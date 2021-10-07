https://ria.ru/20211007/zamspiker-1753559249.html

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост замспикера Госдумы

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост замспикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост замспикера Госдумы

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, нынешние вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая, Пётр Толстой и Алексей Гордеев, глава фракции ЕР в ГД VII... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:55

2021-10-07T17:55

2021-10-07T19:36

политика

сергей неверов

алексей гордеев

ирина яровая

шолбан кара-оол

единая россия

госдума рф

владимир васильев

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, нынешние вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая, Пётр Толстой и Алексей Гордеев, глава фракции ЕР в ГД VII созыва Сергей Неверов, и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол выдвинуты фракцией "Единая Россия" на пост заместителей спикера Госдумы, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир Васильев."Бюро высшего совета и генеральный совет партии внесли предложение о выдвижении кандидатур депутатов Гордеева Алексея Васильевича, Кара-Оол Шолбана Валерьевича, Кузнецовы Анны Юрьевны, Неверова Сергея Ивановича, Толстого Петра Олеговича, Яровой Ирины Анатольевны", - сказал Васильев на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.Решение было принято депутатами единогласно.Кандидатуры ещё трёх вице-спикеров предложат в партиях "Новые Люди", "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР, на пост первого вице-спикера кандидатура будет предложена от КПРФ.

https://ria.ru/20211007/gosduma-1753548872.html

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политика, сергей неверов, алексей гордеев, ирина яровая, шолбан кара-оол, единая россия, госдума рф, владимир васильев, петр толстой, анна кузнецова, россия