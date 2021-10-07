https://ria.ru/20211007/zombi-1753547012.html

Казахстанские спасатели провели "зомби-челлендж"

Казахстанские спасатели провели "зомби-челлендж" - РИА Новости, 07.10.2021

Казахстанские спасатели провели "зомби-челлендж"

Спасатели Восточно-Казахстанской области (ВКО) провели профилактическую информационную кампанию в виде "зомби-челленджа", в ходе которой в костюме и гриме зомби РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:03

2021-10-07T17:03

2021-10-07T17:22

в мире

казахстан

восточно-казахстанская область

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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Спасатели Восточно-Казахстанской области (ВКО) провели профилактическую информационную кампанию в виде "зомби-челленджа", в ходе которой в костюме и гриме зомби рассказали жителям частного сектора о мерах противопожарной безопасности, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона."При проведении профилактических рейдов и инструктажей в жилом секторе во избежание случаев отравления угарным газом и пожаров специалисты ДЧС ВКО, облаченные в костюмы зомби, рассказывали, как опасно не ремонтировать вовремя печь и нарушать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении департамента.По мнению инициаторов акции, "зомби" символизируют состояние людей после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей.Отмечается, что при работе с населением не всегда удается на словах донести смысл того, как нужно серьезно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и яркие костюмы. Спасатели надеются, что их креативный подход искоренит проблему отравления угарным газом населения в период эксплуатации печей.

https://ria.ru/20210928/klip-1752165567.html

казахстан

восточно-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, восточно-казахстанская область