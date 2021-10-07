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"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост замспикера Госдумы
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост замспикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост замспикера Госдумы
Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, нынешние вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая, Пётр Толстой и Алексей Гордеев, глава фракции ЕР в ГД VII... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:55
2021-10-07T19:36
политика
сергей неверов
алексей гордеев
ирина яровая
шолбан кара-оол
единая россия
госдума рф
владимир васильев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, нынешние вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая, Пётр Толстой и Алексей Гордеев, глава фракции ЕР в ГД VII созыва Сергей Неверов, и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол выдвинуты фракцией "Единая Россия" на пост заместителей спикера Госдумы, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир Васильев."Бюро высшего совета и генеральный совет партии внесли предложение о выдвижении кандидатур депутатов Гордеева Алексея Васильевича, Кара-Оол Шолбана Валерьевича, Кузнецовы Анны Юрьевны, Неверова Сергея Ивановича, Толстого Петра Олеговича, Яровой Ирины Анатольевны", - сказал Васильев на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.Решение было принято депутатами единогласно.Кандидатуры ещё трёх вице-спикеров предложат в партиях "Новые Люди", "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР, на пост первого вице-спикера кандидатура будет предложена от КПРФ.
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политика, сергей неверов, алексей гордеев, ирина яровая, шолбан кара-оол, единая россия, госдума рф, владимир васильев, петр толстой, анна кузнецова, россия
17:55 07.10.2021 (обновлено: 19:36 07.10.2021)
 
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост замспикера Госдумы

ЕР выдвинула Кузнецову, Яровую, Толстого, Неверова, Гордеева, Кара-Оола в замспикера ГД

© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, нынешние вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая, Пётр Толстой и Алексей Гордеев, глава фракции ЕР в ГД VII созыва Сергей Неверов, и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол выдвинуты фракцией "Единая Россия" на пост заместителей спикера Госдумы, сообщил новоизбранный глава фракции ЕР Владимир Васильев.
"Бюро высшего совета и генеральный совет партии внесли предложение о выдвижении кандидатур депутатов Гордеева Алексея Васильевича, Кара-Оол Шолбана Валерьевича, Кузнецовы Анны Юрьевны, Неверова Сергея Ивановича, Толстого Петра Олеговича, Яровой Ирины Анатольевны", - сказал Васильев на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.
Решение было принято депутатами единогласно.
Кандидатуры ещё трёх вице-спикеров предложат в партиях "Новые Люди", "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР, на пост первого вице-спикера кандидатура будет предложена от КПРФ.
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 17:14Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме
 
ПолитикаСергей НеверовАлексей ГордеевИрина ЯроваяШолбан Кара-оолЕдиная РоссияГосдума РФВладимир ВасильевПетр ТолстойАнна КузнецоваРоссия
 
 
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