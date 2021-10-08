https://ria.ru/20211008/kommentariy-1753665143.html

Петербуржца оштрафовали за оправдывающий терроризм комментарий

Петербуржца оштрафовали за оправдывающий терроризм комментарий - РИА Новости, 08.10.2021

Петербуржца оштрафовали за оправдывающий терроризм комментарий

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Константина Алексеева к штрафу в 300 тысяч рублей за комментарий, оправдывающий теракт в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:07

2021-10-08T13:07

2021-10-08T13:07

происшествия

терроризм

санкт-петербург

крайстчерч

новая зеландия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Константина Алексеева к штрафу в 300 тысяч рублей за комментарий, оправдывающий теракт в новозеландском Крайстчерче, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Установлено, что в августе 2020 года Алексеев, "считая преступные действия лица, совершившего 15 марта 2019 года теракт в Новой Зеландии, правильными, нуждающимися в поддержке, подражании и одобрении", используя персональный компьютер, со своей учетной записи оставил комментарий с признаками "оправдания совершения взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей".Алексеев вину в инкриминируемом деянии признал полностью."Военный суд исследовал в заседании приговор Верховного суда Новой Зеландии от 27 августа 2020 года, которым Брентон Таррант признан виновным и осужден за совершение террористического акта. Суд назначил Алексееву наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы судов.В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. В августе 2020 года Таррант приговорен к пожизненному лишению свободы без права освобождения.

https://ria.ru/20211007/sk-1753531738.html

https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753411149.html

санкт-петербург

крайстчерч

новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, санкт-петербург, крайстчерч, новая зеландия, россия