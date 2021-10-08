https://ria.ru/20211008/krym-1753648765.html

Эксперт прокомментировал заявления Киева о способе "вернуть" Крым

Эксперт прокомментировал заявления Киева о способе "вернуть" Крым - РИА Новости, 08.10.2021

Эксперт прокомментировал заявления Киева о способе "вернуть" Крым

Раскрутка темы войны за Крым нужна властям в Киеве для финансовой поддержки со стороны Запада, в реальности все осознают неосуществимость возвращения... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:12

2021-10-08T12:12

2021-10-08T12:12

в мире

украина

киев

республика крым

сергей мельничук

алексей арестович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Раскрутка темы войны за Крым нужна властям в Киеве для финансовой поддержки со стороны Запада, в реальности все осознают неосуществимость возвращения полуострова в состав Украины, сказал РИА Новости крымский политолог Сергей Мельничук.Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Киев может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае "крупной региональной войны" в будущем. Пока же, заявил он, Украина придерживается политико-дипломатического варианта.По мнению политолога, заявления необходимы для выбивания денег из западных стран, так как в реальности все осознают тщетность подобного сценария."Такого рода заявления регулярно слышны с Украины. И власть, и простые граждане осознают, что никаких перспектив по установлению контроля над полуостровом для Украины нет, но есть слепая надежда на то, что страны Запада будут до бесконечности содержать пострадавшую от потери региона страну. Поэтому мы можем наблюдать такое безответственное отношение к вопросу - это просто повод просить больше денег", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210926/krym-1751846521.html

украина

киев

республика крым

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в мире, украина, киев, республика крым, сергей мельничук, алексей арестович