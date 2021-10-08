https://ria.ru/20211008/kprf-1753763078.html

КПРФ может сохранить свои пять комитетов в Госдуме

КПРФ может сохранить свои пять комитетов в Госдуме - РИА Новости, 08.10.2021

КПРФ может сохранить свои пять комитетов в Госдуме

Фракция КПРФ может сохранить комитеты, которые возглавляла в Госдуме VII созыва, следует из проекта постановления рабочей группы депутатов по подготовке первого РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:38

2021-10-08T21:38

2021-10-08T21:44

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Фракция КПРФ может сохранить комитеты, которые возглавляла в Госдуме VII созыва, следует из проекта постановления рабочей группы депутатов по подготовке первого пленарного заседания.Таким образом, согласно документу, представители КПРФ могут возглавить пять комитетов - комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во главе с председателем Леонидом Калашниковым, комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям с Сергеем Гавриловым, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики с Николаем Харитоновым.Главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей может стать Нина Останина, а комитета по аграрным вопросам - Владимир Кашин.Рабочая группа подготовила список кандидатов в соответствии с предложениями фракций. Возглавить комитеты могут 17 представителей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и ЛДПР и двое из "Новых людей".Уточняется, что голосование пройдет в дату первого пленарного заседания Госдумы - 12 октября.

https://ria.ru/20211008/ldpr-1753762722.html

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