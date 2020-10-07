https://ria.ru/20201007/ulitskaya-1578647233.html
Улицкая рада, что букмекеры внесли ее в список претендентов на Нобелевку
Писательница Людмила Улицкая назвала "большой победой" второе место в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:18
2020-10-07T16:18
2020-10-07T16:18
культура
маргарет этвуд
петер хандке
книги
новости культуры
шведская академия
нобелевская премия
людмила улицкая
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Писательница Людмила Улицкая назвала "большой победой" второе место в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе, <a href="https://www.nicerodds.co.uk/nobel-prize-in-literature" target="_blank">опубликованном</a> на сайте букмекерской компании Nicer Odds. "Любая премия, когда она в финальной стадии, всегда очень сложна, поэтому я считаю, что то, что я уже в шорт-листе, на втором месте, это для меня большая победа, и меня это вполне удовлетворяет", — рассказала РИА Новости Людмила Улицкая.Согласно рейтингу букмекеров, наиболее вероятным кандидатом на премию является французская писательница Мариз Конде, за ней следует Людмила Улицкая, на третьей позиции — Харуки Маруками, а на четвертой — Маргарет Этвуд.Имя победителя будет объявлено 8 октября в 13:00. В 2019 году Шведская академия вручила премию двум лауреатам: польской писательнице Ольге Токарчук (за 2018 год) и австрийскому драматургу Петеру Хандке (за 2019 год), поскольку в 2018 году было принято решение перенести оглашение имени победителя на фоне скандала, связанного с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах в отношении французского фотографа Жана-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая является членом Шведской академии.
https://ria.ru/20201006/ulitskaya-1578449159.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарет этвуд, петер хандке, книги, новости культуры, шведская академия, нобелевская премия, людмила улицкая
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости
. Писательница Людмила Улицкая назвала "большой победой" второе место в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе, опубликованном
на сайте букмекерской компании Nicer Odds.
"Любая премия, когда она в финальной стадии, всегда очень сложна, поэтому я считаю, что то, что я уже в шорт-листе, на втором месте, это для меня большая победа, и меня это вполне удовлетворяет", — рассказала РИА Новости Людмила Улицкая.
Согласно рейтингу букмекеров, наиболее вероятным кандидатом на премию является французская писательница Мариз Конде, за ней следует Людмила Улицкая, на третьей позиции — Харуки Маруками, а на четвертой — Маргарет Этвуд.
Имя победителя будет объявлено 8 октября в 13:00.
В 2019 году Шведская академия вручила премию двум лауреатам: польской писательнице Ольге Токарчук (за 2018 год) и австрийскому драматургу Петеру Хандке (за 2019 год), поскольку в 2018 году было принято решение перенести оглашение имени победителя на фоне скандала, связанного с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах в отношении французского фотографа Жана-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая является членом Шведской академии.