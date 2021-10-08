https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753723461.html
Доля привитых от COVID-19 в петербургских больницах составляет до 10%
Доля привитых от COVID-19 в петербургских больницах составляет до 10% - РИА Новости, 08.10.2021
Доля привитых от COVID-19 в петербургских больницах составляет до 10%
Количество вакцинированных от COVID-19 пациентов, которые находятся в стационарах в Санкт-Петербурге, составляет в среднем от 8 до 10%, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:18
2021-10-08T17:18
2021-10-08T17:18
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Количество вакцинированных от COVID-19 пациентов, которые находятся в стационарах в Санкт-Петербурге, составляет в среднем от 8 до 10%, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Что касается процента вакцинированных, которые находятся на лечении в стационарах, могу сказать, что в разные дни процент разный. Но можно говорить, что в среднем он составляет от 8 до 10%", - сказал он.Лисовец отметил, что вакцинация от коронавируса значительно снижает риск наступления летального исхода.Также он добавил, что вакцинация уменьшает риск наступления тяжелого или среднетяжелого течения болезни более чем в три раза.
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749045002.html
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Доля привитых от COVID-19 в петербургских больницах составляет до 10%
Доля привитых от COVID-19 в петербургских больницах составляет в среднем 8-10%