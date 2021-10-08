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Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье
Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 08.10.2021
Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ситуации в Оренбургской области, где 17 человек скончались... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:20
2021-10-08T13:15
происшествия
алкоголь
орск
оренбургская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ситуации в Оренбургской области, где 17 человек скончались из-за суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в правительстве региона сообщили, что число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17 человек, еще 16 отравившихся этанолом находятся в больнице."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерману В. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Следователями возбуждено 5 уголовных дел - о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц; о производстве, приобретении и хранении для сбыта или продажи немаркированного алкоголя в крупном размере группой лиц по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере. Отмечается, что все они соединены в одно производство.Ранее была установлена причастность к преступлению 29-летнего жителя Орска, организовавшего производство и сбыт продукции, он задержан. Кроме того, задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Оренбургской области, сбывавших суррогат. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.
https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html
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орск
оренбургская область
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Следственные действия в рамках уголовного дела об отравлениях
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области.
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происшествия, алкоголь, орск, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:20 08.10.2021 (обновлено: 13:15 08.10.2021)
 
Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Бастрыкин поставил на контроль дело об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ситуации в Оренбургской области, где 17 человек скончались из-за суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее в правительстве региона сообщили, что число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17 человек, еще 16 отравившихся этанолом находятся в больнице.
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"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерману В. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Следователями возбуждено 5 уголовных дел - о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц; о производстве, приобретении и хранении для сбыта или продажи немаркированного алкоголя в крупном размере группой лиц по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере. Отмечается, что все они соединены в одно производство.
Ранее была установлена причастность к преступлению 29-летнего жителя Орска, организовавшего производство и сбыт продукции, он задержан. Кроме того, задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Оренбургской области, сбывавших суррогат. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.
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ПроисшествияАлкогольОрскОренбургская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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