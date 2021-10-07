Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/yazyk-1753561893.html
В Казахстане пассажирка устроила скандал из-за русскоговорящего таксиста
В Казахстане пассажирка устроила скандал из-за русскоговорящего таксиста - РИА Новости, 07.10.2021
В Казахстане пассажирка устроила скандал из-за русскоговорящего таксиста
Таксист в Казахстане дал отпор пассажирке, потребовавшей от него говорить на казахском, а не на русском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:07
2021-10-07T20:36
в мире
казахстан
русский язык в мире
мвд казахстана
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e8b5272d1275691c9d2112360a062b59.jpg
НУР-СУЛТАН, 7 окт — РИА Новости. Таксист в Казахстане дал отпор пассажирке, потребовавшей от него говорить на казахском, а не на русском, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в социальных сетях появилось видео перепалки. Судя по контексту дискуссии, водитель недоволен требованием клиентки говорить с ней на государственном языке.По словам мужчины, его собеседница, снявшая ролик, не имеет морального права решать, предал ли он свой народ."Я — казах, я здесь жил, рос, родился... Я буду разговаривать так, как я хочу! Не хочу я с вами разговаривать на казахском и вообще не желаю разговаривать", — заключил он.Ранее житель страны Куат Ахметов опубликовал на канале в YouTube серию видеозаписей. На них запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и общепита не смогли обслужить его и других людей на казахском. В описании автор называет работников "фашисты", "гастарбайтеры" и тому подобным.МВД Казахстана проверяет видеозаписи. В Генпрокуратуре республики сообщили РИА Новости, что против мужчины завели уголовное дело о возбуждении национальной розни. Знакомые Ахметова сообщали, что он покинул страну и находится в Грузии. YouTube заблокировал его канал.Ахметову также запретили въезд в Россию на 50 лет.
https://ria.ru/20210831/spch-1748059465.html
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fb7e534fa7657586005fa62f5aaf434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, казахстан, русский язык в мире, мвд казахстана, россия
18:07 07.10.2021 (обновлено: 20:36 07.10.2021)
 
В Казахстане пассажирка устроила скандал из-за русскоговорящего таксиста

В Казахстане таксист дал отпор пассажирке, потребовавшей говорить на казахском языке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПроспект Туран в Нур-Султане
Проспект Туран в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 7 окт — РИА Новости. Таксист в Казахстане дал отпор пассажирке, потребовавшей от него говорить на казахском, а не на русском, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в социальных сетях появилось видео перепалки. Судя по контексту дискуссии, водитель недоволен требованием клиентки говорить с ней на государственном языке.

"Это моя личная точка зрения, мое личное желание, хочу разговаривать на том языке, на котором хочу. Нечего мне указывать, как мне разговаривать… Я рос в Советском Союзе, где русский язык был единственным языком", — заявил водитель.

По словам мужчины, его собеседница, снявшая ролик, не имеет морального права решать, предал ли он свой народ.
"Я — казах, я здесь жил, рос, родился... Я буду разговаривать так, как я хочу! Не хочу я с вами разговаривать на казахском и вообще не желаю разговаривать", — заключил он.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 18:49
В СПЧ призвали власти Казахстана пресечь нападки радикалов на русский язык
Ранее житель страны Куат Ахметов опубликовал на канале в YouTube серию видеозаписей. На них запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и общепита не смогли обслужить его и других людей на казахском. В описании автор называет работников "фашисты", "гастарбайтеры" и тому подобным.
МВД Казахстана проверяет видеозаписи. В Генпрокуратуре республики сообщили РИА Новости, что против мужчины завели уголовное дело о возбуждении национальной розни. Знакомые Ахметова сообщали, что он покинул страну и находится в Грузии. YouTube заблокировал его канал.
Ахметову также запретили въезд в Россию на 50 лет.
Кыргызско-российский славянский университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00
"Тут вам не Россия". Кто не рад русским в Средней Азии и Казахстане
 
В миреКазахстанРусский язык в миреМВД КазахстанаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния