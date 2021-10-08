https://ria.ru/20211008/islam-1753638941.html

"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора

"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора - РИА Новости, 08.10.2021

"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора

"Это началось еще во времена крестовых походов": на чем основана всемирная теория заговора "войны против ислама". Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами — безумные турецкие конспирологические теории.

2021-10-08T12:00

2021-10-08T12:00

2021-10-08T12:01

не верю!

подкаст

политика

общество

технологии

терроризм

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753643976_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_361d3db2220214682d3f4e497ded3e37.jpg

"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора "Это началось еще во времена крестовых походов": на чем основана всемирная теория заговора "войны против ислама". Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами - безумные турецкие конспирологические теории. audio/mpeg

"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора "Это началось еще во времена крестовых походов": на чем основана всемирная теория заговора "войны против ислама". Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами - безумные турецкие конспирологические теории. audio/mpeg

Об особенностях конспирологических теорий, связанных с мусульманским миром, рассказали продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык, и кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.1:15 "Война против ислама": на чем основана эта глобальная теория заговора? Боевые дельфины, акулы и европейский пчелоед: какие еще животные на службе Моссада — разведки Израиля. 10:20 Как граф Долгорукий плел интриги против Ирана и мусульман.14:40 "Грезы о былом величии и отрицание геноцида армян": особенности турецкой конспирологии. "Террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада".21:17 Безумные турецкие теории заговора: "террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада. Глобальные корпорации поддерживают Израиль в борьбе против мусульман". 26:49 "Мы такие великие, просто весь мир против нас": скрытые полезные ископаемые Турции, которые ей якобы запрещают добывать. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

израиль

сша

иран

турция

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио, политика, общество, технологии, терроризм, израиль, сша, иран, реджеп тайип эрдоган, турция, моссад, религия, палестина