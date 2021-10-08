Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/klishas-1753683158.html
Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве
Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве - РИА Новости, 08.10.2021
Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве
Действующий федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве не может быть продлён в нынешнем виде после истечения сроков его действия, нужна... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:22
2021-10-08T14:22
политика
москва
совет федерации рф
цик рф
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90f4751fe15af1a4ba1759eb4e27542c.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Действующий федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве не может быть продлён в нынешнем виде после истечения сроков его действия, нужна серьезная проработка с ЦИК, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Я не считаю, что 152-й федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве может быть продлен в таком виде после истечения сроков его действия. Ситуация требует дополнительной серьёзной проработки совместно с ЦИК России", - заявил он.
https://ria.ru/20210925/putin-1751795997.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b411cb372058ddd7b8c2712719ea4987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, совет федерации рф, цик рф, андрей клишас
14:22 08.10.2021
 
Клишас выступил против продления закона об онлайн-голосовании в Москве

Клишас: действующий закон об онлайн-голосовании в Москве в нынешнем виде продлевать нельзя

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Действующий федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве не может быть продлён в нынешнем виде после истечения сроков его действия, нужна серьезная проработка с ЦИК, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Я не считаю, что 152-й федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве может быть продлен в таком виде после истечения сроков его действия. Ситуация требует дополнительной серьёзной проработки совместно с ЦИК России", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 18:16Выборы в Государственную думу
Путин о сомнениях в электронном голосовании: кому-то не понравился итог
 
ПолитикаМоскваСовет Федерации РФЦИК РФАндрей Клишас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния