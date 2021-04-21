Суд утвердил взыскание 42 миллионов рублей с украинской "Мотор Сич"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая по иску АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящего в "Вертолеты России" "Ростеха", взыскал около 42 миллионов рублей с украинской компании "Мотор Сич" за незаконное использование серии товарных знаков "Ми"/Mi.
Как следует из опубликованного в среду постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы. При этом суд удовлетворил апелляцию истца и расширил запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров "транспортные средства". Первая инстанция запретила их использовать только для категории услуг "ремонт и техническое обслуживание транспортных средств".
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Истцу принадлежит девять товарных знаков "Ми"/Mi, "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что "Мотор Сич" позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
"Мотор Сич" иск не признал, сославшись на принцип исчерпания права. По его мнению, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров "транспортные средства", но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг "ремонт и техническое обслуживание транспортных средств".
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Апелляционный суд, однако, со ссылкой на ГОСТ указал, что термины "модернизация" и "модификация" относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд.
"Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. "Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в РФ. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.