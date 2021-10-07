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https://ria.ru/20211007/zachatie-1753582565.html
Врач назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19
Врач назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Врач назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19
Для мужчины, который перенес коронавирус, оптимальнее всего зачать ребенка через три месяца после болезни, сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:08
2021-10-07T20:08
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
здоровье - общество
здоровье
беременность
коронавирусы
дмитрий пушкарь
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Для мужчины, который перенес коронавирус, оптимальнее всего зачать ребенка через три месяца после болезни, сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.Пушкарь заявил, что COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье, но вопрос пока мало изучен, при этом вакцина никакого отрицательного влияния не дает."Плохо. Влияет плохо, вопрос не изучен, и вряд ли будет изучен до конца. Наши ученые внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом все возвращается в норму", - сказал Дмитрий Пушкарь на вопрос, как коронавирус влияет на мужское здоровье.Ранее российские ученые под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значимо ухудшается, при этом вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье
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общество, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, беременность, коронавирусы, дмитрий пушкарь, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:08 07.10.2021
 
Врач назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19

Уролог Пушкарь: три месяца — оптимальный срок для зачатия ребенка мужчине после COVID-19

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкНоворождённый
Новорождённый - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Для мужчины, который перенес коронавирус, оптимальнее всего зачать ребенка через три месяца после болезни, сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.
"Мы считаем, что три месяца оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного", - ответил Пушкарь на вопрос, через какое время после вакцинации и болезни мужчина может зачать ребенка.
Пушкарь заявил, что COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье, но вопрос пока мало изучен, при этом вакцина никакого отрицательного влияния не дает.
"Плохо. Влияет плохо, вопрос не изучен, и вряд ли будет изучен до конца. Наши ученые внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом все возвращается в норму", - сказал Дмитрий Пушкарь на вопрос, как коронавирус влияет на мужское здоровье.
Ранее российские ученые под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значимо ухудшается, при этом вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье
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