https://ria.ru/20211008/alkogol-1753694915.html

В Оренбуржье пятеро детей остались сиротами из-за суррогатного алкоголя

В Оренбуржье пятеро детей остались сиротами из-за суррогатного алкоголя - РИА Новости, 08.10.2021

В Оренбуржье пятеро детей остались сиротами из-за суррогатного алкоголя

Пятеро детей в Оренбургской области остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя, их забрала тетя, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:15

2021-10-08T15:15

2021-10-08T15:15

происшествия

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 8 окт – РИА Новости. Пятеро детей в Оренбургской области остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя, их забрала тетя, сообщили в правительстве региона.По последним данным властей, от суррогатного алкоголя на востоке Оренбуржья пострадали 36 человек, 18 из них скончались. Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По делу следователи задержали шесть человек."Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного фонда. Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение", - заявил журналистам губернатор Денис Паслер, который работает на востоке региона.Он обратился ко всем главам территорий, что нужно продолжать рейдовые проверки. "Но главное сейчас - работа с населением. Подомовые обходы, общение с односельчанами - нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь. Сделайте особый акцент на этой работе, цена - жизнь людей", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

оренбургская область

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2021

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происшествия, оренбургская область, денис паслер