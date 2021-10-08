https://ria.ru/20211008/alkogol-1753685797.html
СК задержал еще троих подозреваемых после отравления алкоголем в Оренбуржье
СК задержал еще троих подозреваемых после отравления алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 08.10.2021
СК задержал еще троих подозреваемых после отравления алкоголем в Оренбуржье
Еще трое подозреваемых задержаны после смертельного отравления 18 людей суррогатным алкоголем в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:33
2021-10-08T14:33
2021-10-08T14:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
орск
оренбургская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Еще трое подозреваемых задержаны после смертельного отравления 18 людей суррогатным алкоголем в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ.Возбуждены шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство. Как добавили в СК РФ, установлено 37 потерпевших (власти сообщали о 36), 18 из них погибли, остальным оказана либо оказывается медпомощь."Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны шесть лиц, подозреваемых в совершении расследуемых преступлений, в отношении которых следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Среди новых фигурантов - 50-летняя жительница села Джасай, дома у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта.По версии следствия, они причастны к организации массового производства и распространения опасной для жизни жидкости.
https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
орск
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), орск, оренбургская область, россия
14:33 08.10.2021 (обновлено: 14:46 08.10.2021)
СК задержал еще троих подозреваемых после отравления алкоголем в Оренбуржье
СК задержал еще троих подозреваемых после смертельного отравления алкоголем в Оренбуржье