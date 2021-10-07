https://ria.ru/20211007/umershie-1753385977.html

"Быстрые деньги": продавцы данных о покойниках рассказали о своих доходах

"Быстрые деньги": продавцы данных о покойниках рассказали о своих доходах - РИА Новости, 07.10.2021

"Быстрые деньги": продавцы данных о покойниках рассказали о своих доходах

Информацией об умерших торгуют по всей стране. Если человек скончался в больнице, родственники порой узнают об этом не от медперсонала, а от похоронных... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:00

2021-10-07T08:00

2021-10-07T11:35

общество

воронеж

волгоградская область

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Мария Семенова. Информацией об умерших торгуют по всей стране. Если человек скончался в больнице, родственники порой узнают об этом не от медперсонала, а от похоронных агентств, "сотрудничающих" с полицией и скорой помощью. Корреспондент РИА Новости поговорила с теми, кто покупает и продает данные о покойниках.Деньги на ремонтНа странице Мадины Ахметовой во "ВКонтакте" (имя изменено) — фото темноглазой брюнетки с букетом белой эустомы. На "стене" — снимки с детьми, а также примеры окрашивания волос "до и после" с предложениями записаться на кератиновое выпрямление, ботокс или "полировку".Сейчас Мадина работает в бьюти-индустрии. Но несколько лет назад была сержантом полиции, занимала должность оперативного дежурного.Однажды с ней связался сотрудник похоронного агентства, предложил вознаграждение за информацию об адресах умерших людей. По словам Мадины, номер ее телефона он узнал от других полицейских — практически все оперативные дежурные сотрудничали с ритуальщиками. Начальство, судя по всему, тоже было в курсе.Она согласилась делиться информацией с ритуальной конторой не сразу. Понадобились деньги на ремонт машины — решила подзаработать.Общалась с одним "похоронщиком", но знает, что некоторые коллеги ухитрялись договариваться сразу с несколькими. Заказчику передавала только адрес покойного: о другом не спрашивали. "Для чего? Им, главное, быть первыми по адресу, фамилию и имя узнают на месте".Гонорар — одна-две тысячи рублей за заказ при условии, что агентство заключило договор с родственниками умершего. Если информация поступала из нескольких источников, платили меньше.Мадина никогда не проверяла, удалось ли агентству заключить договор, "верила на слово".Примерно через год она ушла в декретный отпуск. И неожиданно для себя оказалась фигуранткой уголовного дела.В октябре 2020-го вынесли вердикт: четыре года лишения свободы условно по 290-й статье — "Получение взятки". В приговоре указано (опубликован на сайте Стерлитамакского городского суда), что Мадина получала деньги на карту, которую ей выдал похоронный агент.Сама она на следствии утверждала, что не помнит, как к ней попала карта. По ее словам, одиннадцать тысяч рублей ей перевели за контакты и имена сотрудников, заступивших на дежурство. За информацию об умерших — еще 22 тысячи, а остальные деньги на счету якобы не имели к ней отношения: владелец пользовался ими через банковское приложение. Однако, как установили оперативники, всего Ахметова заработала 172 450 рублей. Разница принципиальная: значительный размер взятки начинается от 25 тысяч, крупный — от 150.Оксана из скоройВ качестве эксперимента отправляю сообщение в мессенджере трем десяткам похоронных агентов из центрального региона России: "Здравствуйте. Коллеги дали ваш номер. Я принимаю звонки по умершим. Вам нужны люди?"Адресаты — случайно выбранные ритуальщики из Липецкой, Воронежской, Волгоградской области, Москвы и Краснодарского края. Треть собеседников быстро отвечает, что "люди нужны". Большая часть остальных сообщение игнорируют и только несколько человек отказываются.Из столичных откликнулся лишь один: "Нет, спасибо". А вот региональные оказались более сговорчивыми.Ставка за адрес примерно одинаковая — три-пять тысяч рублей. Можно получить десять и даже больше, если условиться о проценте от заказа.Так, в Краснодарском крае в одном агентстве обещают десять процентов — но не меньше двух тысяч. В другом столько же — "минимум три тысячи, а там и десять даже было". Оплата после получения денег от родственников.В мегаполисах цены иные. Павел Кодыш, руководитель комиссии по вопросам похоронного дела в Общественном совете при Минстрое России, сообщил РИА Новости: "Сорок тысяч в Москве. Примерно столько же в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге".В одной из похоронных фирм в Липецке обещают пять тысяч, детали сотрудничества — "только при встрече". В Волгограде тоже стараются быть бдительными:— Здравствуйте. Какие коллеги дали номер?— Оксана из скорой.— А фамилию могу узнать?— Да я сама не помню. Светленькая такая.Знакомства с "Оксаной из скорой" достаточно. За номер телефона родственника и адрес предлагают тысячу. А если двое продадут один и тот же заказ? Ответ: "Информаторы еще есть, никого не обижаем. Всю обговоренную сумму платим каждому. Но, я думаю, вас это не должно волновать. Главное, свое забрать".Агент уверяет, что информаторы редко пересекаются. Но сколько человек сливают данные, уточнить отказался."Здесь люди скрытные"Несколько собеседников признались, что раньше этим не занимались, но согласились попробовать.Похоронщик из Воронежа пообещал "половину любому, кто нас посоветует". Гонорары от него регулярно получают больничные санитары. Похожая история и в области — небольшом поселке Рамонь. Там согласились платить 2,5 тысячи за адрес. Обычно сотрудничают по рекомендациям из полиции или скорой.Краснодарский агент Павел при этом жалуется, что МУП ритуальных услуг вытесняет других похоронщиков с рынка. Поэтому ему приходится чаще пользоваться "сливами", хотя до этого в основном работал "по визиткам". Он готов перечислить три тысячи рублей после заключения договора с родственниками."С ментами очень редко сотрудничаем — запугали всех. Вообще, они рекомендуют нас по визиткам, советуют: "Вот хорошие ребята, если надо, помогут". Но в Центральной России, говорят, агент приходит прямо на адрес, там ему открывают дверь. У нас не пускают. Здесь люди скрытные, совсем менталитет другой", — отмечает он."О смерти мамы сообщил агент"Нежданное вмешательство похоронщиков порой сильно осложняет жизнь родственникам, которые и так находятся в сильном стрессе. Так, Юрий из Тулы вспоминает, что после смерти дедушки едва смог попасть в дом из-за наплыва ритуальщиков.Когда агенты поняли, что перед ними не конкурент, а родственник, пропустили. А незадолго до этого в дом с трудом пробилась агент, вызванная по телефону."Ее номер врач скорой дал, родители позвонили, ответила, что скоро будет. Но приперлись какие-то мужики: "Ой, мы слышали у вас тут горе, а мы как раз мимо проезжали". Родители отказались, ждали девушку, с которой договаривались. Она приехала буквально на пару минут позже, ее с боем и через мат протаскивали в дом. Потом явились еще несколько похоронщинков. Конечно, с агентами намного легче, чем самому все организовывать. Я совсем не против, но вот этот цирк раздражает", — признается собеседник.В такой ситуации после смерти родственников оказывается большинство россиян. В Сети тысячи гневных откликов тех, кто встретил на пороге незваных гостей. Вот некоторые:— Когда отец умер, на два телефона посыпались звонки от похоронщиков: с одного номера я скорую вызывал, второй указал в полицейском протоколе.— Прибыл какой-то непонятный представитель. Сказал, что он муниципальный работник и поможет организовать похороны бесплатно. Ну мы повелись. Моментально уехал с паспортом бабушки, толком-то и опомниться не успели. Потом позвонили ему и ужаснулись: он оценил кремацию в 86 тысяч рублей! Вот тебе и "бесплатно"!— В больнице умер отец, я возвращаюсь домой, а там уже ритуальщики стоят, раньше меня подкатили — хорошо, зайти не успели: дома мать еще не в курсе, что мужа потеряла.— У меня вообще чудовищный случай был. Мой дядя очень тяжело болел, и ему периодически вызывали скорую. После очередного вызова приехал ритуальный агент с предложениями и расценками. А дядя прожил еще три недели.Извилистые путиПо мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, борьба с такими "сливами" — крайне сложная задача. Ведь большая часть информации в полиции и больницах хранится на бумаге, и поэтому ее сложно контролировать. Кроме того, много отчетности, куда также попадают персональные данные.Павел Кодыш также уверен, что необходимо тщательнее отслеживать деятельность частных похоронных компаний."Там, где связано государство и коммерческие структуры, всегда криминал. Необходим новый закон, госрегулирование. Во всех странах выдают лицензии на эту деятельность. У нас же любое ООО или индивидуальный предприниматель может войти в отрасль и заработать быстрые деньги", — говорит Кодыш.Эксперты подчеркивают, что без системного подхода проблему не решить. А пока тысячи людей в самые трудные моменты жизни будут страдать не только от потери близких, но и от бесцеремонного вмешательства похоронных агентов.

https://ria.ru/20210719/rassledovanie-1741530248.html

https://ria.ru/20210922/pokhorony-1751191952.html

https://ria.ru/20190331/1552234061.html

https://ria.ru/20190310/1551628405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воронеж, волгоградская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, ашот оганесян