https://ria.ru/20211008/gaz-1753758670.html

В Молдавии отметили важность активизации переговоров по газу с Россией

В Молдавии отметили важность активизации переговоров по газу с Россией - РИА Новости, 08.10.2021

В Молдавии отметили важность активизации переговоров по газу с Россией

В ходе визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву обсуждалась тема поставок газа в республику, стороны подчеркнули важность активизации... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T20:47

2021-10-08T20:47

2021-10-08T20:47

экономика

молдавия

дмитрий козак

газпром

молдовагаз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753231232_175:527:2879:2048_1920x0_80_0_0_5d18af4bf423fde652f34c157674d41d.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ходе визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву обсуждалась тема поставок газа в республику, стороны подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку "голубого топлива", сообщили в молдавском посольстве в РФ.Как отметили в дипмиссии, делегация Молдавии во главе с Кульминским находилась с рабочим визитом в российской столице, прошли встречи с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко, с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным."В ходе встреч состоялся подробный и конструктивный обмен мнениями по всему спектру вопросов повестки дня двусторонних отношений", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте посольства.Отмечается, что "стороны также подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку газа".Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1 тысячу кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в этом году составляет 200 долларов.Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

https://ria.ru/20211006/moldaviya-1753336765.html

https://ria.ru/20211001/gaz-1752632571.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, молдавия, дмитрий козак, газпром, молдовагаз, россия