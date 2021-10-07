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В Казахстане пассажирка устроила скандал из-за русскоговорящего таксиста

В Казахстане пассажирка устроила скандал из-за русскоговорящего таксиста - РИА Новости, 07.10.2021

В Казахстане пассажирка устроила скандал из-за русскоговорящего таксиста

Таксист в Казахстане дал отпор пассажирке, потребовавшей от него говорить на казахском, а не на русском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:07

2021-10-07T18:07

2021-10-07T20:36

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НУР-СУЛТАН, 7 окт — РИА Новости. Таксист в Казахстане дал отпор пассажирке, потребовавшей от него говорить на казахском, а не на русском, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в социальных сетях появилось видео перепалки. Судя по контексту дискуссии, водитель недоволен требованием клиентки говорить с ней на государственном языке.По словам мужчины, его собеседница, снявшая ролик, не имеет морального права решать, предал ли он свой народ."Я — казах, я здесь жил, рос, родился... Я буду разговаривать так, как я хочу! Не хочу я с вами разговаривать на казахском и вообще не желаю разговаривать", — заключил он.Ранее житель страны Куат Ахметов опубликовал на канале в YouTube серию видеозаписей. На них запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и общепита не смогли обслужить его и других людей на казахском. В описании автор называет работников "фашисты", "гастарбайтеры" и тому подобным.МВД Казахстана проверяет видеозаписи. В Генпрокуратуре республики сообщили РИА Новости, что против мужчины завели уголовное дело о возбуждении национальной розни. Знакомые Ахметова сообщали, что он покинул страну и находится в Грузии. YouTube заблокировал его канал.Ахметову также запретили въезд в Россию на 50 лет.

https://ria.ru/20210831/spch-1748059465.html

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в мире, казахстан, русский язык в мире, мвд казахстана, россия