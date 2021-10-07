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Наука
https://ria.ru/20211007/spbpu-1753346709.html
Электричество из тепла: российские ученые создали передовой генератор
Электричество из тепла: российские ученые создали передовой генератор - РИА Новости, 07.10.2021
Электричество из тепла: российские ученые создали передовой генератор
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают термоэлектрический генератор нового поколения, который будет в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:00
2021-10-07T09:00
наука
технологии
санкт-петербург
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
электричество
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают термоэлектрический генератор нового поколения, который будет в десятки раз эффективнее имеющихся на рынке аналогов. Готовый продукт будет внедрен в производство к концу 2021 года.Термоэлектрический генератор представляет собой малогабаритное устройство (в корпусной сборке будет иметь размеры 5x2 миллиметров), переводящее тепловую энергию в электрическую. Это крайне актуально в связи с мировым трендом на декарбонизацию. Генератор, разработанный исследователями СПбПУ, содержит сложную углеродную наноструктуру. Внутри структуры при нагревании происходят квантовые электродинамические процессы, запускающие термоэлектрическую генерацию."В нагреваемой структуре, которая имеет сложную стехиометрию, запускаются процессы взаимодействия электронной подсистемы и структурной подсистемы (решетки)", — пояснила директор НТЦ "Нейропрогнозирование материалов и технологий электронной промышленности" (НЦМУ СПбПУ "Передовые цифровые технологии") Ольга Квашенкина.По ее словам, в результате такого квантово-физического взаимодействия при термическом воздействии возникает электрический ток.Как сообщили РИА Новости в университете, научный коллектив завершил теоретическую часть работы, связанную с эффективностью устройства. Ученые построили цифровую модель и провели виртуальные испытания, что существенно сократило время на разработку технологии. Затем результаты моделирования были проверены экспериментальным путем с помощью атомно-силовых микроскопов, различных типов спектрометров и комплекса исследовательского оборудования, созданного специально для этой разработки. В настоящее время проект находится на стадии прототипирования в "железе".При этом она отметила, что в бытовом плане устройство сможет заряжать приборы с малой энергоемкостью — электронные часы, светильники, системы полива комнатных растений и пр. "В перспективе мы будем стремиться к формату портативных термоэлектрических зарядок для мобильных телефонов", — добавила она.По оценкам ученых, устройство отличается высоким КПД: для выработки тока для зарядки бытовых приборов хватает нагрева от обычных батарей. Предполагается, что термоэлектрический генератор устанавливается около комнатной батареи или монтируется в систему отопления, и получаемая электроэнергия идет к электрической разводке, заряжая небольшие приборы. Система безопасна как для пользователя, так и для электронного оборудования, которое к ней подключается.Как планируют ученые, устройство будет финансово доступно для обычных потребителей. Благодаря малым габаритам оно может быть переносным. В настоящее время ученые готовят два патента на изобретения. Проект реализован в рамках НЦМУ СПбПУ "Передовые цифровые технологии".
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технологии, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, электричество, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 07.10.2021
 

Электричество из тепла: российские ученые создали передовой генератор

© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУРазработка термоэлектрического генератора нового поколения
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают термоэлектрический генератор нового поколения, который будет в десятки раз эффективнее имеющихся на рынке аналогов. Готовый продукт будет внедрен в производство к концу 2021 года.
Термоэлектрический генератор представляет собой малогабаритное устройство (в корпусной сборке будет иметь размеры 5x2 миллиметров), переводящее тепловую энергию в электрическую. Это крайне актуально в связи с мировым трендом на декарбонизацию. Генератор, разработанный исследователями СПбПУ, содержит сложную углеродную наноструктуру. Внутри структуры при нагревании происходят квантовые электродинамические процессы, запускающие термоэлектрическую генерацию.
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУРазработка термоэлектрического генератора нового поколения
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
1 из 3
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУРазработка термоэлектрического генератора нового поколения
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
2 из 3
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУРазработка термоэлектрического генератора нового поколения
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
3 из 3
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ
1 из 3
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ
2 из 3
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ
3 из 3
Разработка термоэлектрического генератора нового поколения
© Фото : управление по связям с общественностью СПбПУ
"В нагреваемой структуре, которая имеет сложную стехиометрию, запускаются процессы взаимодействия электронной подсистемы и структурной подсистемы (решетки)", — пояснила директор НТЦ "Нейропрогнозирование материалов и технологий электронной промышленности" (НЦМУ СПбПУ "Передовые цифровые технологии") Ольга Квашенкина.
По ее словам, в результате такого квантово-физического взаимодействия при термическом воздействии возникает электрический ток.
Как сообщили РИА Новости в университете, научный коллектив завершил теоретическую часть работы, связанную с эффективностью устройства. Ученые построили цифровую модель и провели виртуальные испытания, что существенно сократило время на разработку технологии. Затем результаты моделирования были проверены экспериментальным путем с помощью атомно-силовых микроскопов, различных типов спектрометров и комплекса исследовательского оборудования, созданного специально для этой разработки. В настоящее время проект находится на стадии прототипирования в "железе".

"Использование термоэлектрического генератора актуально не только для бытовых нужд, но и для промышленности: например, устройство помещается на поверхность турбинного двигателя, который может нагреваться до полутора тысяч градусов, и это тепло, переходя в электрическую энергию, питает датчики, предназначенные для мониторинга состояния систем двигателя", — сообщила Ольга Квашенкина.

При этом она отметила, что в бытовом плане устройство сможет заряжать приборы с малой энергоемкостью — электронные часы, светильники, системы полива комнатных растений и пр. "В перспективе мы будем стремиться к формату портативных термоэлектрических зарядок для мобильных телефонов", — добавила она.
По оценкам ученых, устройство отличается высоким КПД: для выработки тока для зарядки бытовых приборов хватает нагрева от обычных батарей. Предполагается, что термоэлектрический генератор устанавливается около комнатной батареи или монтируется в систему отопления, и получаемая электроэнергия идет к электрической разводке, заряжая небольшие приборы. Система безопасна как для пользователя, так и для электронного оборудования, которое к ней подключается.
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НаукаТехнологииСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоЭлектричествоНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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