https://ria.ru/20211008/alkogol-1753635060.html

Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 08.10.2021

Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ситуации в Оренбургской области, где 17 человек скончались... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:20

2021-10-08T11:20

2021-10-08T13:15

происшествия

алкоголь

орск

оренбургская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ситуации в Оренбургской области, где 17 человек скончались из-за суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в правительстве региона сообщили, что число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17 человек, еще 16 отравившихся этанолом находятся в больнице."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерману В. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Следователями возбуждено 5 уголовных дел - о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц; о производстве, приобретении и хранении для сбыта или продажи немаркированного алкоголя в крупном размере группой лиц по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере. Отмечается, что все они соединены в одно производство.Ранее была установлена причастность к преступлению 29-летнего жителя Орска, организовавшего производство и сбыт продукции, он задержан. Кроме того, задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Оренбургской области, сбывавших суррогат. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html

https://ria.ru/20210914/ivanovo-1750011448.html

орск

оренбургская область

россия

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Следственные действия в рамках уголовного дела об отравлениях Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области. 2021-10-08T11:20 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алкоголь, орск, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия