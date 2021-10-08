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Мать дагестанца, избившего пассажира метро, заявила о неожиданной версии случившегося
Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки - РИА Новости, 08.10.2021
Мать дагестанца, избившего пассажира метро, заявила о неожиданной версии случившегося
Мать одного из задержанных за избиение пассажира московского метро рассказала в беседе с газетой "Известия" о своей версии произошедшего. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:49
2021-10-08T02:49
2021-10-08T02:52
происшествия
москва
республика дагестан
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мать одного из задержанных за избиение пассажира московского метро рассказала в беседе с газетой "Известия" о своей версии произошедшего.По словам женщины, ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ, где работал на стройке и учился на художника. При этом, в семье никто не знает, как мужчина оказался в Москве, поэтому звонок из столицы оказался для родственников задержанного неожиданностью.При этом она подчеркнула, что учила сына совсем другому поведению.Кроме того, собеседница издания рассказала, что ее сын женат и скоро станет отцом.
https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html
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происшествия, москва, республика дагестан, избиение пассажира в московском метро
02:49 08.10.2021 (обновлено: 02:52 08.10.2021)
Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
Мать дагестанца, избившего пассажира в метро Москвы: во время нападения мой сын испугался