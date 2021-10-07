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Почему Байден никак не может встретиться с Си Цзиньпином
Почему Байден никак не может встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.10.2021
Почему Байден никак не может встретиться с Си Цзиньпином
Обострение ситуации вокруг Тайваня никак не повлияло на тактику Пекина в отношениях с Вашингтоном — Китай не хочет очной встречи на высшем уровне с США... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:00
2021-10-07T08:32
авторы
технологии
сша
вашингтон (город)
китай
джо байден
си цзиньпин
цай инвэнь
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Обострение ситуации вокруг Тайваня никак не повлияло на тактику Пекина в отношениях с Вашингтоном — Китай не хочет очной встречи на высшем уровне с США. Несмотря на то что американской администрации очень нужен этот саммит, а Джо Байден все время рассказывает о том, что он лучше всех знает Си Цзиньпина, реального саммита в этом году точно не будет: по сведениям СМИ, вместо него китайцы якобы пообещали провести виртуальный.После вступления Байдена в должность президенты дважды разговаривали по телефону, но ни о какой встрече американцы договориться не смогли. У них были надежды на предстоящий в конце этого месяца саммит "Большой двадцатки" в Риме — ведь если бы два лидера приняли в нем участие, то и о двухсторонней встрече можно было бы договориться. Байден пытался получить согласие Си на свидание в Риме в ходе телефонного разговора, состоявшегося месяц назад. Но уже тогда ничего не добился, а когда информация об этом утекла в американскую прессу, Байден заявил, что это неправда. В Вашингтоне рассчитывали на то, что китайцев удастся убедить на проходившей в среду в Цюрихе встрече помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с членом Политбюро ЦК КПК, отвечающим за международные дела, Ян Цзечи, но еще накануне переговоров стало понятно, что физически встретиться с Си у Байдена не получится.Потому что в телефонном разговоре с итальянским премьером китайский руководитель сообщил, что не поедет в Рим и будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" дистанционно. Понятно, что причиной отказа от поездки стали карантинные ограничения из-за коронавируса, но для американцев китайская осторожность выглядит совсем по-другому. Пекин дает понять Вашингтону, что на него бесполезно давить — в любой форме. На встрече в Цюрихе Ян Цзечи пообещал, что до конца года Си поговорит с Байденом, но только в виртуальном формате. Понятно, что такой саммит (по сути, мало чем отличающийся от телефонного разговора) очень сильно отличается от обычных переговоров глазу на глаз (а именно такие и рассчитывал провести Байден, уверенный, что он очень хорошо знает китайского лидера), но тут уж американцам выбирать не приходится. Не говоря уже о том, что виртуальный саммит Пекину будет проще в любой момент отложить или отменить.Встреча ради встречи Си Цзиньпину не нужна — ему нужно, чтобы американцы продемонстрировали готовность смягчить напряжение в двухсторонних отношениях, которое сами же и раскрутили.Ведь это Штаты продолжают говорить о том, что Китай должен заплатить за пандемию коронавируса, пусть уже и не на президентском уровне, как при Трампе.Ведь это Штаты пытаются собрать глобальную антикитайскую коалицию под видом "альянса демократий", всячески раздувая тему противостояния авторитарных режимов и демократий. То есть хотят оформить геополитический конфликт двух стран как идеологический, а китайцы прекрасно помнят, что это уже было в первые двадцать лет после создания КНР, когда американцы всячески демонизировали китайские власти.Ведь это Штаты создали AUKUS — то есть фактически подключили к политике военного сдерживания КНР чрезвычайно важную для Поднебесной Австралию, пообещав оснастить ее атомными подлодками.Ведь это Штаты расчесывают тайваньскую тему, понимая, насколько чувствительна она для китайского национального сознания.Именно Тайвань в последние дни снова оказался в центре внимания — после того как китайская авиация провела массированные демонстративные полеты около острова. Ужас-ужас, Китай провокатор, кричит западная пресса. Тайвань находится "в эпицентре противостояния авторитаризма и демократии", а его падение станет катастрофой, предупреждает CNN. Телеканал, правда, цитирует президента островного государства Цай Инвэнь — это она в опубликованной на днях в американском Foreign Affairs статье написала об "эпицентре", имея в виду, правда, идеологическую борьбу, но все понимают, о чем речь. Цай вообще считает, что исход этой битвы определит будущее мира: будет ли он авторитарным или демократическим. Совершенно в духе байденовской повестки.Для правильной идеологической борьбы нужна соответствующая атмосфера, то есть необходимо говорить не о том, что США создали вокруг КНР две цепи военных баз и сил сдерживания, не о том, что около Китая сейчас проводят учения военные корабли США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады. Нет, нужно раздувать тему угрозы китайского вторжения на Тайвань — которое, о ужас, американская армия уже через несколько лет не сможет предотвратить."Напряженность в отношениях Тайваня и Китая — самая сильная за последние 40 лет, Китай будет готов к полномасштабному вторжению к 2025 году", — заявил вчера министр обороны Тайваня Цю Гочжэн. Но разве Китай собирается вторгаться на Тайвань? Нет, Китай не хочет двух вещей: провозглашения независимости острова (то есть ситуации, при которой Тайвань перестанет считать себя продолжением существовавшей до 1949 года Китайской Республики) и американской игры на тайваньском направлении. То есть Китай уверен в том, что рано или поздно Тайвань вернется в родную гавань — по типу Гонконга с его вектором "Одна страна, две системы". Но в Пекине прекрасно понимают, что американцы не только сделают все для того, чтобы это произошло как можно позже, но и будут пытаться использовать тайваньскую тему для провоцирования Китая и его демонизации.Поэтому Китаю принципиально важно минимизировать возможности американцев разыгрывать "тайваньскую карту" — а для этого Пекин, с одной стороны, строит мощный военно-морской флот, а с другой — постоянно предупреждает Вашингтон о недопустимости пересечения красных линий на этом направлении. Если Штаты будут и дальше нагнетать тему "угрозы Тайваню со стороны Китая" и тем более разыгрывать вопрос провозглашения независимости острова, то это сильнейшим образом отразится на двухсторонних отношениях, сделав, по сути, невозможным нормальный китайско-американский диалог.Нужно ли это Штатам? Нет — именно поэтому в среду Джо Байден, отвечая на вопрос про "провокационные китайские полеты", заявил, что говорил о Тайване с Си Цзиньпином (еще месяц назад): "Мы согласны, мы будем соблюдать соглашение по Тайваню. Мы на этом стоим, и я дал понять, что я не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение".То есть Байден подтвердил приверженность концепции "одного Китая" (еще бы: отказ от нее привел бы к разрыву дипотношений США и КНР), но при этом Вашингтон все равно обвиняет Пекин в провокациях, а американские генералы анализируют сценарии китайского вторжения и возможной реакции США на него.Китай в ответ обвиняет Вашингтон в подрыве мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — и продолжает уклоняться от встречи в верхах. Перспективы ее кажутся все более туманными, особенно если вспомнить, что в декабре Байден собирает "саммит демократий", главной целью которого станет формирование глобальной антикитайской коалиции. Формально идеологической, но имеющей совершенно конкретные геополитические намерения: удержание глобального господства теми, кто обречен его потерять. Саммит "лидеров демократий" запланирован на 9-10 декабря — в виртуальном режиме. И уже после него — и в зависимости от того, как он пройдет, — Си Цзиньпин, может быть, проведет виртуальную встречу с Байденом.
https://ria.ru/20210928/kitay-1752076950.html
https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html
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вашингтон (город)
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авторы, технологии, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, си цзиньпин, цай инвэнь
08:00 07.10.2021 (обновлено: 08:32 07.10.2021)
 

Почему Байден никак не может встретиться с Си Цзиньпином

© AFP 2021 / Philip FongЛюди с флагами Тайваня в Гонконге
Люди с флагами Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / Philip Fong
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Обострение ситуации вокруг Тайваня никак не повлияло на тактику Пекина в отношениях с Вашингтоном — Китай не хочет очной встречи на высшем уровне с США. Несмотря на то что американской администрации очень нужен этот саммит, а Джо Байден все время рассказывает о том, что он лучше всех знает Си Цзиньпина, реального саммита в этом году точно не будет: по сведениям СМИ, вместо него китайцы якобы пообещали провести виртуальный.
После вступления Байдена в должность президенты дважды разговаривали по телефону, но ни о какой встрече американцы договориться не смогли. У них были надежды на предстоящий в конце этого месяца саммит "Большой двадцатки" в Риме — ведь если бы два лидера приняли в нем участие, то и о двухсторонней встрече можно было бы договориться. Байден пытался получить согласие Си на свидание в Риме в ходе телефонного разговора, состоявшегося месяц назад. Но уже тогда ничего не добился, а когда информация об этом утекла в американскую прессу, Байден заявил, что это неправда. В Вашингтоне рассчитывали на то, что китайцев удастся убедить на проходившей в среду в Цюрихе встрече помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с членом Политбюро ЦК КПК, отвечающим за международные дела, Ян Цзечи, но еще накануне переговоров стало понятно, что физически встретиться с Си у Байдена не получится.
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу выходит из самолета в аэропорту города Шэньчжэнь - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 08:00
Китай сдержанно празднует победу над США
Потому что в телефонном разговоре с итальянским премьером китайский руководитель сообщил, что не поедет в Рим и будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" дистанционно. Понятно, что причиной отказа от поездки стали карантинные ограничения из-за коронавируса, но для американцев китайская осторожность выглядит совсем по-другому. Пекин дает понять Вашингтону, что на него бесполезно давить — в любой форме. На встрече в Цюрихе Ян Цзечи пообещал, что до конца года Си поговорит с Байденом, но только в виртуальном формате. Понятно, что такой саммит (по сути, мало чем отличающийся от телефонного разговора) очень сильно отличается от обычных переговоров глазу на глаз (а именно такие и рассчитывал провести Байден, уверенный, что он очень хорошо знает китайского лидера), но тут уж американцам выбирать не приходится. Не говоря уже о том, что виртуальный саммит Пекину будет проще в любой момент отложить или отменить.
Встреча ради встречи Си Цзиньпину не нужна — ему нужно, чтобы американцы продемонстрировали готовность смягчить напряжение в двухсторонних отношениях, которое сами же и раскрутили.
Ведь это Штаты продолжают говорить о том, что Китай должен заплатить за пандемию коронавируса, пусть уже и не на президентском уровне, как при Трампе.
Ведь это Штаты пытаются собрать глобальную антикитайскую коалицию под видом "альянса демократий", всячески раздувая тему противостояния авторитарных режимов и демократий. То есть хотят оформить геополитический конфликт двух стран как идеологический, а китайцы прекрасно помнят, что это уже было в первые двадцать лет после создания КНР, когда американцы всячески демонизировали китайские власти.
Ведь это Штаты создали AUKUS — то есть фактически подключили к политике военного сдерживания КНР чрезвычайно важную для Поднебесной Австралию, пообещав оснастить ее атомными подлодками.
Ведь это Штаты расчесывают тайваньскую тему, понимая, насколько чувствительна она для китайского национального сознания.
Мужчина в маске с расцветкой флага США - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 18:09
В Китае предостерегли США от жалких нападок на Россию
Именно Тайвань в последние дни снова оказался в центре внимания — после того как китайская авиация провела массированные демонстративные полеты около острова. Ужас-ужас, Китай провокатор, кричит западная пресса. Тайвань находится "в эпицентре противостояния авторитаризма и демократии", а его падение станет катастрофой, предупреждает CNN. Телеканал, правда, цитирует президента островного государства Цай Инвэнь — это она в опубликованной на днях в американском Foreign Affairs статье написала об "эпицентре", имея в виду, правда, идеологическую борьбу, но все понимают, о чем речь. Цай вообще считает, что исход этой битвы определит будущее мира: будет ли он авторитарным или демократическим. Совершенно в духе байденовской повестки.
Для правильной идеологической борьбы нужна соответствующая атмосфера, то есть необходимо говорить не о том, что США создали вокруг КНР две цепи военных баз и сил сдерживания, не о том, что около Китая сейчас проводят учения военные корабли США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады. Нет, нужно раздувать тему угрозы китайского вторжения на Тайвань — которое, о ужас, американская армия уже через несколько лет не сможет предотвратить.
"Напряженность в отношениях Тайваня и Китая — самая сильная за последние 40 лет, Китай будет готов к полномасштабному вторжению к 2025 году", — заявил вчера министр обороны Тайваня Цю Гочжэн. Но разве Китай собирается вторгаться на Тайвань? Нет, Китай не хочет двух вещей: провозглашения независимости острова (то есть ситуации, при которой Тайвань перестанет считать себя продолжением существовавшей до 1949 года Китайской Республики) и американской игры на тайваньском направлении. То есть Китай уверен в том, что рано или поздно Тайвань вернется в родную гавань — по типу Гонконга с его вектором "Одна страна, две системы". Но в Пекине прекрасно понимают, что американцы не только сделают все для того, чтобы это произошло как можно позже, но и будут пытаться использовать тайваньскую тему для провоцирования Китая и его демонизации.
Поэтому Китаю принципиально важно минимизировать возможности американцев разыгрывать "тайваньскую карту" — а для этого Пекин, с одной стороны, строит мощный военно-морской флот, а с другой — постоянно предупреждает Вашингтон о недопустимости пересечения красных линий на этом направлении. Если Штаты будут и дальше нагнетать тему "угрозы Тайваню со стороны Китая" и тем более разыгрывать вопрос провозглашения независимости острова, то это сильнейшим образом отразится на двухсторонних отношениях, сделав, по сути, невозможным нормальный китайско-американский диалог.
Нужно ли это Штатам? Нет — именно поэтому в среду Джо Байден, отвечая на вопрос про "провокационные китайские полеты", заявил, что говорил о Тайване с Си Цзиньпином (еще месяц назад): "Мы согласны, мы будем соблюдать соглашение по Тайваню. Мы на этом стоим, и я дал понять, что я не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение".
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 06:42
На Тайване рассказали, когда следует ожидать вторжения Китая
То есть Байден подтвердил приверженность концепции "одного Китая" (еще бы: отказ от нее привел бы к разрыву дипотношений США и КНР), но при этом Вашингтон все равно обвиняет Пекин в провокациях, а американские генералы анализируют сценарии китайского вторжения и возможной реакции США на него.
Китай в ответ обвиняет Вашингтон в подрыве мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — и продолжает уклоняться от встречи в верхах. Перспективы ее кажутся все более туманными, особенно если вспомнить, что в декабре Байден собирает "саммит демократий", главной целью которого станет формирование глобальной антикитайской коалиции. Формально идеологической, но имеющей совершенно конкретные геополитические намерения: удержание глобального господства теми, кто обречен его потерять. Саммит "лидеров демократий" запланирован на 9-10 декабря — в виртуальном режиме. И уже после него — и в зависимости от того, как он пройдет, — Си Цзиньпин, может быть, проведет виртуальную встречу с Байденом.
 
АвторыТехнологииСШАВашингтон (город)КитайДжо БайденСи ЦзиньпинЦай Инвэнь
 
 
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