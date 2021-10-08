https://ria.ru/20211008/klishas-1753683158.html

Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве

Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве - РИА Новости, 08.10.2021

Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве

Действующий федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве не может быть продлён в нынешнем виде после истечения сроков его действия, нужна... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:22

2021-10-08T14:22

2021-10-08T14:22

политика

москва

совет федерации рф

цик рф

андрей клишас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Действующий федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве не может быть продлён в нынешнем виде после истечения сроков его действия, нужна серьезная проработка с ЦИК, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Я не считаю, что 152-й федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве может быть продлен в таком виде после истечения сроков его действия. Ситуация требует дополнительной серьёзной проработки совместно с ЦИК России", - заявил он.

https://ria.ru/20210925/putin-1751795997.html

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2021

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политика, москва, совет федерации рф, цик рф, андрей клишас