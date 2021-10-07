https://ria.ru/20211007/tseny-1753568173.html

Минпромторг не нашел предпосылок для резкого роста цен на продукты

Минпромторг не нашел предпосылок для резкого роста цен на продукты - РИА Новости, 07.10.2021

Минпромторг не нашел предпосылок для резкого роста цен на продукты

Минпромторг РФ не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:39

2021-10-07T18:39

2021-10-07T18:54

экономика

продукты

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."Всегда, когда заканчиваются овощи открытого грунта, производители переходят на производство огурцов и помидоров в теплицах, в закрытом грунте. Там, конечно, издержки выше, поэтому и конечная цена на полке выше. Потом опять будет сезонное снижение, и это происходит каждый год", - добавил он."По остальным продуктам - там, где производители начинают информировать сети, ритейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом - и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице - проблема болезни поголовья также имеет место", - заключил Евтухов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211006/produkty-1753279194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, россия