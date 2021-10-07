https://ria.ru/20211007/ukraina-1753521540.html
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море - РИА Новости, 07.10.2021
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы безопасности в Черном море, страны... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:15
2021-10-07T15:15
2021-10-07T15:15
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы безопасности в Черном море, страны будут сотрудничать для достижения этой цели.Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину."Безопасность в Черном море сегодня была одной из ключевых тем наших переговоров. Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий любой страны", - заявил Кулеба на брифинге в четверг по итогам встречи с Чавушоглу.По его словам, Украина и Турция будут усиленно сотрудничать для достижения этой цели.Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готовит конференцию по вопросам безопасности в Черном море.
https://ria.ru/20211007/bayraktar-1753515488.html
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в мире, безопасность, украина, турция, черное море
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
Украина и Турция провели переговоры по вопросам безопасности в Черном море