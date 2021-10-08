В Оренбуржье пятеро детей остались сиротами из-за суррогатного алкоголя
Пятеро детей остались сиротами после гибели родителей от суррогатной водки в Оренбуржье
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской областиСпиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской области
УФА, 8 окт – РИА Новости. Пятеро детей в Оренбургской области остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя, их забрала тетя, сообщили в правительстве региона.
По последним данным властей, от суррогатного алкоголя на востоке Оренбуржья пострадали 36 человек, 18 из них скончались. Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По делу следователи задержали шесть человек.
"В селе Акжарское погибла семья, муж и жена, у которых осталось пять детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Глава региона поручил местным властям оказать семье всю необходимую помощь", - сообщили в областном правительстве.
"Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного фонда. Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение", - заявил журналистам губернатор Денис Паслер, который работает на востоке региона.
Он обратился ко всем главам территорий, что нужно продолжать рейдовые проверки. "Но главное сейчас - работа с населением. Подомовые обходы, общение с односельчанами - нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь. Сделайте особый акцент на этой работе, цена - жизнь людей", - сказал губернатор.