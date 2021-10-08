https://ria.ru/20211008/gaz-1753717308.html

В Кремле обвинения Лондона в ограничении поставок газа назвали популизмом

В Кремле обвинения Лондона в ограничении поставок газа назвали популизмом - РИА Новости, 08.10.2021

В Кремле обвинения Лондона в ограничении поставок газа назвали популизмом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона о том, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, указав на их... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:54

2021-10-08T16:54

2021-10-08T18:01

россия

экономика

в мире

природный газ

европа

великобритания

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона о том, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, указав на их несоответствие действительности.Как написала сегодня Times со ссылкой на представителя британского премьера Бориса Джонсона, правительство Королевства считает, что Москва намеренно сократила экспорт энергоресурсов, чтобы заставить Евросоюз одобрить "Северный поток — 2".Песков в комментарии РИА Новости подчеркнул, что эти заявления рассчитаны "на абсолютный популизм".Фьючерсные цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября сырье подорожало более чем вдвое. Исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены перешли к снижению.Как отмечали эксперты, рост стоимости связан с несколькими факторами: низким уровнем заполнения подземных хранилищ в Европе в преддверии зимы, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на этой неделе подчеркивала, что Россия четко выполняет все контракты на поставки газа, и не исключила, что страны сами делают недостаточное количество заказов.

https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html

https://ria.ru/20211006/mstiteli-1753419031.html

россия

европа

великобритания

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2021

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россия, экономика, в мире, природный газ, европа, великобритания, дмитрий песков, евросоюз, северный поток — 2