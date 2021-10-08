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Мать дагестанца, избившего пассажира метро, заявила о неожиданной версии случившегося
Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки - РИА Новости, 08.10.2021
Мать дагестанца, избившего пассажира метро, заявила о неожиданной версии случившегося
Мать одного из задержанных за избиение пассажира московского метро рассказала в беседе с газетой "Известия" о своей версии произошедшего. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:49
2021-10-08T02:52
происшествия
москва
республика дагестан
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мать одного из задержанных за избиение пассажира московского метро рассказала в беседе с газетой "Известия" о своей версии произошедшего.По словам женщины, ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ, где работал на стройке и учился на художника. При этом, в семье никто не знает, как мужчина оказался в Москве, поэтому звонок из столицы оказался для родственников задержанного неожиданностью.При этом она подчеркнула, что учила сына совсем другому поведению.Кроме того, собеседница издания рассказала, что ее сын женат и скоро станет отцом.
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происшествия, москва, республика дагестан, избиение пассажира в московском метро
02:49 08.10.2021 (обновлено: 02:52 08.10.2021)
 
Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки

Мать дагестанца, избившего пассажира в метро Москвы: во время нападения мой сын испугался

© ГУ МВД России по МосквеПодозреваемые в нападении на Романа Ковалева в столичном метро. Оперативная съемка
Подозреваемые в нападении на Романа Ковалева в столичном метро. Оперативная съемка
© ГУ МВД России по Москве
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мать одного из задержанных за избиение пассажира московского метро рассказала в беседе с газетой "Известия" о своей версии произошедшего.
По словам женщины, ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ, где работал на стройке и учился на художника. При этом, в семье никто не знает, как мужчина оказался в Москве, поэтому звонок из столицы оказался для родственников задержанного неожиданностью.
"Говорит, я разнять пытался, но у меня не получилось. Он тоже испугался, наверное, он же как размахивался. Там же видно, ногами, вот это все", — предположила женщина.
При этом она подчеркнула, что учила сына совсем другому поведению.
"Я не знаю, я такое воспитание мальчику не давала, он у меня вроде бы вежливый, жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает. <…> Вообще, как он с ними связался, как он туда попал, я понятия не имею", — добавила женщина.
Кроме того, собеседница издания рассказала, что ее сын женат и скоро станет отцом.
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