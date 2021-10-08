https://ria.ru/20211008/glonass-1753666099.html

Производитель объяснил двукратное подорожание спутников ГЛОНАСС

Производитель объяснил двукратное подорожание спутников ГЛОНАСС - РИА Новости, 08.10.2021

Производитель объяснил двукратное подорожание спутников ГЛОНАСС

Двухкратный рост стоимости изготовления нового поколения спутников системы ГЛОНАСС объясняется ростом цен на комплектующие и добавлением новой аппаратуры,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:11

2021-10-08T13:11

2021-10-08T13:11

технологии

информационные спутниковые системы

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

николай тестоедов

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Двухкратный рост стоимости изготовления нового поколения спутников системы ГЛОНАСС объясняется ростом цен на комплектующие и добавлением новой аппаратуры, рассказал интервью РИА Новости гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.В ноябре 2020 года из материалов "Роскосмоса" стало известно об удорожании новых спутников "Глонасс-К2" в два раза по сравнению с аппаратами текущего поколения "Глонасс-К1", которые сами по себе в два раза дороже, чем спутники прежнего поколения "Глонасс-М". Причины такой разницы в стоимости в материалах госкорпорации не раскрывались."Здесь комплекс причин. Во-первых, первые "Глонасс-К2" собираются еще на иностранной компонентной базе. Доллар вырос в два раза. В стоимость импортонезависимых аппаратов, которые пойдут с 2026 года, в свою очередь, необходимо внести работы по перепроектированию. Во-вторых, "Глонасс-К2" отличается от предшественников наличием дополнительной аппаратуры. Он даже физически в полтора раза тяжелее. В-третьих, выросли цены на комплектующие. Возьмите дефлятор 5 процентов в год и умножьте на 10 лет, которые прошли с запуска первого "Глонасс-К". Только за счёт умножения дефлятора вы уже получите двукратный рост", - сказал он."То есть произошедшее удвоение - это абсолютно естественный процесс", - добавил Тестоедов.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20210808/glonass-1744884979.html

https://ria.ru/20210124/glonass-1594331273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, информационные спутниковые системы, космос - риа наука, глонасс (система навигации), николай тестоедов