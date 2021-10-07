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Минпромторг не нашел предпосылок для резкого роста цен на продукты
Минпромторг не нашел предпосылок для резкого роста цен на продукты - РИА Новости, 07.10.2021
Минпромторг не нашел предпосылок для резкого роста цен на продукты
Минпромторг РФ не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:39
2021-10-07T18:54
экономика
продукты
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."Всегда, когда заканчиваются овощи открытого грунта, производители переходят на производство огурцов и помидоров в теплицах, в закрытом грунте. Там, конечно, издержки выше, поэтому и конечная цена на полке выше. Потом опять будет сезонное снижение, и это происходит каждый год", - добавил он."По остальным продуктам - там, где производители начинают информировать сети, ритейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом - и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице - проблема болезни поголовья также имеет место", - заключил Евтухов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, продукты, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, россия
18:39 07.10.2021 (обновлено: 18:54 07.10.2021)
 
Минпромторг не нашел предпосылок для резкого роста цен на продукты

Замглавы Минпромторга Евтухов: в России нет предпосылок для резкого роста цен на продукты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен. Да, сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост", - сказал Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week.
"Всегда, когда заканчиваются овощи открытого грунта, производители переходят на производство огурцов и помидоров в теплицах, в закрытом грунте. Там, конечно, издержки выше, поэтому и конечная цена на полке выше. Потом опять будет сезонное снижение, и это происходит каждый год", - добавил он.
"По остальным продуктам - там, где производители начинают информировать сети, ритейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом - и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице - проблема болезни поголовья также имеет место", - заключил Евтухов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаПродуктыВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЦеныРоссия
 
 
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