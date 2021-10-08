https://ria.ru/20211008/feysbuk-1753769842.html

Facebook выступил с заявлением после нового сбоя

Facebook выступил с заявлением после нового сбоя - РИА Новости, 08.10.2021

Facebook выступил с заявлением после нового сбоя

Компания Facebook знает о сбоях в приложениях Facebook и Instagram и работает над устранением неполадок. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T22:48

2021-10-08T22:48

2021-10-08T22:48

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Компания Facebook знает о сбоях в приложениях Facebook и Instagram и работает над устранением неполадок.По данным сайта Downdetector, пользователи Facebook и Instagram в ряде стран в пятницу жалуются на сбои в их работе. Большая часть пользователей жалуется на работу вебсайта соцсети Facebook, также есть проблемы с приложением и входом в учетные записи. Пользователи Instagram жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работы с сайтом."Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над как можно скорым восстановлением и приносим извинения за любые неудобства", - говорится в заявлении Facebook в Twitter.В Instagram также сообщили, что работают над решением проблем.В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов на несколько часов. Затем появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года.

https://ria.ru/20211006/snouden-1753281396.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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