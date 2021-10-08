Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/agroekspress-1753632221.html
Россия и Казахстан запустят новые маршруты "Агроэкспресса"
Россия и Казахстан запустят новые маршруты "Агроэкспресса" - РИА Новости, 08.10.2021
Россия и Казахстан запустят новые маршруты "Агроэкспресса"
Россия и Казахстан обсуждают масштабирование проекта "Агроэкспресс" и расширение поставок сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:01
2021-10-08T12:31
экономика
технологии
казахстан
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753541209_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_80457842003cfcbdf04e396c143c69ec.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Россия и Казахстан обсуждают масштабирование проекта "Агроэкспресс" и расширение поставок сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Россия-Казахстан-Китай и Россия-Казахстан-Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр."Это позволит усилить продвижение продуктов питания на рынки третьих стран. Стороны заинтересованы в дальнейшем расширении практики организации скоростной агрологистики с использованием имеющегося транспортного потенциала железнодорожной сети на направлениях Юго-Восточной и Центральной Азии", - говорится в сообщении.РЭЦ уточняет, что "для этого предстоит решить ряд задач, и прежде всего решить вопросы применения специальных тарифных условий на перевозки, определить точки консолидации грузов на территории двух стран"."Чтобы наши производители могли быстро доставлять продукты питания на рынки третьих стран необходимо, во-первых, построить наземную инфраструктуру, способную консолидировать продукцию и обеспечить необходимые температурные условия. Также нам предстоит создать цифровой ветеринарный и фитосанитарный сертификат, который поможет ускорить товаропотоки, снизив контрольную и административную нагрузку на перевозчиков", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина."На паритетной основе мы формируем взаимовыгодные условия по перевозке агропродукции по маршрутам Россия-Казахстан-Китай, Россия-Казахстан-Узбекистан и в другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии, что оптимизирует экспортную логистику и создает условия для увеличения объемов взаимной торговли", - отметил гендиректор "РЖД Логистики" Дмитрий Мурев.Также необходимо урегулировать с китайской стороной пропуск потока товаров на рынок и оптимизировать технологию доставки, чтобы агропродукция России и Казахстана была представлена даже в отдаленных провинциях Китая.
https://ria.ru/20210911/pravitelstvo-1749640674.html
https://ria.ru/20210929/onlayn-vystavka-1752345792.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753541209_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_52a17b5029d08cdd428d4e44beae2473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, казахстан, российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина
11:01 08.10.2021 (обновлено: 12:31 08.10.2021)
 
Россия и Казахстан запустят новые маршруты "Агроэкспресса"

РЭЦ: Россия и Казахстан планируют запуск новых маршрутов "Агроэкспресса"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Россия и Казахстан обсуждают масштабирование проекта "Агроэкспресс" и расширение поставок сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Россия-Казахстан-Китай и Россия-Казахстан-Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр.
"Это позволит усилить продвижение продуктов питания на рынки третьих стран. Стороны заинтересованы в дальнейшем расширении практики организации скоростной агрологистики с использованием имеющегося транспортного потенциала железнодорожной сети на направлениях Юго-Восточной и Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 11:07
Правительство расширило программу развития сельского хозяйства
РЭЦ уточняет, что "для этого предстоит решить ряд задач, и прежде всего решить вопросы применения специальных тарифных условий на перевозки, определить точки консолидации грузов на территории двух стран".
"Чтобы наши производители могли быстро доставлять продукты питания на рынки третьих стран необходимо, во-первых, построить наземную инфраструктуру, способную консолидировать продукцию и обеспечить необходимые температурные условия. Также нам предстоит создать цифровой ветеринарный и фитосанитарный сертификат, который поможет ускорить товаропотоки, снизив контрольную и административную нагрузку на перевозчиков", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 16:28
РЭЦ открыл первую онлайн-выставку российской продукции на Alibaba.com
"На паритетной основе мы формируем взаимовыгодные условия по перевозке агропродукции по маршрутам Россия-Казахстан-Китай, Россия-Казахстан-Узбекистан и в другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии, что оптимизирует экспортную логистику и создает условия для увеличения объемов взаимной торговли", - отметил гендиректор "РЖД Логистики" Дмитрий Мурев.
Также необходимо урегулировать с китайской стороной пропуск потока товаров на рынок и оптимизировать технологию доставки, чтобы агропродукция России и Казахстана была представлена даже в отдаленных провинциях Китая.
 
ЭкономикаТехнологииКазахстанРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния