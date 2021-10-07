Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/ukraina-1753521540.html
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море - РИА Новости, 07.10.2021
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы безопасности в Черном море, страны... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:15
2021-10-07T15:15
в мире
безопасность
украина
турция
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595039171_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_8b91e29a361f66b9213388f3828b8c05.jpg
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы безопасности в Черном море, страны будут сотрудничать для достижения этой цели.Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину."Безопасность в Черном море сегодня была одной из ключевых тем наших переговоров. Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий любой страны", - заявил Кулеба на брифинге в четверг по итогам встречи с Чавушоглу.По его словам, Украина и Турция будут усиленно сотрудничать для достижения этой цели.Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готовит конференцию по вопросам безопасности в Черном море.
https://ria.ru/20211007/bayraktar-1753515488.html
https://ria.ru/20211007/turtsiya-1753459593.html
украина
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595039171_100:0:1919:1364_1920x0_80_0_0_c442d99f4d72749f8775197252d8c0ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, безопасность, украина, турция, черное море
15:15 07.10.2021
 
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море

Украина и Турция провели переговоры по вопросам безопасности в Черном море

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец
Эсминец - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы безопасности в Черном море, страны будут сотрудничать для достижения этой цели.
Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 14:44
На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar
"Безопасность в Черном море сегодня была одной из ключевых тем наших переговоров. Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий любой страны", - заявил Кулеба на брифинге в четверг по итогам встречи с Чавушоглу.
По его словам, Украина и Турция будут усиленно сотрудничать для достижения этой цели.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готовит конференцию по вопросам безопасности в Черном море.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 10:30
В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО
 
В миреБезопасностьУкраинаТурцияЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния