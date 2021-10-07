https://ria.ru/20211007/ulitskaya-1753460763.html

Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе

Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе - РИА Новости, 07.10.2021

Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе

Российская писательница Людмила Улицкая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе. Данные приводит компания по обмену... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:57

2021-10-07T10:57

2021-10-07T11:04

культура

литература

людмила улицкая

нобелевская премия по литературе

новости культуры

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151745/49/1517454923_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e392c956d5f7e72e45f8bce93ac280ee.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская писательница Людмила Улицкая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе. Данные приводит компания по обмену ставок Smartkets.В рейтинге Улицкая сейчас занимает третью позицию с кэффициентом 13.50. Список возглавляет кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго (11,50). Второе место букмекеры отдали поэту из Румынии Мирче Кэртэреску (12.00). Лауреата Нобелевской премии по литературе объявят сегодня. Людмила Улицкая попадала в список фаворитов у букмекеров и в прошлом году. Однако лауреатом престижной премии не стала. Нобелевская неделя началась 4 октября и продлится до 11 октября. Лауреатов одной из самых престижных международных наград объявляют в Стокгольме и Осло.Нобелевскую премию присуждают за выдающиеся достижения в области медицины, физики, химии, экономики, литературы и общественной деятельности. В этом году от единой церемонии отказались. Лауреаты получат награды: диплом, золотую медаль и денежную премию, которая в 2021 году составит десять миллионов шведских крон, в своей стране.

https://ria.ru/20211005/nobelevskaya-premiya-1753225349.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литература, людмила улицкая, нобелевская премия по литературе, новости культуры, книги