https://ria.ru/20211008/angosat-2-1753622217.html

Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2

Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2 - РИА Новости, 08.10.2021

Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2

Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:04

2021-10-08T10:04

2021-10-08T11:04

ангола

байконур (город)

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

николай тестоедов

исс имени решетнева

владимир терехов

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал о возникшей проблеме при изготовлении AngoSat-2 в России: Европа без разрешения США не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники. После этого глава представительства Airbus Defence and Space в РФ и Белоруссии Владимир Терехов сообщил агентству, что компания Airbus ожидает разрешения США."22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск", - сказал Тестоедов.По его словам, задержка не скажется на сроках запуска спутника. "Мы планируем запуск во втором квартале 2022 года", - отметил Тестоедов.Запрет на поставку в Россию электроники категории Space был введен США после событий 2014 года.В сентябре 2020 года Тестоедов рассказал РИА Новости, что запуск спутника с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" планируется в марте 2022 года.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html

https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753223541.html

ангола

байконур (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангола, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, николай тестоедов, исс имени решетнева, владимир терехов, протон-м, россия