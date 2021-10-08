https://ria.ru/20211008/draka-1753604869.html

Мать дагестанца, избившего пассажира метро, заявила о неожиданной версии случившегося

Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки - РИА Новости, 08.10.2021

Мать дагестанца, избившего пассажира метро, заявила о неожиданной версии случившегося

Мать одного из задержанных за избиение пассажира московского метро рассказала в беседе с газетой "Известия" о своей версии произошедшего. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T02:49

2021-10-08T02:49

2021-10-08T02:52

происшествия

москва

республика дагестан

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мать одного из задержанных за избиение пассажира московского метро рассказала в беседе с газетой "Известия" о своей версии произошедшего.По словам женщины, ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ, где работал на стройке и учился на художника. При этом, в семье никто не знает, как мужчина оказался в Москве, поэтому звонок из столицы оказался для родственников задержанного неожиданностью.При этом она подчеркнула, что учила сына совсем другому поведению.Кроме того, собеседница издания рассказала, что ее сын женат и скоро станет отцом.

https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, республика дагестан, избиение пассажира в московском метро