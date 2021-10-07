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Украина готовится воевать за Крым
В офисе Зеленского назвали способ "вернуть" Крым - РИА Новости, 07.10.2021
Украина готовится воевать за Крым
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Киев может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае "крупной... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:03
2021-10-07T23:06
в мире
украина
киев
руслан бальбек
алексей арестович
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КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Киев может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае "крупной региональной войны" в будущем.По его словам, Крым – "очень неприятная история", так как там "слишком тонкий перешеек", поэтому сложно осуществить наступление."Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы", - сказал Арестович в интервью изданию Politeka.Также он выразил уверенность, что украинские вооруженные силы "даже вот этим составом" смогут "вынести" российскую группировку в Крыму.Но Арестович подчеркнул, что пока Украина придерживается политико-дипломатического варианта.Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ранее отмечал, что у Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. По его словам, складывается ощущение, "что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые - как вернуть Крым и когда". По мнению Бальбека, под подобные "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих".
https://ria.ru/20211007/krym-1753538602.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752921950.html
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в мире, украина, киев, руслан бальбек, алексей арестович
23:03 07.10.2021 (обновлено: 23:06 07.10.2021)
 
В офисе Зеленского назвали способ "вернуть" Крым

Советник офиса Зеленского Арестович: Киев способен "вернуть" Крым военным путем

© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of UkraineУчения украинских ВС вблизи границы с Крымом
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Киев может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае "крупной региональной войны" в будущем.
По его словам, Крым – "очень неприятная история", так как там "слишком тонкий перешеек", поэтому сложно осуществить наступление.
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"Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы", - сказал Арестович в интервью изданию Politeka.
Также он выразил уверенность, что украинские вооруженные силы "даже вот этим составом" смогут "вынести" российскую группировку в Крыму.
Но Арестович подчеркнул, что пока Украина придерживается политико-дипломатического варианта.
Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ранее отмечал, что у Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. По его словам, складывается ощущение, "что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые - как вернуть Крым и когда". По мнению Бальбека, под подобные "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих".
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