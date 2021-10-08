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Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве
Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве - РИА Новости, 08.10.2021
Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве
Действующий федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве не может быть продлён в нынешнем виде после истечения сроков его действия, нужна... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:22
2021-10-08T14:22
2021-10-08T14:22
политика
москва
совет федерации рф
цик рф
андрей клишас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Действующий федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве не может быть продлён в нынешнем виде после истечения сроков его действия, нужна серьезная проработка с ЦИК, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Я не считаю, что 152-й федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве может быть продлен в таком виде после истечения сроков его действия. Ситуация требует дополнительной серьёзной проработки совместно с ЦИК России", - заявил он.
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политика, москва, совет федерации рф, цик рф, андрей клишас
Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве
Клишас: действующий закон об онлайн-голосовании в Москве в нынешнем виде продлевать нельзя