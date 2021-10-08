https://ria.ru/20211008/alkogol-1753685797.html

СК задержал еще троих подозреваемых после отравления алкоголем в Оренбуржье

СК задержал еще троих подозреваемых после отравления алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 08.10.2021

СК задержал еще троих подозреваемых после отравления алкоголем в Оренбуржье

Еще трое подозреваемых задержаны после смертельного отравления 18 людей суррогатным алкоголем в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:33

2021-10-08T14:33

2021-10-08T14:46

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

орск

оренбургская область

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Еще трое подозреваемых задержаны после смертельного отравления 18 людей суррогатным алкоголем в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ.Возбуждены шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство. Как добавили в СК РФ, установлено 37 потерпевших (власти сообщали о 36), 18 из них погибли, остальным оказана либо оказывается медпомощь."Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны шесть лиц, подозреваемых в совершении расследуемых преступлений, в отношении которых следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Среди новых фигурантов - 50-летняя жительница села Джасай, дома у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта.По версии следствия, они причастны к организации массового производства и распространения опасной для жизни жидкости.

https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

орск

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), орск, оренбургская область, россия