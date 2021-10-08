Эксперт прокомментировал заявления Киева о способе "вернуть" Крым
Политолог Мельничук: Киев делает заявления о войне за Крым, осознавая их тщетность
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Раскрутка темы войны за Крым нужна властям в Киеве для финансовой поддержки со стороны Запада, в реальности все осознают неосуществимость возвращения полуострова в состав Украины, сказал РИА Новости крымский политолог Сергей Мельничук.
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Киев может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае "крупной региональной войны" в будущем. Пока же, заявил он, Украина придерживается политико-дипломатического варианта.
"Украинская власть не первый год раскручивает тему якобы идущей "войны" с Россией, нормализуя рассуждения о полномасштабном вооруженном конфликте. Амбициозные заявления, что о "дипломатическом возврате", что о "крупной региональной войне" так легко звучат ещё и из-за того, что это заведомый провал. Нет такого безумца во главе, который был бы готов начать не мнимую, а настоящую войну с Россией. При этом постоянно запугивать собственных граждан, конечно, не перестанут, легитимируя политические репрессии против неугодных", - сказал Мельничук.
По мнению политолога, заявления необходимы для выбивания денег из западных стран, так как в реальности все осознают тщетность подобного сценария.
"Такого рода заявления регулярно слышны с Украины. И власть, и простые граждане осознают, что никаких перспектив по установлению контроля над полуостровом для Украины нет, но есть слепая надежда на то, что страны Запада будут до бесконечности содержать пострадавшую от потери региона страну. Поэтому мы можем наблюдать такое безответственное отношение к вопросу - это просто повод просить больше денег", - сказал собеседник агентства.
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