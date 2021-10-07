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Казахстанские спасатели провели "зомби-челлендж"
Казахстанские спасатели провели "зомби-челлендж" - РИА Новости, 07.10.2021
Казахстанские спасатели провели "зомби-челлендж"
Спасатели Восточно-Казахстанской области (ВКО) провели профилактическую информационную кампанию в виде "зомби-челленджа", в ходе которой в костюме и гриме зомби РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:03
2021-10-07T17:22
в мире
казахстан
восточно-казахстанская область
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Спасатели Восточно-Казахстанской области (ВКО) провели профилактическую информационную кампанию в виде "зомби-челленджа", в ходе которой в костюме и гриме зомби рассказали жителям частного сектора о мерах противопожарной безопасности, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона."При проведении профилактических рейдов и инструктажей в жилом секторе во избежание случаев отравления угарным газом и пожаров специалисты ДЧС ВКО, облаченные в костюмы зомби, рассказывали, как опасно не ремонтировать вовремя печь и нарушать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении департамента.По мнению инициаторов акции, "зомби" символизируют состояние людей после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей.Отмечается, что при работе с населением не всегда удается на словах донести смысл того, как нужно серьезно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и яркие костюмы. Спасатели надеются, что их креативный подход искоренит проблему отравления угарным газом населения в период эксплуатации печей.
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60
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5
4.7
96
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в мире, казахстан, восточно-казахстанская область
17:03 07.10.2021 (обновлено: 17:22 07.10.2021)
 
Казахстанские спасатели провели "зомби-челлендж"

В Казахстане спасатели в костюмах и гриме зомби рассказали населению о рисках пожаров

© Фото : РИА НовостиСпасатели Восточно-Казахстанской области провели профилактическую информационную кампанию в виде "зомби-челленджа"
Спасатели Восточно-Казахстанской области провели профилактическую информационную кампанию в виде зомби-челленджа - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : РИА Новости
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Спасатели Восточно-Казахстанской области (ВКО) провели профилактическую информационную кампанию в виде "зомби-челленджа", в ходе которой в костюме и гриме зомби рассказали жителям частного сектора о мерах противопожарной безопасности, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.
"При проведении профилактических рейдов и инструктажей в жилом секторе во избежание случаев отравления угарным газом и пожаров специалисты ДЧС ВКО, облаченные в костюмы зомби, рассказывали, как опасно не ремонтировать вовремя печь и нарушать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении департамента.
По мнению инициаторов акции, "зомби" символизируют состояние людей после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей.
Отмечается, что при работе с населением не всегда удается на словах донести смысл того, как нужно серьезно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и яркие костюмы. Спасатели надеются, что их креативный подход искоренит проблему отравления угарным газом населения в период эксплуатации печей.
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