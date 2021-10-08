11:01 08.10.2021 (обновлено: 12:31 08.10.2021)
Россия и Казахстан запустят новые маршруты "Агроэкспресса"
РЭЦ: Россия и Казахстан планируют запуск новых маршрутов "Агроэкспресса"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Россия и Казахстан обсуждают масштабирование проекта "Агроэкспресс" и расширение поставок сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Россия-Казахстан-Китай и Россия-Казахстан-Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр.
"Это позволит усилить продвижение продуктов питания на рынки третьих стран. Стороны заинтересованы в дальнейшем расширении практики организации скоростной агрологистики с использованием имеющегося транспортного потенциала железнодорожной сети на направлениях Юго-Восточной и Центральной Азии", - говорится в сообщении.
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РЭЦ уточняет, что "для этого предстоит решить ряд задач, и прежде всего решить вопросы применения специальных тарифных условий на перевозки, определить точки консолидации грузов на территории двух стран".
"Чтобы наши производители могли быстро доставлять продукты питания на рынки третьих стран необходимо, во-первых, построить наземную инфраструктуру, способную консолидировать продукцию и обеспечить необходимые температурные условия. Также нам предстоит создать цифровой ветеринарный и фитосанитарный сертификат, который поможет ускорить товаропотоки, снизив контрольную и административную нагрузку на перевозчиков", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
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"На паритетной основе мы формируем взаимовыгодные условия по перевозке агропродукции по маршрутам Россия-Казахстан-Китай, Россия-Казахстан-Узбекистан и в другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии, что оптимизирует экспортную логистику и создает условия для увеличения объемов взаимной торговли", - отметил гендиректор "РЖД Логистики" Дмитрий Мурев.
Также необходимо урегулировать с китайской стороной пропуск потока товаров на рынок и оптимизировать технологию доставки, чтобы агропродукция России и Казахстана была представлена даже в отдаленных провинциях Китая.