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Украинский "Мотор Сич" обратился в Верховный суд России из-за спора о "Ми"
Украинский "Мотор Сич" обратился в Верховный суд России из-за спора о "Ми" - РИА Новости, 07.10.2021
Украинский "Мотор Сич" обратился в Верховный суд России из-за спора о "Ми"
Украинская компания "Мотор Сич" обратилась в Верховный суд России с просьбой отменить решение о взыскании с нее примерно 42 миллионов рублей за незаконное... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:51
2021-10-07T12:32
в мире
украина
ми-8
вертолеты россии
девятый арбитражный апелляционный суд
мотор сич
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинская компания "Мотор Сич" обратилась в Верховный суд России с просьбой отменить решение о взыскании с нее примерно 42 миллионов рублей за незаконное использование серии товарных знаков "Ми"/Mi.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба поступила 6 октября, к рассмотрению ее пока не приняли.Речь идет о споре "Мотор Сич" и московского АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова" (входит в "Вертолеты России" корпорации "Ростех"). В декабре 2019 года российская компания подала против украинской иск о нарушении права на товарные знаки, а именно — принадлежащей ей серии "Ми"/Mi, "Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля" и MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, в частности, говорилось, что "Мотор Сич" позиционирует услугу по модернизации Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета и при этом использует обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для своей рекламы.Украинская компания иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. Она утверждала, что не нарушает права на товарные знаки, поскольку только модифицирует произведенные самим истцом вертолеты. Первая инстанция арбитражного суда частично согласилась с этими доводами. Она пришла к выводу, что ответчик не производит категорию товаров "транспортные средства", но нарушает права истца на бренды для категории услуг "ремонт и техническое обслуживание транспортных средств".В апреле Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение в пользу Центра имени Миля и Камова. Он указал, что термины "модернизация" и "модификация" относятся к созданию продукции, а значит, улучшение характеристик следует считать изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием. Таким образом, суд расширил запрет на использование спорных брендов на категорию товаров "транспортные средства", как и просил истец. С этим подходом согласился и Суд по интеллектуальным правам."Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах."Вертолеты России" — один из мировых лидеров отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в стране. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.
https://ria.ru/20210912/ukraina-1749676010.html
https://ria.ru/20201207/vertolety-1588006708.html
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в мире, украина, ми-8, вертолеты россии, девятый арбитражный апелляционный суд, мотор сич, россия
09:51 07.10.2021 (обновлено: 12:32 07.10.2021)
 
Украинский "Мотор Сич" обратился в Верховный суд России из-за спора о "Ми"

Украинский "Мотор Сич" попросил Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда "Ми"

© Фото : представительство АО "Мотор Сич" в г. МосквеМакеты вертолетов, выпускаемых АО "Мотор Сич"
Макеты вертолетов, выпускаемых АО Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинская компания "Мотор Сич" обратилась в Верховный суд России с просьбой отменить решение о взыскании с нее примерно 42 миллионов рублей за незаконное использование серии товарных знаков "Ми"/Mi.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба поступила 6 октября, к рассмотрению ее пока не приняли.
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Речь идет о споре "Мотор Сич" и московского АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова" (входит в "Вертолеты России" корпорации "Ростех"). В декабре 2019 года российская компания подала против украинской иск о нарушении права на товарные знаки, а именно — принадлежащей ей серии "Ми"/Mi, "Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля" и MIL Moscow Helicopter Plant.
В иске, в частности, говорилось, что "Мотор Сич" позиционирует услугу по модернизации Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета и при этом использует обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для своей рекламы.
Украинская компания иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. Она утверждала, что не нарушает права на товарные знаки, поскольку только модифицирует произведенные самим истцом вертолеты. Первая инстанция арбитражного суда частично согласилась с этими доводами. Она пришла к выводу, что ответчик не производит категорию товаров "транспортные средства", но нарушает права истца на бренды для категории услуг "ремонт и техническое обслуживание транспортных средств".
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"Вертолеты России" обвинили Украину в незаконном ремонте афганских Ми-17
В апреле Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение в пользу Центра имени Миля и Камова. Он указал, что термины "модернизация" и "модификация" относятся к созданию продукции, а значит, улучшение характеристик следует считать изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием. Таким образом, суд расширил запрет на использование спорных брендов на категорию товаров "транспортные средства", как и просил истец. С этим подходом согласился и Суд по интеллектуальным правам.
"Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
"Вертолеты России" — один из мировых лидеров отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в стране. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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В миреУкраинаМи-8Вертолеты РоссииДевятый арбитражный апелляционный судМотор СичРоссия
 
 
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