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Петербуржца оштрафовали за оправдывающий терроризм комментарий
Петербуржца оштрафовали за оправдывающий терроризм комментарий - РИА Новости, 08.10.2021
Петербуржца оштрафовали за оправдывающий терроризм комментарий
Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Константина Алексеева к штрафу в 300 тысяч рублей за комментарий, оправдывающий теракт в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:07
2021-10-08T13:07
происшествия
терроризм
санкт-петербург
крайстчерч
новая зеландия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Константина Алексеева к штрафу в 300 тысяч рублей за комментарий, оправдывающий теракт в новозеландском Крайстчерче, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Установлено, что в августе 2020 года Алексеев, "считая преступные действия лица, совершившего 15 марта 2019 года теракт в Новой Зеландии, правильными, нуждающимися в поддержке, подражании и одобрении", используя персональный компьютер, со своей учетной записи оставил комментарий с признаками "оправдания совершения взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей".Алексеев вину в инкриминируемом деянии признал полностью."Военный суд исследовал в заседании приговор Верховного суда Новой Зеландии от 27 августа 2020 года, которым Брентон Таррант признан виновным и осужден за совершение террористического акта. Суд назначил Алексееву наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы судов.В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. В августе 2020 года Таррант приговорен к пожизненному лишению свободы без права освобождения.
https://ria.ru/20211007/sk-1753531738.html
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происшествия, терроризм, санкт-петербург, крайстчерч, новая зеландия, россия
13:07 08.10.2021
 
Петербуржца оштрафовали за оправдывающий терроризм комментарий

Жителя Петербурга оштрафовали на 300 тысяч рублей за оправдывающий терроризм комментарий

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Константина Алексеева к штрафу в 300 тысяч рублей за комментарий, оправдывающий теракт в новозеландском Крайстчерче, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Установлено, что в августе 2020 года Алексеев, "считая преступные действия лица, совершившего 15 марта 2019 года теракт в Новой Зеландии, правильными, нуждающимися в поддержке, подражании и одобрении", используя персональный компьютер, со своей учетной записи оставил комментарий с признаками "оправдания совершения взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей".
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Алексеев вину в инкриминируемом деянии признал полностью.
"Военный суд исследовал в заседании приговор Верховного суда Новой Зеландии от 27 августа 2020 года, которым Брентон Таррант признан виновным и осужден за совершение террористического акта. Суд назначил Алексееву наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. В августе 2020 года Таррант приговорен к пожизненному лишению свободы без права освобождения.
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