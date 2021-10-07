https://ria.ru/20211007/volodin-1753531415.html

Володин прокомментировал дело о пытках заключенных в Саратовской области

Володин прокомментировал дело о пытках заключенных в Саратовской области - РИА Новости, 07.10.2021

Володин прокомментировал дело о пытках заключенных в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что был "шокирован" информацией об издевательствах над осужденными в Саратовской области, и указал на "безмолвие"... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:04

2021-10-07T16:04

2021-10-07T16:17

саратовская область

вячеслав володин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что был "шокирован" информацией об издевательствах над осужденными в Саратовской области, и указал на "безмолвие" институтов гражданского общества и омбудсмена в регионе.Во время общения с журналистами Володин заявил, что для него это "была шокирующая информация", и подобные ситуации "недопустимы". По его словам, все, кто должен был, но не предпринял необходимых шагов по предотвращению преступлений, должны понести за это ответственность."Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе", - сказал спикер Госдумы.На выборах в нижнюю палату Володин победил в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов, занявший второе место Александр Анидалов (КПРФ) набрал 16,03%.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

https://ria.ru/20211007/saratov-1753470375.html

https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, вячеслав володин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия