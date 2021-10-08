Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/angosat-2-1753622217.html
Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2
Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2 - РИА Новости, 08.10.2021
Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2
Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:04
2021-10-08T11:04
ангола
байконур (город)
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
николай тестоедов
исс имени решетнева
владимир терехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43587/24/435872412_0:79:2867:1692_1920x0_80_0_0_e49cea575aad3cec451df6613bd3ba01.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал о возникшей проблеме при изготовлении AngoSat-2 в России: Европа без разрешения США не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники. После этого глава представительства Airbus Defence and Space в РФ и Белоруссии Владимир Терехов сообщил агентству, что компания Airbus ожидает разрешения США."22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск", - сказал Тестоедов.По его словам, задержка не скажется на сроках запуска спутника. "Мы планируем запуск во втором квартале 2022 года", - отметил Тестоедов.Запрет на поставку в Россию электроники категории Space был введен США после событий 2014 года.В сентябре 2020 года Тестоедов рассказал РИА Новости, что запуск спутника с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" планируется в марте 2022 года.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html
https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753223541.html
ангола
байконур (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43587/24/435872412_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_510021a8467c331c25dac3ddcb9d4b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ангола, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, николай тестоедов, исс имени решетнева, владимир терехов, протон-м, россия
10:04 08.10.2021 (обновлено: 11:04 08.10.2021)
 
Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2

Россия получила из Европы попавшие под санкции США комплектующие для спутника Angosat-2

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНиколай Тестоедов
Николай Тестоедов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал о возникшей проблеме при изготовлении AngoSat-2 в России: Европа без разрешения США не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники. После этого глава представительства Airbus Defence and Space в РФ и Белоруссии Владимир Терехов сообщил агентству, что компания Airbus ожидает разрешения США.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:30
В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ
"22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск", - сказал Тестоедов.
По его словам, задержка не скажется на сроках запуска спутника. "Мы планируем запуск во втором квартале 2022 года", - отметил Тестоедов.
Запрет на поставку в Россию электроники категории Space был введен США после событий 2014 года.
В сентябре 2020 года Тестоедов рассказал РИА Новости, что запуск спутника с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" планируется в марте 2022 года.
В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
Читайте полный текст интервью >>>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 17:48
Зеленский расширил санкции против России
 
АнголаБайконур (город)РоскосмосРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаНиколай ТестоедовИСС имени РешетневаВладимир ТереховПротон-МРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния