https://ria.ru/20211008/koloniya-1753675282.html
Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях
Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях - РИА Новости, 08.10.2021
Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях
Совет Федерации поставит на контроль расследование ситуации с пытками в ряде колоний, необходимы самые жесткие меры, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:42
2021-10-08T13:42
2021-10-08T13:42
совет федерации рф
здоровье - общество
андрей клишас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совет Федерации поставит на контроль расследование ситуации с пытками в ряде колоний, необходимы самые жесткие меры, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совете Федерации. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы", - заявил Клишас.По его словам, сенаторы обязательно обсудят эту ситуацию с генпрокуратурой и предложат главе ведомства Игорю Краснову отдельно остановиться на этой проблеме в отчёте о состоянии законности за 2021 год.
https://ria.ru/20211007/saratov-1753600036.html
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совет федерации рф, здоровье - общество, андрей клишас
Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях
Сенатор Клишас: Совфед поставит на контроль расследование о пытках в колониях