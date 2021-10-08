16:54 08.10.2021 (обновлено: 18:01 08.10.2021)
В Кремле обвинения Лондона в ограничении поставок газа назвали популизмом
Песков: мнение Лондона о специальном ограничении поставок газа в ЕС — абсолютный популизм
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона о том, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, указав на их несоответствие действительности.
Как написала сегодня Times со ссылкой на представителя британского премьера Бориса Джонсона, правительство Королевства считает, что Москва намеренно сократила экспорт энергоресурсов, чтобы заставить Евросоюз одобрить "Северный поток — 2".
Песков в комментарии РИА Новости подчеркнул, что эти заявления рассчитаны "на абсолютный популизм".
"Россия ничего не ограничивает. Россия продает ровно столько газа, сколько его покупают. Если европейцы, в том числе Британия, будут контрактовать большее количество газа, то им будет поставляться большее количество газа. Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Тут они должны разъяснить", — подчеркнул представитель Кремля.
Фьючерсные цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября сырье подорожало более чем вдвое. Исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены перешли к снижению.
Как отмечали эксперты, рост стоимости связан с несколькими факторами: низким уровнем заполнения подземных хранилищ в Европе в преддверии зимы, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на этой неделе подчеркивала, что Россия четко выполняет все контракты на поставки газа, и не исключила, что страны сами делают недостаточное количество заказов.