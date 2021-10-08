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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753640373.html
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 936 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:43
2021-10-08T12:27
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
свердловская область
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 936 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 46.Предыдущий рекорд (929 смертей) зафиксировали 6 октября, вчера сообщалось о 924 умерших. Общее количество летальных исходов за время пандемии достигло 214 485 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 27 246 (днем ранее было 27 550) — показатель превышает 27 тысяч второй день подряд. Темп прироста составил 0,35 процента. Выписались после лечения 20 566 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4595 (накануне было 5404), Санкт-Петербурге — 2501, Подмосковье — 1490, Самарской области — 657, Нижегородской — 529, Башкирии — 615, Воронежской области — 609, Свердловской — 546, Пермском крае — 536, Ростовской области — 523.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 16, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 18.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 717 356 человек, 6 819 796 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 236 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 237 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
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свердловская область
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общество, санкт-петербург, свердловская область, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 08.10.2021 (обновлено: 12:27 08.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19

В России за сутки зафиксировано наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 — 936

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 936 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба.
В частности, в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 46.
Предыдущий рекорд (929 смертей) зафиксировали 6 октября, вчера сообщалось о 924 умерших. Общее количество летальных исходов за время пандемии достигло 214 485 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 27 246 (днем ранее было 27 550) — показатель превышает 27 тысяч второй день подряд. Темп прироста составил 0,35 процента. Выписались после лечения 20 566 человек.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 13:00Распространение коронавируса
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4595 (накануне было 5404), Санкт-Петербурге — 2501, Подмосковье — 1490, Самарской области — 657, Нижегородской — 529, Башкирии — 615, Воронежской области — 609, Свердловской — 546, Пермском крае — 536, Ростовской области — 523.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 16, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 18.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 717 356 человек, 6 819 796 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 236 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 237 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургСвердловская областьМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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