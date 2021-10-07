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https://ria.ru/20211007/zverstva-1753573427.html
Финляндии передадут документы о зверствах нацистов в СССР
Финляндии передадут документы о зверствах нацистов в СССР - РИА Новости, 07.10.2021
Финляндии передадут документы о зверствах нацистов в СССР
Российское историческое общество (РИО) передаст Национальному архиву Финляндии многотомный сборник, вышедший в России в рамках проекта "Без срока давности" с... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:04
2021-10-07T21:20
в мире
общество
финляндия
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) передаст Национальному архиву Финляндии многотомный сборник, вышедший в России в рамках проекта "Без срока давности" с документами о преступлениях нацистов и их пособников, сообщил РИА Новости председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.Он уточнил, что встреча российских и финских специалистов прошла в онлайн-формате в четверг."Мы проинформировали финских коллег о завершении важного этапа по проекту "Без срока давности", о выходе многотомного сборника документов, касающихся, в том числе, злодеяний финских пособников нацистов на территории СССР — и в Карелии, и в других местах, в том числе Финского добровольческого батальона войск СС, действовавшего в Северной Осетии", — отметил собеседник агентства.По словам Могилевского, финские исследователи выразили большой интерес к этим документам."Мы договорились, что направим им весь сборник, который поможет финским исследователям в их дальнейшей работе, условились, что продолжим совместное изучение материалов военных лет для сохранения правды о преступлениях в отношении мирного гражданского населения, прежде всего на территории Советского Союза", — сказал историк.По его словам, в общественно-политических кругах Финляндии есть люди, занимающие разные позиции, но РИО сотрудничает с квалифицированными учеными, патриотами своей страны, которые полагают, что "лучший способ проявления патриотизма — это честное отношение к своей истории со всеми ее поворотами".Хотя пандемия накладывает свои ограничения, но российские и финские историки поддерживают контакты в режиме онлайн, отметил Могилевский."Коллеги давно приглашают делегацию РИО приехать в Финляндию, поработать с материалами из архивных фондов, которые касаются, в том числе, деятельности финских концлагерей на советской территории. Мы видим открытость финских коллег к сотрудничеству, и мы готовы воспользоваться их приглашением, как только будет возможность", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на последней онлайн-встрече речь шла не только об истории военных лет."Наше сотрудничество развивается по нескольким направлениям. Например, по теме вклада финских ученых в российскую науку в XVIII-XIX веках. Интересно изучить, как научная инфраструктура Российской империи смогла интегрировать в себя интеллектуальную элиту финского народа и тем самым повысить научный уровень и самой Финляндии. Мы говорили о том, что здесь тоже нужны совместные исследования, совместные публикации, чтобы интересы ученых России и Финляндии были в равной степени удовлетворены", — сказал Могилевский.В начале августа российские поисковики нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Как следует из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, финские военные зачастую только из-за куска хлеба зверски избивали и убивали детей на оккупированных территориях.В концлагерях в Карелии, согласно данным из рассекреченных архивных материалов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек.Весной 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну. По данным ведомства, после вторжения в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей "для содержания этнического русского населения", где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили не совместимый с жизнью характер".
https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html
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в мире, общество, финляндия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, россия
19:04 07.10.2021 (обновлено: 21:20 07.10.2021)
 
Финляндии передадут документы о зверствах нацистов в СССР

Историки передадут Финляндии документы о зверствах финских оккупантов в СССР

© РИА Новости / Дмитрий Козлов / Перейти в фотобанкФинский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) передаст Национальному архиву Финляндии многотомный сборник, вышедший в России в рамках проекта "Без срока давности" с документами о преступлениях нацистов и их пособников, сообщил РИА Новости председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
Он уточнил, что встреча российских и финских специалистов прошла в онлайн-формате в четверг.
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"Мы проинформировали финских коллег о завершении важного этапа по проекту "Без срока давности", о выходе многотомного сборника документов, касающихся, в том числе, злодеяний финских пособников нацистов на территории СССР — и в Карелии, и в других местах, в том числе Финского добровольческого батальона войск СС, действовавшего в Северной Осетии", — отметил собеседник агентства.
По словам Могилевского, финские исследователи выразили большой интерес к этим документам.
"Мы договорились, что направим им весь сборник, который поможет финским исследователям в их дальнейшей работе, условились, что продолжим совместное изучение материалов военных лет для сохранения правды о преступлениях в отношении мирного гражданского населения, прежде всего на территории Советского Союза", — сказал историк.
По его словам, в общественно-политических кругах Финляндии есть люди, занимающие разные позиции, но РИО сотрудничает с квалифицированными учеными, патриотами своей страны, которые полагают, что "лучший способ проявления патриотизма — это честное отношение к своей истории со всеми ее поворотами".
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Хотя пандемия накладывает свои ограничения, но российские и финские историки поддерживают контакты в режиме онлайн, отметил Могилевский.
"Коллеги давно приглашают делегацию РИО приехать в Финляндию, поработать с материалами из архивных фондов, которые касаются, в том числе, деятельности финских концлагерей на советской территории. Мы видим открытость финских коллег к сотрудничеству, и мы готовы воспользоваться их приглашением, как только будет возможность", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на последней онлайн-встрече речь шла не только об истории военных лет.
"Наше сотрудничество развивается по нескольким направлениям. Например, по теме вклада финских ученых в российскую науку в XVIII-XIX веках. Интересно изучить, как научная инфраструктура Российской империи смогла интегрировать в себя интеллектуальную элиту финского народа и тем самым повысить научный уровень и самой Финляндии. Мы говорили о том, что здесь тоже нужны совместные исследования, совместные публикации, чтобы интересы ученых России и Финляндии были в равной степени удовлетворены", — сказал Могилевский.
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В начале августа российские поисковики нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Как следует из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, финские военные зачастую только из-за куска хлеба зверски избивали и убивали детей на оккупированных территориях.
В концлагерях в Карелии, согласно данным из рассекреченных архивных материалов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек.
Весной 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну. По данным ведомства, после вторжения в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей "для содержания этнического русского населения", где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили не совместимый с жизнью характер".
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