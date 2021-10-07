16:04 07.10.2021 (обновлено: 16:17 07.10.2021)
Володин прокомментировал дело о пытках заключенных в Саратовской области
Володин указал на безмолвие правозащитников в Саратовской области, где пытали заключенных
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что был "шокирован" информацией об издевательствах над осужденными в Саратовской области, и указал на "безмолвие" институтов гражданского общества и омбудсмена в регионе.
Во время общения с журналистами Володин заявил, что для него это "была шокирующая информация", и подобные ситуации "недопустимы". По его словам, все, кто должен был, но не предпринял необходимых шагов по предотвращению преступлений, должны понести за это ответственность.
"Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе", - сказал спикер Госдумы.
На выборах в нижнюю палату Володин победил в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов, занявший второе место Александр Анидалов (КПРФ) набрал 16,03%.
Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.