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В Молдавии отметили важность активизации переговоров по газу с Россией
В Молдавии отметили важность активизации переговоров по газу с Россией - РИА Новости, 08.10.2021
В Молдавии отметили важность активизации переговоров по газу с Россией
В ходе визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву обсуждалась тема поставок газа в республику, стороны подчеркнули важность активизации... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T20:47
2021-10-08T20:47
экономика
молдавия
дмитрий козак
газпром
молдовагаз
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ходе визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву обсуждалась тема поставок газа в республику, стороны подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку "голубого топлива", сообщили в молдавском посольстве в РФ.Как отметили в дипмиссии, делегация Молдавии во главе с Кульминским находилась с рабочим визитом в российской столице, прошли встречи с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко, с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным."В ходе встреч состоялся подробный и конструктивный обмен мнениями по всему спектру вопросов повестки дня двусторонних отношений", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте посольства.Отмечается, что "стороны также подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку газа".Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1 тысячу кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в этом году составляет 200 долларов.Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
https://ria.ru/20211006/moldaviya-1753336765.html
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экономика, молдавия, дмитрий козак, газпром, молдовагаз, россия
20:47 08.10.2021
 
В Молдавии отметили важность активизации переговоров по газу с Россией

Вице-премьер Молдавии Кульминский считает важной активизацию переговоров по газу с Россией

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ходе визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву обсуждалась тема поставок газа в республику, стороны подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку "голубого топлива", сообщили в молдавском посольстве в РФ.
Как отметили в дипмиссии, делегация Молдавии во главе с Кульминским находилась с рабочим визитом в российской столице, прошли встречи с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко, с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным.
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"В ходе встреч состоялся подробный и конструктивный обмен мнениями по всему спектру вопросов повестки дня двусторонних отношений", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте посольства.
Отмечается, что "стороны также подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку газа".
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Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1 тысячу кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в этом году составляет 200 долларов.
Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
 
ЭкономикаМолдавияДмитрий КозакГазпромМолдовагазРоссия
 
 
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