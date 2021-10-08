https://ria.ru/20211008/testoedov-1753516458.html

Николай Тестоедов: готовы собирать спутники системы "Сфера" за три дня

Николай Тестоедов: готовы собирать спутники системы "Сфера" за три дня - РИА Новости, 08.10.2021

Николай Тестоедов: готовы собирать спутники системы "Сфера" за три дня

Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнёва" – крупнейший российский производитель спутников связи и единственный в России... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:00

2021-10-08T11:00

2021-10-08T11:02

интервью

информационные спутниковые системы

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

николай тестоедов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/43587/24/435872412_0:79:2867:1692_1920x0_80_0_0_e49cea575aad3cec451df6613bd3ba01.jpg

Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнёва" – крупнейший российский производитель спутников связи и единственный в России производитель навигационных космических аппаратов. С запуском спутников именно этого производителя в 2022 году начнется развертывание анонсированной президентом России Владимиром Путиным многофункциональной спутниковой системы "Сфера" из более чем 380 аппаратов. О планах развития орбитальной группировки навигационных спутников ГЛОНАСС, выполнении зарубежных контрактов, программе импортозамещения и переходе к серийному производству спутников системы "Сфера" в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал гендиректор предприятия Николай Тестоедов.– Расскажите, какие спутники пополнят группировку ГЛОНАСС в ближайшее время?– В этом году наше предприятие завершит изготовление трех космических аппаратов "Глонасс-К", но их запуск будет проводиться только по оперативной необходимости. Поясню: в системе ГЛОНАСС сейчас работают 23 аппарата, перекрывая все потребности заказчиков. Кроме того, один аппарат "Глонасс-К" находится на летных испытаниях и через несколько месяцев войдет в строй. Соответственно, потребность в запуске нового спутника наступит только после выхода из строя одного из работающих в космосе аппаратов. Это и есть "оперативная необходимость".Среди планов на следующий год у нас стоит запуск первого аппарата "Глонасс-К2". Мы ведем непрерывную работу по его подготовке к пуску, но к сожалению, возникли вопросы к работе бортовой математики. Для опытно-конструкторской работы над новым спутником это обычная ситуация, которую никак невозможно спрогнозировать. В отличие от спутников "Глонасс-К" и аппаратов предыдущего поколения "Глонасс-М", новый "Глонасс-К2" – многофункциональный аппарат, поэтому возникает необходимость наладить работу внутренней математики со всеми системами. Чем больше приборов, тем больше комбинаций надо отработать. Сам аппарат собран, обязательства по его изготовлению до конца года мы выдержим.– Ранее сообщалось, что стоимость новых спутников "Глонасс-К2" будет в два раза выше, чем у их предшественников – "Глонасс-К". Почему так? Это связанно с установкой на спутник дополнительной аппаратуры, программой импортозамещения?– Здесь комплекс причин. Во-первых, первые "Глонасс-К2" собираются еще на иностранной компонентной базе. Доллар вырос в два раза. В стоимость импортонезависимых аппаратов, которые пойдут с 2026 года, в свою очередь, необходимо внести работы по перепроектированию. Во-вторых, "Глонасс-К2" отличается от предшественников наличием дополнительной аппаратуры. Он даже физически в полтора раза тяжелее. В-третьих, выросли цены на комплектующие. Возьмите дефлятор 5% в год и умножьте на 10 лет, которые прошли с запуска первого "Глонасс-К". Только за счет умножения дефлятора вы уже получите двукратный рост. То есть произошедшее удвоение – это абсолютно естественный процесс.– Так и не запущен на орбиту последний спутник системы ГЛОНАСС предыдущего поколения "Глонасс-М", у которого в этом году заканчивается срок наземного хранения.– Мы продлили сроки хранения до конца этого года и продлим, если надо, до середины следующего. Учитывая, что у нас аналогичные аппараты гарантированно работают по полтора срока, мы абсолютно уверены, что и этот аппарат после запуска проработает гарантийный срок в семь лет.– Начались ли работы по созданию спутников для высокоэллиптического сегмента ГЛОНАСС?– Создание сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы "Космическая деятельность России до 2030 года". Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году.– Планируется ли провести какие-либо работы по проекту "Малый ГЛОНАСС", малым и дешевым навигационным спутникам?– В ранее озвученной подпрограмме прописана научно-исследовательская работа по созданию платформы для малого навигационного аппарата. Работа по этой тематике тоже начинается с этого года.– В течение нескольких лет предприятия ракетно-космической отрасли прорабатывают создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера". Ваше предприятие в этой программе участвует с аппаратами "Марафон" и "Скиф" для, соответственно, предоставления услуг связи "интернету вещей" и широкополосного доступа в интернет. Финансирование системы "Сфера" еще не началось, а вы уже проработали облик спутников. Это ваша инициативная разработка?– Да, мы инициативно разработали аванпроекты систем "Марафон" и "Скиф". В этом году "Роскосмосу" должны быть выделены субсидии на опытно-конструкторские работы по данному направлению. В рамках работ мы изготовим и запустим в следующем году спутник-демонстратор "Скиф" для защиты российского орбитальной-частотного ресурса, а также разработаем и изготовим первый опытный образец космического аппарата "Марафон" и пилотную партию из 5-6 аппаратов, обеспечим их запуск. Дальнейшее развертывание полноценных спутниковых группировок должно быть профинансировано в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".– Если система "Скиф" должна насчитывать 12 спутников, то "Марафон" – уже более 250. Однако у вашего предприятия нет опыта серийного производства малых космических аппаратов. Как планируется решать этот вопрос?– Вопрос уже проработан. Отобрана и прошла обучение команда молодых специалистов – от проектантов, до технологов и экономистов. Обычно мы как действуем? Провели сборку космического аппарата, после чего отправляем его в барокамеру на 50 дней, затем – на вибростенд. Для крупносерийной сборки это не подходит. В этой связи у нас на предприятии была создана демонстрационная площадка: на одном рабочем месте спутниковой платформе добавляют бак, проверяют контакты, сравнивают проделанную работу с цифровым портретом, если все подключено правильно – передают на соседний стол. Там устанавливают, допустим, двигатели, проверяют контакты, дают тестовый сигнал. Когда убедились, что все работает, передают на следующее рабочее место. Таким образом спутник собирается за три дня. Весь процесс нам понятен и просчитан. Другое дело, что если тот же бак, допустим, необходимо делать 90 дней, и каждые три дня нужен новый бак, то, либо их нужно заранее изготовить, либо создать несколько рабочих мест и организовать параллельную сборку. Будем смотреть, что окажется выгоднее. Место для организации конвейерного производства у нас уже предусмотрено в новом корпусе предприятия.– Много лет у вас на предприятии на хранении находится украинский спутник "Лыбидь", и непонятно, когда он полетит и полетит ли вообще. Какие-то изменения по ситуации с ним есть?– Никаких.– Канадская компания MDA продолжает финансировать его хранение?– Да.– Вопрос по еще по одному зарубежному контракту. Сообщалось, что возникли проблемы с получением содержащих американские компоненты комплектующих из Европы для производства ангольского спутника связи Angosat-2. Какова ситуация сейчас?– Двадцать второго сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск.– Насколько это повлияет на сроки запуска? Пуск все еще планируется на весну 2022 года?– Да, мы планируем запуск во втором квартале 2022 года.– Действительно ли запуск российских телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с ноября на декабрь? По какой причине?– Да, пуск ушел с ноября на первую половину декабря. Причиной стала небольшая техническая проблема. Прибор отремонтирован, последствия сбоя устранены.– Какие перспективы развития спутниковой системы "Гонец"? Уже много лет нет определенности по облику космического аппарата нового поколения "Гонец-М1".– Готовится заседание научно-технического совета "Информационные спутниковые системы" им. Решетнёва" по рассмотрению материалов эскизного проекта. Научно-технические советы АО "ИСС" и АО "Гонец" проведены с положительной оценкой материалов АО "ИСС".– До одобрения нового облика спутников будете продолжать строить аппараты нынешнего поколения?– Да. В сентябре произведем еще три аппарата "Гонец-М". Сама группировка низкоорбитальной спутниковой системы "Гонец" успешно работает, устойчиво поддерживается, может, поэтому никакой спешки у заказчика в отношении создания новых аппаратов не заметно. Имей место какие-то проблемы, заказчик бежал бы впереди паровоза по новому облику перспективного спутника.– Как на предприятии идет процесс импортозамещения? К 2026 году все санкционные комплектующие успеваем заместить?– Успеваем. Мы говорим только про спутники "Глонасс-К2", по которым развернута целевая работа. Остальные аппараты нашего производства будут "копировать" опробованные на навигационных аппаратах решения. И компонентная база, и микросборки, и отдельные подсистемы будут затем заимствоваться для других аппаратов. Все спутники "Глонасс-К2" с 2026 года будут изготовлены из российской элементной базы. Даже там, где российская промышленность не имеет технологических возможностей изготовить конкретную микросхему, заменим ее микросборкой, но отечественного производства. Где-то из-за этого может прибавиться вес по сравнению с использованием иностранной компонентой базы, но наши лучшие в мире ракеты позволяют вывести на орбиту дополнительный груз, а там, где и этого окажется недостаточно, можем использовать ионные двигатели довыведения.Если говорить о коммерческих аппаратах, то здесь наличие иностранной полезной нагрузки определяет заказчик. Здесь использование импортных комплектующих приемлемо.

https://ria.ru/20210808/glonass-1744884979.html

https://ria.ru/20210620/glonass-1737742912.html

https://ria.ru/20210924/sputnik-1751705366.html

https://ria.ru/20211006/puski-1753266062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, информационные спутниковые системы, космос - риа наука, глонасс (система навигации), николай тестоедов, россия