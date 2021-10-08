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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211008/gosduma-1753615429.html
Володин рассказал о составе Госдумы нового созыва
Володин рассказал о составе Госдумы нового созыва - РИА Новости, 08.10.2021
Володин рассказал о составе Госдумы нового созыва
Средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва составляет 53 года — на год больше, чем в предыдущий раз, рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:15
2021-10-08T11:18
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва составляет 53 года — на год больше, чем в предыдущий раз, рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Он уточнил, что у мужчин этот показатель равен 53,4 года (на полтора года больше, чем в седьмом созыве), а женщин — 51,8 года (на год меньше). Молодых людей (до 30 лет) в нынешнем составе будет семь (раньше было пять), а тех, кому больше 60, — 126 (было 116).Что касается фракций, то в "Единой России" средний возраст — 52,8 года (мужчин — 53,1, женщин — 51,4). Всего у единороссов 263 мужчины, а женщин — 61.В КПРФ средний возраст составляет 56,2 года (мужчин — 56,5, женщин — 54,4), мандаты получили 50 мужчин и семь женщин.Депутаты от "Справедливой России" старше всех: их средний возраст — 59,2 года (мужчин — 58,9, женщин — 61,3). Во фракцию вошли 24 мужчины и три женщины.Средний возраст представителей ЛДПР — 48,1 года, вся фракция (21 человек) состоит из мужчин."Новые люди" оказались самой молодой из парламентских фракций — 37,6 года (мужчин — 36,8, женщин — 40). Партию представляют десять мужчин и три женщины.Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. Первое пленарное заседание планируется на 12 октября.
https://ria.ru/20211006/deputity-1753310315.html
https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
09:15 08.10.2021 (обновлено: 11:18 08.10.2021)
 
Володин рассказал о составе Госдумы нового созыва

Госдума нового созыва стала на год "старше" предыдущей, средний возраст депутатов 53 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва составляет 53 года — на год больше, чем в предыдущий раз, рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он уточнил, что у мужчин этот показатель равен 53,4 года (на полтора года больше, чем в седьмом созыве), а женщин — 51,8 года (на год меньше). Молодых людей (до 30 лет) в нынешнем составе будет семь (раньше было пять), а тех, кому больше 60, — 126 (было 116).
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Что касается фракций, то в "Единой России" средний возраст — 52,8 года (мужчин — 53,1, женщин — 51,4). Всего у единороссов 263 мужчины, а женщин — 61.
В КПРФ средний возраст составляет 56,2 года (мужчин — 56,5, женщин — 54,4), мандаты получили 50 мужчин и семь женщин.
Депутаты от "Справедливой России" старше всех: их средний возраст — 59,2 года (мужчин — 58,9, женщин — 61,3). Во фракцию вошли 24 мужчины и три женщины.
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Средний возраст представителей ЛДПР — 48,1 года, вся фракция (21 человек) состоит из мужчин.
"Новые люди" оказались самой молодой из парламентских фракций — 37,6 года (мужчин — 36,8, женщин — 40). Партию представляют десять мужчин и три женщины.
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. Первое пленарное заседание планируется на 12 октября.
 
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