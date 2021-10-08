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Facebook выступил с заявлением после нового сбоя
Facebook выступил с заявлением после нового сбоя - РИА Новости, 08.10.2021
Facebook выступил с заявлением после нового сбоя
Компания Facebook знает о сбоях в приложениях Facebook и Instagram и работает над устранением неполадок. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T22:48
2021-10-08T22:48
технологии
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Компания Facebook знает о сбоях в приложениях Facebook и Instagram и работает над устранением неполадок.По данным сайта Downdetector, пользователи Facebook и Instagram в ряде стран в пятницу жалуются на сбои в их работе. Большая часть пользователей жалуется на работу вебсайта соцсети Facebook, также есть проблемы с приложением и входом в учетные записи. Пользователи Instagram жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работы с сайтом."Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над как можно скорым восстановлением и приносим извинения за любые неудобства", - говорится в заявлении Facebook в Twitter.В Instagram также сообщили, что работают над решением проблем.В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов на несколько часов. Затем появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года.
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технологии, whatsapp inc., facebook
22:48 08.10.2021
 
Facebook выступил с заявлением после нового сбоя

В Facebook заявили, что знают о новых сбоях и работают над устранением неполадок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Компания Facebook знает о сбоях в приложениях Facebook и Instagram и работает над устранением неполадок.
По данным сайта Downdetector, пользователи Facebook и Instagram в ряде стран в пятницу жалуются на сбои в их работе. Большая часть пользователей жалуется на работу вебсайта соцсети Facebook, также есть проблемы с приложением и входом в учетные записи. Пользователи Instagram жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работы с сайтом.
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"Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над как можно скорым восстановлением и приносим извинения за любые неудобства", - говорится в заявлении Facebook в Twitter.
В Instagram также сообщили, что работают над решением проблем.
В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов на несколько часов. Затем появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года.
 
ТехнологииWhatsApp Inc.Facebook
 
 
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