10:04 08.10.2021 (обновлено: 11:04 08.10.2021)
Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2
Россия получила из Европы попавшие под санкции США комплектующие для спутника Angosat-2
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал о возникшей проблеме при изготовлении AngoSat-2 в России: Европа без разрешения США не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники. После этого глава представительства Airbus Defence and Space в РФ и Белоруссии Владимир Терехов сообщил агентству, что компания Airbus ожидает разрешения США.
"22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск", - сказал Тестоедов.
По его словам, задержка не скажется на сроках запуска спутника. "Мы планируем запуск во втором квартале 2022 года", - отметил Тестоедов.
Запрет на поставку в Россию электроники категории Space был введен США после событий 2014 года.
В сентябре 2020 года Тестоедов рассказал РИА Новости, что запуск спутника с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" планируется в марте 2022 года.
В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
5 октября, 17:48Зеленский расширил санкции против России