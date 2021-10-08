https://ria.ru/20211008/immunitet-1753605817.html

Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов

Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов - РИА Новости, 08.10.2021

Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов

Для укрепления иммунитета нужно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T03:27

2021-10-08T03:27

2021-10-08T03:27

общество

москва

здоровье

андрей тяжельников

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для укрепления иммунитета нужно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу и одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений, а о применении иммуномодуляторов и БАД необходимо проконсультироваться с врачом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, межсезонье - период ОРВИ, гриппа и обострений хронических заболеваний. Кроме того, этот сезон проходит на фоне пандемии коронавируса. Мегаполис усугубляет быстрое распространение вирусных инфекций из-за скученности людей, условий, в которых сложнее соблюдать социальное дистанцирование."Иммуномодуляторы – это препараты, основанные на природных или синтетических компонентах, оказывающие регулирующее действие на иммунную систему человека. Они могут оказывать разноплановое влияние на организм, ввиду чего разделяются на иммуностимулирующие и иммуносупрессивные средства. Но далеко не всегда человеку нужно прибегать к применению препаратов. Чаще достаточно хорошо отдохнуть, наладить режим сна, питания. Поэтому перед приемом данной категории препаратов необходимо проконсультироваться с врачом", - добавил он.При этом Тяжельников отметил, что иногда человеку могут потребоваться витамины, в том числе БАДы. Но перед их приемом также необходима консультация специалиста.Собеседник агентства подчеркнул, что прививки нужно делать однозначно, так как это единственное эффективное средство снижения риска вирусных заболеваний. Он отметил, что коронавирусная инфекция остается опасной, особенно новые штаммы, которые часто вызывают тяжелые осложнения, в том числе у молодых людей, грипп также очень опасен и может привести к тяжелым последствиям."Особенно важно сделать прививки лицам с высоким риском возникновения осложнений. К ним относятся часто болеющие ОРВИ, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Прививка от коронавируса не защитит от гриппа и наоборот. Поэтому важно сделать обе эти прививки", - добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20211005/dobavka-1753049831.html

https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html

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общество, москва, здоровье, андрей тяжельников