https://ria.ru/20211008/koloniya-1753675282.html

Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях

Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях - РИА Новости, 08.10.2021

Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях

Совет Федерации поставит на контроль расследование ситуации с пытками в ряде колоний, необходимы самые жесткие меры, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:42

2021-10-08T13:42

2021-10-08T13:42

совет федерации рф

здоровье - общество

андрей клишас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совет Федерации поставит на контроль расследование ситуации с пытками в ряде колоний, необходимы самые жесткие меры, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совете Федерации. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы", - заявил Клишас.По его словам, сенаторы обязательно обсудят эту ситуацию с генпрокуратурой и предложат главе ведомства Игорю Краснову отдельно остановиться на этой проблеме в отчёте о состоянии законности за 2021 год.

https://ria.ru/20211007/saratov-1753600036.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, здоровье - общество, андрей клишас