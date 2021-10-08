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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20211008/islam-1753638941.html
"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора
"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора - РИА Новости, 08.10.2021
"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора
"Это началось еще во времена крестовых походов": на чем основана всемирная теория заговора "войны против ислама". Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами — безумные турецкие конспирологические теории.
2021-10-08T12:00
2021-10-08T12:01
не верю!
подкаст
политика
общество
технологии
терроризм
израиль
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"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора
"Это началось еще во времена крестовых походов": на чем основана всемирная теория заговора "войны против ислама". Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами - безумные турецкие конспирологические теории.
audio/mpeg
"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора
"Это началось еще во времена крестовых походов": на чем основана всемирная теория заговора "войны против ислама". Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами - безумные турецкие конспирологические теории.
audio/mpeg
Об особенностях конспирологических теорий, связанных с мусульманским миром, рассказали продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык, и кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.1:15 "Война против ислама": на чем основана эта глобальная теория заговора? Боевые дельфины, акулы и европейский пчелоед: какие еще животные на службе Моссада — разведки Израиля. 10:20 Как граф Долгорукий плел интриги против Ирана и мусульман.14:40 "Грезы о былом величии и отрицание геноцида армян": особенности турецкой конспирологии. "Террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада".21:17 Безумные турецкие теории заговора: "террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада. Глобальные корпорации поддерживают Израиль в борьбе против мусульман". 26:49 "Мы такие великие, просто весь мир против нас": скрытые полезные ископаемые Турции, которые ей якобы запрещают добывать. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио, политика, общество, технологии, терроризм, израиль, сша, иран, реджеп тайип эрдоган, турция, моссад, религия, палестина
12:00 08.10.2021 (обновлено: 12:01 08.10.2021)
 

"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора

Не верю!
"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Это началось еще во времена крестовых походов": на чем основана всемирная теория заговора "войны против ислама". Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами — безумные турецкие конспирологические теории.
Об особенностях конспирологических теорий, связанных с мусульманским миром, рассказали продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык, и кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.
1:15 "Война против ислама": на чем основана эта глобальная теория заговора? Боевые дельфины, акулы и европейский пчелоед: какие еще животные на службе Моссада разведки Израиля.
10:20 Как граф Долгорукий плел интриги против Ирана и мусульман.
14:40 "Грезы о былом величии и отрицание геноцида армян": особенности турецкой конспирологии. "Террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада".
21:17 Безумные турецкие теории заговора: "террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада. Глобальные корпорации поддерживают Израиль в борьбе против мусульман".
26:49 "Мы такие великие, просто весь мир против нас": скрытые полезные ископаемые Турции, которые ей якобы запрещают добывать.
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