https://ria.ru/20211007/turtsiya-1753597422.html
Турки готовятся к большой войне после ультиматума НАТО по С-400
В Турции заговорили о большой войне после слов Столтенберга про С-400 - РИА Новости, 07.10.2021
Турки готовятся к большой войне после ультиматума НАТО по С-400
Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно покупки Турцией российских систем... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:02
2021-10-07T23:02
2021-10-07T23:03
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сша
йенс столтенберг
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нато
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно покупки Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400.Во время мероприятия в Джорджтаунском университете генсек подчеркнул, что в альянсе не одобряют приобретения Турцией С-400, так как они не интегрируемы с системами НАТО. Столтенберг также заявил, что Анкаре предлагались альтернативные варианты в виде американской системы Patriot и франко-итальянской "SAMP/T".Многие пользователи отметили, что политика НАТО в отношении Турции выглядит избирательной."Такая позиция в отношении Турции, в то время как во многих странах — членах НАТО или ЕС есть аналогичные системы, значит многое. Начинает попахивать подготовкой к большой войне", — написал пользователь Мюмтаз Уйсал.Его позицию разделили другие пользователи."С-400, оказывается, несовместимы с НАТО. Но Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции", — поделился мнением комментатор под ником Hgfddg."Мы не можем доверить нашу безопасность ненадежной Америке и Западу. Мы покупаем и используем оружие, какое хотим. В этом и есть суть независимости", — поддержал предыдущего комментатора Экрем Арыкыз.Некоторые пользователи нашли заявление Столтенберга ироничным."Мы и покупаем С-400, чтобы защитить себя от НАТО", — пошутил один из читателей Haber7."Я думаю, НАТО тоже следует купить С-400, чтобы защитить себя от зла США", — добавил другой комментатор.В декабре 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Анкара тогда просила сопроводить сделку офсетными обязательствами со стороны американцев, но власти Штатов оставили этот вопрос на усмотрение компаний-производителей. По данным СМИ, речь шла о передаче технологий.К этому времени Турция уже заключила контракт с Россией на полковой комплект С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35 и введя санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").В конце августа Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, йенс столтенберг, турция, нато
23:02 07.10.2021 (обновлено: 23:03 07.10.2021)
В Турции заговорили о большой войне после слов Столтенберга про С-400
Турки назвали позицию генсека НАТО Столтенберга по С-400 избирательной
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber7
прокомментировали высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
относительно покупки Турцией
российских систем противовоздушной обороны С-400
.
Во время мероприятия в Джорджтаунском университете
генсек подчеркнул, что в альянсе не одобряют приобретения Турцией С-400, так как они не интегрируемы с системами НАТО
. Столтенберг также заявил, что Анкаре
предлагались альтернативные варианты в виде американской системы Patriot и франко-итальянской "SAMP/T".
Многие пользователи отметили, что политика НАТО в отношении Турции выглядит избирательной.
"Такая позиция в отношении Турции, в то время как во многих странах — членах НАТО или ЕС есть аналогичные системы, значит многое. Начинает попахивать подготовкой к большой войне", — написал пользователь Мюмтаз Уйсал.
Его позицию разделили другие пользователи.
"С-400, оказывается, несовместимы с НАТО. Но Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции", — поделился мнением комментатор под ником Hgfddg.
"Мы не можем доверить нашу безопасность ненадежной Америке и Западу. Мы покупаем и используем оружие, какое хотим. В этом и есть суть независимости", — поддержал предыдущего комментатора Экрем Арыкыз.
Некоторые пользователи нашли заявление Столтенберга ироничным.
"Мы и покупаем С-400, чтобы защитить себя от НАТО", — пошутил один из читателей Haber7.
"Я думаю, НАТО тоже следует купить С-400, чтобы защитить себя от зла США", — добавил другой комментатор.
В декабре 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Анкара тогда просила сопроводить сделку офсетными обязательствами со стороны американцев, но власти Штатов оставили этот вопрос на усмотрение компаний-производителей. По данным СМИ, речь шла о передаче технологий.
К этому времени Турция уже заключила контракт с Россией
на полковой комплект С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон
требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35
и введя санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки
посредством санкций").
В конце августа Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>