола. Чем меньше толщина, тем слабее изоляционные свойства. Если в помещении планируется использовать тяжелую мебель, то предпочтение лучше отдать покрытию от десяти миллиметров, если же укладывать ламели на теплый пол, то лучше устанавливать более тонкий слой ламината. Еще один важный параметр — подложка, используемая под покрытием. Именно от нее будет во многом зависеть качество всего ламината, поэтому экономить на ней тоже не следует".Эксперты школы ремонта Леруа Мерлен рассказывают: "Ламинат может быть водо- или влагостойким. Влагостойкий спокойно переносит влажную уборку и кратковременный контакт с жидкостью. Водостойкий — более длительное воздействие влаги. Не стоит покупать обычный ламинат для помещений с повышенной влажностью.Еще одна ошибка: брать материал впритык. Во-первых, в зависимости от раскладки расход может различаться. Поэтому нужно решить, какая будет раскладка, округлить полученное число коробок в большую сторону и прибавить минимум десять процентов. Во-вторых, даже в одной модели могут быть какие-то незначительные изменения в цвете в разных партиях. Поэтому лучше приобретать с запасом из одной партии. В конце концов, ответственному продавцу всегда можно вернуть неизрасходованную упаковку".Где укладыватьСовременный ламинат можно использовать в любых помещениях: от комнат в домах и квартирах до производственных цехов.Особенности уходаУхаживать за ламинированным покрытием несложно."Его можно пылесосить, делать влажную уборку, мести веником", — говорит Ксения Круглова.Иван Гладырев добавляет: "При протирании пола важно использовать полусухую тряпку. Чем меньше влаги попадает на планки, тем дольше служит пленка, которая является защитной поверхностью ламината. Важно подбирать правильную химию для уборки и полностью исключить прямое воздействие воды. Если пролили жидкость, то необходимо ее быстро собрать и просушить естественным путем".Чем ламинат лучше линолеумаЛаминат устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, не выцветает, не боится острых предметов, каблуков и мебельных ножек. Если возникли повреждения, планку легко заменить, не убирая всего покрытия."Линолеум не так изящно выглядит, как ламинат. Второй богаче смотрится, презентабелен своей древесной текстурой, приятен на ощупь, особенно это важно для тех, кто любит ходить по дому босиком", — говорит Иван Гладырев.
https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html
https://realty.ria.ru/20201014/pol-1579583582.html
https://realty.ria.ru/20120217/397263941.html
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общество, жилье, россия
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий, имеющее много преимуществ. Как выбрать материал оптимального качества, как от его класса зависит прочность пола, какой ламинат лучше подходит для дома и квартиры, какое покрытие можно использовать во влажном помещении — в материале от РИА Новости
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Что собой представляет ламинат
Ламинат — это многослойный композит из органических и синтетических материалов. Чаще всего он воспроизводит различные виды дерева, но бывают и имитации плитки или камня.
Изначально ламинат был бюджетным вариантом напольного покрытия, предназначенным для удовлетворения спроса, возросшего в связи с резким ростом строительства в 1970-х годах. На раннем этапе материал имел средние потребительские качества, но в целом воспринимался как дешевая подделка древесины твердых пород. Сегодня этот вариант напольного покрытия имеет усовершенствованные характеристики по долговечности, реалистичности имитации, стойкости к влаге и перепадам температур, при этом остается одним из самых доступных по стоимости.
Иван Гладырев, руководитель направления "Стройка" интернет-магазина "Твой дом", уточняет: "Ламинат — древесноволокнистая плита высокой плотности, ее прессуют под давлением, сверху покрывая либо шпоном, либо пленкой".
"Ламинат — универсальное напольное покрытие для любых помещений. Его популярность обоснована практичностью и большим выбором на рынке. Главное в этом вопросе — подобрать подходящий по техническим параметрам и стилевой концепции вариант, а также не потеряться в большом количестве видов. Для потребителя важно понимать, что ламинат — это древесно-стружечное полотно с ламинированным покрытием, которое защищает его от истирания. Это отличает ламинат от паркета. Натуральное дерево не терпит влаги и ударного воздействия", — рассказывает Ксения Круглова, дизайнер интерьера, совладелец архитектурно-дизайнерского бюро Lux Interiors.
Схема планки
Ламинат состоит из трех основных слоев:
—базовый слой из ДВП или древесного композита высокой плотности;
—слой фотореалистичного изображения на плотной бумаге, придающий внешний вид;
—прозрачное покрытие, защищающее от повреждений, на которое наносится рельеф.
Базовый, или "сердцевинный", слой большинства ламинатных полов изготовлен из высокоплотного ДВП (прессованные древесные волокна, которые удерживаются вместе с помощью какого-либо связующего вещества). Чем больше толщина материала, тем большие нагрузки выдерживает покрытие.
Сейчас представлен огромный выбор изображений на ламинате от имитации любого вида древесины до камней и плитки.
Чем прочнее финальное прозрачное покрытие (чаще всего это акриловая или меламиновая смола), тем устойчивее планки к истиранию и влаге и тем выше класс ламината.
История
Процесс склеивания двух или более слоев тонкого материала для того, чтобы получить более толстый и прочный, известен давно. Следы клееного дерева археологи обнаружили в гробницах фараонов. Англичане и французы использовали идею ламината из слоев твердой древесины при изготовлении мебели в XVII и XVIII веках.
В 1905 году на Всемирной выставке в Портленде компания Portland Manufacturing Co. продемонстрировала деревянные ламинированные панели из хвойных пород. Изделие, называемое трехслойным шпоном, было создано с помощью кистей для нанесения клея и домкратов, чтобы сжать детали вместе. До 1920 года ламинат использовался исключительно для облицовки дверей, так как не имел водостойкого покрытия.
Современная история этого материала началась в 1977 году, когда швейцарская компания Perstorp AB впервые создала ламинированное напольное покрытие.
Параметры выбора
Выбирая ламинат, нужно обращать внимание на следующие характеристики:
—Производитель. Например, считается, что высокое качество обеспечивают фирмы, входящие в EPLF (Ассоциации европейских производителей ламинированных полов), так как организация разрабатывает строгие стандарты, которым должна соответствовать продукция.
—Износостойкость. Существует несколько классов ламината, которые определяют его прочность. Например, с 21 по 23 предназначены для эксплуатации в условиях квартиры, а с 31 по 34 — в офисном помещении).
—Устойчивость к истиранию и царапинам. Классы АС1 — АС6. Чем выше цифра, тем покрытие устойчивее.
—Влагостойкость. Если материал предполагается укладывать в ванной комнате или на кухне, нужно обратить внимание на сопротивление влаге. Наиболее подходящая плотность плит в этом случае составляет 900 кг/м3, может присутствовать специальное водоотталкивающее покрытие.
—Дизайн. Больше ценится ламинат с минимально повторяющимся рисунком, имитирующий структуру дерева.
—Экологичность. Наличие маркировки Е1 говорит о том, что покрытие не содержит вредных для здоровья человека веществ.
Алина Виговская, менеджер проектов отдела экологической сертификации EcoStandard group, рассказывает: "Выделение формальдегида — основной показатель экологичности ламината, так как это вещество может негативно воздействовать на здоровье человека. Поэтому одна из классификаций покрытий основывается на степени концентрации формальдегида в материалах и присвоении соответствующего класса эмиссии."
Класс
Содержание формальдегида на 100 г плиты
Особенности
Е0
до 6,5 мг
ламинат с таким классом пока не производится на российских предприятиях, однако это не означает, что найти его на российском рынке нельзя
Е1
до 10 мг
класс, рекомендованный к использованию в России и европейских странах
Е2
от 10 до 30 мг
лучше не использовать в жилых помещениях
Е3
от 30 до 60 мг
запрещен к производству
"Класс Е1 считается "природным", нормальным уровнем формальдегида. То есть, если человек будет сидеть в сосновом бору, он вдохнет этого вещества не меньше, чем в комнате с ламинатом, что никак не повлияет на его организм и здоровье в целом.
Помимо допустимого уровня формальдегида, экологичные варианты в составе основного слоя содержат парафин, а более дешевые — больше клея", — добавляет Алина Виговская.
Эксперты школы ремонта "Леруа Мерлен" уточняют: "На параметры выбора также влияет тип крепления планок. Элементы могут крепиться друг к другу клеем, который исключает зазоры, а значит, и попадание влаги в пространство между панелями. Минус такого варианта в том, что при порче одного элемента придется снимать все покрытие, так как ламели (пластины шпона. — Прим. ред.) склеены между собой. Замковый тип — это система "клик" и "лок" — такой ламинат проще укладывать и легче ремонтировать при повреждении отдельных планок. Кроме того, маркировка FSC, добровольной системы лесной сертификации, говорит о том, что древесина происходит из ответственного источника, и локальной экосистеме не наносится непоправимый вред."
Сфера применения
Ламинированные панели используют также для отделки стен, потолка, мебели. Но классическое применение — покрытие для пола.
В зависимости от того, в каком помещении оно будет укладываться, необходимо обратить внимание на износостойкость, прочность и влагозащиту.
Иван Гладырев предупреждает: "При выборе ламината нужно учитывать назначение помещения, где он будет постелен, и необходимый уровень защиты: 20-й, 30-й или 40-й класс. В большинстве строительных гипермаркетов представлен 33-й ламинат, этого хватает для укладки в квартирах, его же можно положить в прихожей, в ванной комнате, но все-таки влагозащитных свойств больше у 40-го класса, об этом стоит помнить. Оцените, какую нагрузку он будет нести, чтобы избежать ситуаций, когда после укладки покрытия устанавливают компьютерный стол, кресло на колесиках и через непродолжительное время ламинат стирается. Стоит обратить внимание на специальные подложки под кресла, они сделаны на основе пластика и силикона, мягкие, глянцевые, прозрачные".
Толщина
Толщина панелей может составлять от шести до 13 миллиметров. Чем этот показатель выше, тем прочнее покрытие, лучше его тепло- и звукоизоляция. Для общественных помещений лучше всего использовать ламинат толщиной от восьми миллиметров, в квартирах достаточно шести-восьми миллиметров. "Чем толще и прочнее ламинированная основа, тем дольше прослужит покрытие. Но важно адекватно оценивать используемость помещения, в котором будет лежать ламинат. В кладовой, которую посещают раз в неделю, можно положить минимальную толщину. В танцевальном классе, где ежедневно занимаются 100 человек, лучше брать максимально толстый", — делится Ксения Круглова.
Класс
В соответствии с принятым в Евросоюзе стандартом EN13329 ламинат распределяется по классам. Перед тем как присвоить определенный класс, материал подвергают комплексному тестированию (на истирание, инертность к горящей сигарете, ударопрочность, стойкость к воздействию мебельных ножек, влаге и загрязнению).
Классы ламината маркируются двумя цифрами, где первая обозначает сферу использования, вторая — износостойкость.
Класс
Интенсивность эксплуатации
Минимальная толщина защитного слоя, мм
Область применения
21
Жилые помещения
низкая
0,15
спальни
22
Жилые помещения
средняя
0,20
жилые помещения, прихожие
23
Жилые помещения
высокая
0,30
жилые помещения, прихожие
31
Коммерческие и офисные помещения
низкая
0,30
отели, кабинеты, конференц-залы
32
Коммерческие и офисные помещения
средняя
0,40
классы, кабинеты, бутики
33
Коммерческие и офисные помещения
высокая
0,55
коридоры, магазины, школы
34
Коммерческие и офисные помещения
очень высокая
0,70
аэропорты, торговые центры
производствен-ные помещения
41
производственные помещения
низкая
0,40
0,40
42
производственные помещения
средняя
0,55
ремонтные мастерские, склады
43
производственные помещения
высокая
0,70
производственные цеха
Плотность
Чем выше плотность, тем прочнее планка ламината и тем больший вес она способна выдержать. В напольных покрытиях выражается в количестве килограммов на квадратный метр.
Плита из МДФ имеет три вида плотности:
—сверхлегкая (450-550 кг/м3);
—облегченная (550-650 кг/м3);
—среднеплотная (650-800 кг/м3);
—повышенной прочности (от 800 кг/м3).
Если при производстве ламината использовался не МДФ, а SPC (покрытие на твердой минерально-полимерной основе), то плотность такого материала составляет от 1900 до 2100 кг/м3.
Способ соединения
Существует несколько типов соединения планок ламината:
—Lock. Замок с пазом называется Lock. На одной из боковых сторон несущего слоя нарезается шип, на другой — паз с гребешком. На плиту, уложенную на пол, кладут кусок дерева и деревянным или резиновым молотком вставляют шип в паз до тех пор, пока зазор между двумя соседними панелями не исчезнет. Гребенка в канавке предотвратит выход шипа. Поэтому этот тип замка еще называют молотковым. Lock появился раньше других замков для ламината и сегодня считается менее совершенным решением в техническом плане. Относительно слабым местом является гребешок в пазу, который в процессе эксплуатации начинает изнашиваться под воздействием нагрузок. Износ замка приведет к появлению в этом месте щели, такой дефект не подлежит ремонту. Кроме того, укладку покрытия с замком Lock лучше всего доверить профессионалам, так как новичок может не рассчитать силу удара молотком и сломать замок.
—Click. Замок Click более совершенен и удобен в работе. Этот замок отличается от своего предшественника Lock формой язычка-паза. Язычок в этом случае имеет форму приплюснутого крючка. Панели прикладываются друг к другу под углом (обычно угол составляет 45°, но может отличаться от производителя к производителю). Панель с пазом опускается, шпунт входит в паз, слышен характерный звук. Этот звук и дал название замку — "щелчок". При стыковке панелей не требуется больших усилий, стучать молотком не требуется. Они надежно фиксируются, в процессе укладки замки остаются целыми, даже если человек, работающий с покрытием, ошибся. Надежное соединение соседних панелей и возникающее в результате постоянное напряжение защищают замок от истирания в течение всего срока службы. Соответственно, промежутки между панелями со временем не появляются. Несомненным плюсом замковой системы Click является возможность разобрать напольное покрытие и собрать заново. И так до трех-четырех раз.
—T-Lock. Представляет собой модификацию замка Click. Принципиальное отличие заключается в наличии замка по длинной и торцевой сторонам. Новую панель подносят к уже уложенному полу под углом 45°, опускают и защелкивают.
—5G. Целью создания замка 5G было еще больше упростить процесс укладки без потери прочности и качества соединения. В торцевой части панели установлен подвижный язычок, который обеспечивает одновременное соединение панели по длинной и короткой сторонам. По длинной стороне панель заводится под углом, а с торцевой просто накладывается сверху и опускается до щелчка язычка.
—Алюминиевый. При таком типе крепления традиционное пазогребневое соединение Lock-lock дополняется замком на алюминиевом профиле. Язычок этого замка входит во второй паз на соседней доске. Алюминиевый профиль может располагаться внизу доски или в несущем слое. Двойное соединение позволяет избежать деформации и появления стыков во время установки и эксплуатации. Эти замки обеспечивают дополнительную защиту пола от влаги.
Водостойкость
Влагостойкий ламинат имеет специальное покрытие, препятствующее проникновению воды, плотное соединение планок (некоторые производители делают специальные скосы, которые огибают края доски для еще большей защиты стыков) и основу, состоящую из прессованной древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF), пропитанной специальными смолами.
Фаска
Фаска — скос планки по краям. Ее наличие делает покрытие более похожим на деревянные доски и придает дорогой вид, при любом освещении пол кажется натуральным. Такой ламинат визуально увеличивает помещение, проще монтируется, не требует идеально ровной основы и не боится расширений, происходящих под воздействием температур. Однако в углублениях может скапливаться влага, поэтому требуется повышенное внимание к сухости.
Дизайн
Большое разнообразие текстур и оттенков позволяет подобрать напольное покрытие, подходящее под любой интерьер. Производители предоставляют не только имитацию различных пород древесины, но и ламинат в виде плитки, камня, с дизайнерскими рисунками.
Стоимость
Стоимость зависит от качества изделия (плотности, влагостойкости, класса), бренда и ценовой политики компании. Прежде чем приобрести покрытие, необходимо уточнить его характеристики, часто ламинат из бюджетной категории тоже обладает неплохим качеством.
Производитель
Фирма-производитель, отвечающая за качество продукции, предоставляет гарантию на свой товар (от двух до десяти лет). Если такая опция не предусмотрена, стоит отказаться от покупки. Кроме того, компании, состоящие в ассоциации EPLF, обязаны следовать стандарту, в России также существует ГОСТ для ламината.
Ошибки при выборе
Перед приобретением необходимо определиться с назначением помещения, куда планируется постелить ламинат и какую нагрузку он должен выдерживать. Ошибки при выборе часто происходят из-за того, что главным параметром выступает цена, а не характеристики.
"Первая и самая серьезная ошибка, когда покупатель не понимает, чем отличаются классы ламината и пытается сэкономить", — предупреждает Иван Гладырев.
Но даже недорогое покрытие может прослужить долго, если правильно выровнять пол, использовать подложку под планки и не устанавливать на него слишком тяжелую мебель, делится эксперт.
"Товар лучше приобретать из одной партии. В моей практике был случай, когда компания, выпускающая ламинат уже много лет, поменяла оборудование и в нескольких партиях одного и того же продукта оказались разные замки. Укладка таких планок была невозможна", — рассказывает Иван Гладырев.
Алина Виговская добавляет: "Еще одна ошибка — неправильно подобранная толщина ламината, что может стать причиной "шумного" пола. Чем меньше толщина, тем слабее изоляционные свойства. Если в помещении планируется использовать тяжелую мебель, то предпочтение лучше отдать покрытию от десяти миллиметров, если же укладывать ламели на теплый пол, то лучше устанавливать более тонкий слой ламината. Еще один важный параметр — подложка, используемая под покрытием. Именно от нее будет во многом зависеть качество всего ламината, поэтому экономить на ней тоже не следует".
Эксперты школы ремонта Леруа Мерлен рассказывают: "Ламинат может быть водо- или влагостойким. Влагостойкий спокойно переносит влажную уборку и кратковременный контакт с жидкостью. Водостойкий — более длительное воздействие влаги. Не стоит покупать обычный ламинат для помещений с повышенной влажностью.
Еще одна ошибка: брать материал впритык. Во-первых, в зависимости от раскладки расход может различаться. Поэтому нужно решить, какая будет раскладка, округлить полученное число коробок в большую сторону и прибавить минимум десять процентов. Во-вторых, даже в одной модели могут быть какие-то незначительные изменения в цвете в разных партиях. Поэтому лучше приобретать с запасом из одной партии. В конце концов, ответственному продавцу всегда можно вернуть неизрасходованную упаковку".
Современный ламинат можно использовать в любых помещениях: от комнат в домах и квартирах до производственных цехов.
Эксперты школы ремонта Леруа Мерлен отмечают: "В последнее время ламинат используют для отделки не только пола, но и стен в помещении. Это новый дизайнерский прием, который можно все чаще наблюдать в современных интерьерах. Обычно таким приемом выделяют акцентную стену".
Ухаживать за ламинированным покрытием несложно.
"Его можно пылесосить, делать влажную уборку, мести веником", — говорит Ксения Круглова.
Иван Гладырев добавляет: "При протирании пола важно использовать полусухую тряпку. Чем меньше влаги попадает на планки, тем дольше служит пленка, которая является защитной поверхностью ламината. Важно подбирать правильную химию для уборки и полностью исключить прямое воздействие воды. Если пролили жидкость, то необходимо ее быстро собрать и просушить естественным путем".
"Ламинат протирают хорошо отжатой тряпкой из хлопка или микрофибры. Допустимо использование специальных моющих средств для пола. Можно его чистить пылесосом, в том числе моющим, но лучше избегать излишнего скопления жидкости, особенно когда речь идет о материале невысокого класса. Систематическое намокание и лужи могут привести к вздутию покрытия", — уточняют эксперты школы ремонта "Леруа Мерлен".
Чем ламинат лучше линолеума
Ламинат устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, не выцветает, не боится острых предметов, каблуков и мебельных ножек. Если возникли повреждения, планку легко заменить, не убирая всего покрытия.
"Линолеум не только немодный, но и неэкологичный материал. Я бы советовала в квартирах избегать применения "пленок": натяжные потолки, обои ПВХ, линолеум. Но у него есть один большой плюс: можно положить там, где нет возможности выравнивать пол дорогой бетонной стяжкой. Длинные ламинированные доски крепятся замковым соединением, если пол неровный, покрытие может "гулять", — рассказывает Ксения Круглова.
"Линолеум не так изящно выглядит, как ламинат. Второй богаче смотрится, презентабелен своей древесной текстурой, приятен на ощупь, особенно это важно для тех, кто любит ходить по дому босиком", — говорит Иван Гладырев.