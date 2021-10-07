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Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе
Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе - РИА Новости, 07.10.2021
Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе
Российская писательница Людмила Улицкая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе. Данные приводит компания по обмену... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:57
2021-10-07T10:57
2021-10-07T11:04
культура
литература
людмила улицкая
нобелевская премия по литературе
новости культуры
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская писательница Людмила Улицкая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе. Данные приводит компания по обмену ставок Smartkets.В рейтинге Улицкая сейчас занимает третью позицию с кэффициентом 13.50. Список возглавляет кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго (11,50). Второе место букмекеры отдали поэту из Румынии Мирче Кэртэреску (12.00). Лауреата Нобелевской премии по литературе объявят сегодня. Людмила Улицкая попадала в список фаворитов у букмекеров и в прошлом году. Однако лауреатом престижной премии не стала. Нобелевская неделя началась 4 октября и продлится до 11 октября. Лауреатов одной из самых престижных международных наград объявляют в Стокгольме и Осло.Нобелевскую премию присуждают за выдающиеся достижения в области медицины, физики, химии, экономики, литературы и общественной деятельности. В этом году от единой церемонии отказались. Лауреаты получат награды: диплом, золотую медаль и денежную премию, которая в 2021 году составит десять миллионов шведских крон, в своей стране.
https://ria.ru/20211005/nobelevskaya-premiya-1753225349.html
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литература, людмила улицкая, нобелевская премия по литературе, новости культуры, книги
10:57 07.10.2021 (обновлено: 11:04 07.10.2021)
Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе
Писательница Людмила Улицкая вошла в число фаворитов на Нобелевскую премию по литературе
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Российская писательница Людмила Улицкая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе. Данные приводит
компания по обмену ставок Smartkets.
В рейтинге Улицкая сейчас занимает третью позицию с кэффициентом 13.50. Список возглавляет кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго (11,50). Второе место букмекеры отдали поэту из Румынии Мирче Кэртэреску (12.00).
Лауреата Нобелевской премии по литературе объявят сегодня.
Людмила Улицкая попадала
в список фаворитов у букмекеров и в прошлом году. Однако лауреатом престижной премии не стала.
Нобелевская неделя началась 4 октября и продлится до 11 октября. Лауреатов одной из самых престижных международных наград объявляют в Стокгольме и Осло.
Нобелевскую премию присуждают за выдающиеся достижения в области медицины, физики, химии, экономики, литературы и общественной деятельности. В этом году от единой церемонии отказались. Лауреаты получат награды: диплом, золотую медаль и денежную премию, которая в 2021 году составит десять миллионов шведских крон, в своей стране.